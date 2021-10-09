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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ümraniye'de geri dönüşüm işçilerini ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ümraniye'de geri dönüşüm işçilerini ziyaret etti Açıklaması

09.10.2021 11:41
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ümraniye'de geri dönüşüm işçilerini ziyaret etti Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geri dönüşüm işçileri ile ilgili Çankaya Belediyesinin bir çalışması olduğunu belirterek "Bir çalışma yapılıyor, o çalışmadan ilk sonuçları elde edeceğiz, sonra onu Türkiye genelinde bütün belediye başkanlarımız yapacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geri dönüşüm işçileri ile ilgili Çankaya Belediyesinin bir çalışması olduğunu belirterek "Bir çalışma yapılıyor, o çalışmadan ilk sonuçları elde edeceğiz, sonra onu Türkiye genelinde bütün belediye başkanlarımız yapacak. Hepiniz çalışacaksınız, hepiniz kazanacaksınız, kimse de gelip müdahale etmeyecek size." ifadesini kullandı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki temasları sırasında beraberindeki CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile Ümraniye'de atık kağıt toplayarak geçimini sağlayan geri dönüşüm işçilerini ziyaret etti. İşçilerin sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, "Kemal kardeşiniz her şeyden önce garibanların yanındadır, alın teri dökenlerin yanındadır." ifadesini kullandı.

İşçilerin, Valiliğin katı atık toplama ile ilgili bir yönergesi olduğunu belirtmesi üzerine Kılıçdaroğlu, Valilik makamının tek başına böyle bir karar alamayacağını, mutlaka bir talimat olması gerektiğini belirtti. Yevmiye ile çalışan işçilerden vergi alınamayacağını belirten Kılıçdaroğlu, konuyu araştıracaklarını ve işçilere bilgi vereceklerini dile getirdi.

"Hepiniz şahit olun yanınızda olacağız" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, "Onlar sizi tahrik edebilirler, başka bir şey yapabilirler, mallarınıza el koyabilirler bir özel çatışma içine girmeyin. O sizin haklı mücadelenizi farklı gösterebilir. Siz o konuda çok dikkatli olun. Çöpten kağıt topluyorlar, sen bu insanları nasıl hırsız diye tanımlarsın?" değerlendirmesinde bulundu.

Sadece İstanbul'dakilerin değil, İzmir ve Ankara'daki atık toplayıcıların da örgütlenmelerini, dernekleşmelerini isteyen Kılıçdaroğlu, birlikteliğin "güç" getireceğini belirtti.

"Ön çalışmayı Çankaya Belediyesi yapıyor"

Atık toplayıcıların çalışma koşulları ile ilgili bir çalışma yürüttüklerini bildiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Ön çalışmayı Çankaya Belediyesi yapıyor, onu bütün Türkiye'ye yayacağız. Rahatlıkla toplayacaksınız, sosyal güvenliğiniz olacak, huzur içinde çalışacaksınız, kimse size müdahale etmeyecek. Bir çalışma yapılıyor, o çalışmadan ilk sonuçları elde edeceğiz, sonra onu Türkiye genelinde bütün belediye başkanlarımız yapacak. Hepiniz çalışacaksınız, hepiniz kazanacaksınız, kimse de gelip müdahale etmeyecek size. Baktılar burada rant var, bunları nasıl tasfiye ederiz, bizim adamlarımız nasıl gelir yerleşir, bunun hesabını yapıyorlar. Herkesin aşı işi olmalı, herkes güzel bir hayat sürmeli. Zaten hedefimiz de o."

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, geri dönüşüm, Ümraniye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ümraniye'de geri dönüşüm işçilerini ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ümraniye'de geri dönüşüm işçilerini ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika
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