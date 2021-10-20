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Mamak Belediye Başkanı Köse, iki buçuk yılda hayata geçirilen projelerin sunumunu yaptı - Son Dakika

Mamak Belediye Başkanı Köse, iki buçuk yılda hayata geçirilen projelerin sunumunu yaptı

20.10.2021 23:05

Mamak Belediye Başkanı Köse, iki buçuk yılda hayata geçirilen projelerin sunumunu yaptı Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde Mamak'ta iki buçuk yılda hayata geçirilen projelerin sunumunu yaptı.

Mamak Belediye Başkanı Köse, iki buçuk yılda hayata geçirilen projelerin sunumunu yaptı

ANKARA - Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde Mamak'ta iki buçuk yılda hayata geçirilen projelerin sunumunu yaptı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Merkezinde iki buçuk yılda eğitimden kültüre, sanattan ekolojik çalışmalara, yeşil alanlardan spor tesislerine ve sosyal projeler kadar her alanda hayata geçirilen projelerin sunumu yaptı. 20 senedir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye'ni muasır medeniyetlerin de üstüne çıkması için çalıştıklarını vurgulan Köse, "20 senedir sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde milletimize hizmet yolunda, ülkemizi vesayet odaklarından ve oligarşik gruplardan temizlenerek prangalardan kurtulması, herkes için daha özgür bir ülke olması, her açıdan adalet sağlanması ve kalkınarak muasır medeniyetlerin de üzerine çıkması için hep beraber çalışıyoruz. Milletimize hizmet yolunda bize rehber olan liderimiz kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan' şükranlarımı sunuyorum. Ak partimizin kuruluşu ile mahalle komisyon üyesi olarak başladığım siyasi hayatımda ilçe başkan yardımcılığımdan il başkan yardımcılığına, belediye başkanı adaylığından milletvekili adaylığına kadar ilçe belediye meclis üyeliğinden büyükşehir belediye meclis üyeliğine kadar 20 senedir her kademede görev yapan bir kardeşiniz olarak inandığım hak davanın bir neferi olarak huzurlarınızdayım" şeklinde konuştu.

'Mamak'ta Bilim Var' sloganıyla yola çıktıklarını ifade eden Köse, "5 tane gençlik derneğimizle huzurunuzdayız. Gençlik derneğimizin yeni neslin buluşma noktası olduğunu biliyoruz. 'Mamak'ta Bilim Var' sloganıyla yola çıkıyoruz. Hızla gelişen dijital çağın dinamiklerine uyup belediyecilik anlayışı ve sorumluluğu ile araştırma ve geliştirme müdürlüğü içerisinde teknoloji ve girişimcilik altyapısı ile kuruluşunu daha dün tamamladığımız bir müdürlüğümüz var" dedi.

Türközü havuzuna 10 tane daha yeni havuz eklediklerini aktaran Köse, "Yüzme bilmeyen kalmasın hedefimiz çerçevesinde ilçemizdeki tek yüzme havuzumuz olan 'Türközü Havuzumuza' 10 tane daha yeni havuz ekliyoruz. Özellikle okullarımızda, öğrencilerimizin beden eğitimi derslerinde yüzme havuzlarından ücretsiz olarak, profesyonel yüzme hocalarının eşliğinde dersler alacaklar ve inşallah güzel ülkemizde yüzme bilmeyen kalmayacak" diye konuştu.

Kartaltepe'de çok amaçlı bir yeşil alanı ve parkı güzel Mamak'a kazandırdıklarını belirten Köse "Güzel Mamak'ı yeşile boyayacağız demiştik. Yeni yaptığımız park ve bahçelerimizle özel projelerimizle sözümüzü tuttuk. 45 bin metre kare alanda Kartaltepe'de çok amaçlı bir yeşil alanı ve parkı güzel Mamak'a kazandırdık. Gözünüzün alabildiğince sebze ve meyve ağaçlarının, sebze bahçelerinin olacağı bir mekanlar hayal etmiştik. ve bunun üzerine ekolojik köyümüzü gerçekleştirdik. 23 bin metrekare alanda kurduk birinci alanını. 400 meyve ağacını toprakla buluşturduk. 30 binden fazla bitki ve tohum yetiştirdik. Bu yıl hasat yaparak tohumlarımızı kendi ürünlerimiz elde ettik" dedi.

Mamak'ta hayata geçirilen projelerin tanıtıldığı sunumda Ak Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de yer aldı. Ak Parti'nin siyasi anlayışı içerisinde belediyeciliğin apayrı öneme sahip olduğunu dile getiren Şahin, "Mamak Belediye Başkanımız Murat Köse'nin, iki buçuk yılda gerçekleştirdiği projelerini tanıtacağı ve bundan sonraki yapacaklarını bizlerle paylaşacağı bu güzel toplantıda sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Ak Parti Belediyeciliğin en güzel örneklerini Mamak'ta sergileyen Belediye Başkanı Murat Köse'ye şahsım adına sizler adına şükranlarımı sunuyorum. Kıymetli Belediye Başkanımızın hizmetlerinin başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Ak Parti'nin siyasi anlayışı içerisinde belediyecilik apayrı öneme sahip olmaktadır. Hizmet siyasetimizin en önemli taşıyıcı sütunlarımızdan bir tanesi Ak belediyecilik olmuştur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'te İstanbul Belediye Başkanlığı'nı kazanmasıyla birlikte yeni bir başarı hikayesi yazılmaya başlanmıştır. O başarı hikayesi 14 Ağustos 2021'de Ak Partiye vücut vermiştir. İşte bu siyasi anlayışı aziz milletimiz kuruluşundan çok kısa bir süre sonra tek başına iktidara taşımıştır. İşte 20 yıllık başarı hikayemizin temelinde bu hizmet belediyeciliği anlayışı yatmaktadır" dedi.

Mamak Belediye Başkanı Köse, iki buçuk yılda hayata geçirilen projelerin sunumunu yaptı
Mamak Belediye Başkanı Köse, iki buçuk yılda hayata geçirilen projelerin sunumunu yaptı
Mamak Belediye Başkanı Köse, iki buçuk yılda hayata geçirilen projelerin sunumunu yaptı
Mamak Belediye Başkanı Köse, iki buçuk yılda hayata geçirilen projelerin sunumunu yaptı
Mamak Belediye Başkanı Köse, iki buçuk yılda hayata geçirilen projelerin sunumunu yaptı
Mamak Belediye Başkanı Köse, iki buçuk yılda hayata geçirilen projelerin sunumunu yaptı
Mamak Belediye Başkanı Köse, iki buçuk yılda hayata geçirilen projelerin sunumunu yaptı
Mamak Belediye Başkanı Köse, iki buçuk yılda hayata geçirilen projelerin sunumunu yaptı

Necmettin Erbakan, Murat Köse, AK Parti, Mamak, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Mamak Belediye Başkanı Köse, iki buçuk yılda hayata geçirilen projelerin sunumunu yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mamak Belediye Başkanı Köse, iki buçuk yılda hayata geçirilen projelerin sunumunu yaptı - Son Dakika
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