CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Malatya'da vatandaşlara hitap etti Açıklaması - Son Dakika

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, şiddet sarmalından kurtulamayan kadınların her geçen gün geleceğe daha karamsar baktığını söyledi.

Malatya'daki Paşaköşkü Camisi yanında toplanan vatandaşlara otobüsten hitap eden Nazlıaka, Malatya'ya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını getirdiğini ifade etti.

CHP'nin her zaman halkın sorunlarını gündeme getirdiğini ve çözüm önerilerini sunduğunu dile getiren Nazlıaka, kadına şiddetin de bunlardan biri olduğunu dile getirdi.

Bu noktada yapılması gerekenlerin belli olduğunu dile getiren Nazlıaka, şunları kaydetti:

"Şiddet sarmalından kurtulamayan kadınlar her geçen gün geleceğe daha karamsar bakıyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Yaşam Hak projemizi hayata geçirdik. Genel merkezimizde 7-24 çalışan bir çağrı merkezi kurduk. ve tüm şiddet mağdurlarına ücretsiz hukuki, psikolojik destek veriyoruz. Şiddetin de bir aşısı var, o da eşitlik. Siz eşit bir Türkiye yarattığınız zaman şiddetle baş edebilirsiniz."

Programa katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da vatandaşları selamlayarak, organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti.