CHP'den öğrenci yurtları ve üniversite kontenjanları ile ilgili Meclis araştırması talebi - Son Dakika

CHP, üniversite öğrencilerinin yurt ve barınma sorunu ile üniversite kontenjanlarının neden dolmadığının incelenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasını talep etti.

TBMM Katip Üyesi ve CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ile milletvekili arkadaşlarının imzasıyla Meclis Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, özellikle büyükşehirlerdeki fahiş kira artışları ve ev kiralarıyla yarışan özel yurt ücretlerinin, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtların önemini daha da arttırdığı belirtildi. KYK'ye bağlı yurtların kapasitesinin, bir önceki yıla göre azaldığı savunulan gerekçede, 2020'de Türkiye genelinde KYK bünyesindeki yurtların 698 bin 289 olan kapasitesinin, 2021 itibarıyla 696 bin 966'ya gerilediği kaydedildi.

Türkiye'deki 8 milyon 240 bin 997 üniversite öğrencisine karşın KYK'ye bağlı yurt sayısında da azalma olduğuna işaret edilen gerekçede, öğrencilerin yalnızca yüzde 18'inin barınma ihtiyacının devlet tarafından karşılanabildiği savunuldu.

Artan üniversite öğrenci sayısına karşın 2016'dan bu yana KYK yurtlarının sayısında ve kapasitesinde artış yaşanmazken özel yurtlar ile vakıf yurtlarının sayısının, yıllar boyunca arttığı ifade edilen gerekçede, "2007'de 154 olan vakıf yurdu sayısı 2019'da 454'e çıkarken 2007'de 199 olan özel yurtların sayısı ise 2019'da 592'ye, 2021'de de 2 bin 894'e çıktı. Toplam kapasitesi 442 bin olan özel yurtların aylık ücretleri 2 bin liradan başlıyor, odalardaki öğrenci sayısına ve yurt imkanlarına göre daha da artıyor." ifadelerine yer verildi.

Gerekçede, devlet yurtlarındaki odalara ek yatak konularak kapasite artırımı yerine kurum bütçesinin arttırılarak yeni yurtlar inşa edilmesi gerektiği belirtildi.

Öğrencilerin bazı üniversiteleri ve bölümleri tercih etmemesinin de eğitim-öğretim hayatının dikkati çeken sorunlarının başında geldiğine değinilen gerekçede, "1280 bölümü tercih eden öğrenci sayısı 10'un altında kalırken 169 bölümü ise hiçbir öğrencinin tercih etmediği görüldü. 9 vakıf üniversitesinin kontenjanının yarısını bile dolduramadığı görülürken bu tablo 'her ile üniversite' politikasının çöktüğünü, çoğu üniversitenin 'tabela üniversitesi' olduğunu gösterdi. Üniversite sayısı 207'ye ulaştı fakat Türkiye'nin yüksek eğitim geleceğinin parlak olmadığı, gelecek açısından bir ışık görülmediği dikkati çekti." denildi.

Bu kapsamda üniversite öğrencilerinin yurt ve barınma sorunu ile üniversite kontenjanlarının neden dolmadığının incelenmesi ve araştırılması, öğrencilerin yurt ve barınma sorununun gelecek yıllarda yaşanmaması adına alınacak önlemlerin belirlenmesi için Meclis araştırması açılması talep edildi.