DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Aydın İl Başkanlığı binasını açtı - Son Dakika

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Aydın'da partisinin il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

Efeler ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla selamlaşan Babacan, il binasının bulunduğu Adnan Menderes Bulvarı'na geçti.

Burada kurulan kürsüden partililere hitap eden Babacan, demokrasi meydanı oluşturmak için kente geldiklerini, parti binasını demokrasinin merkezi olarak gördüklerini söyledi.

Ülkenin zor zamanlardan geçtiğini, sevginin, saygının, eşitliğin egemen olduğu bir refah devleti için çaba gösterdiklerini ifade eden Babacan, "Hakikatin yolundan bir an bile ayrılmayacağımızı çok iyi biliyoruz. Bu ülkede yaşayan tek bir insan bile yoksulluğu ve yoksunluğu hak etmediği için buradayız. Biz borcunu ödeyemeyen, çaresiz esnafımızın yanındayız. Artan maliyetlerle boğuşan, yoksulluğa terk edilen fedakar çiftçimizin yanındayız. Bunca yıl çalışmasının sonucunda yoksulluğa ve haksızlığa mahkum edilen emeklimizin yanındayız. Çocuklarının yarınlarından kaygı duyan anne ve babaların yanındayız." dedi.

Döviz kurundaki hareketliliğe ilişkin de değerlendirmede bulunan Babacan, Merkez Bankasının politika faizinde geçen ay 1 puan indirimin ardından bu ay da 2 puanlık indirim yaptığını hatırlatarak, "Toplam 3 puanlık bir faiz indirimi yaptık. Peki sonuç ne oldu ? Bu faiz, Merkez Bankasının aldığı faizdir. Merkez Bankası piyasaya kredi verir, onun karşılığında faiz alır. Arkasından dolar kuru 8,30'dan 9,30'a çıktı, dünden bu yana da 9,50'ye kadar gidiyor. Nereye kadar gideceğine, tutabilene aşk olsun." diye konuştu.

İl binasının açılış kurdelesi, Babacan ve parti yöneticileri tarafından kesildi.

Açılışa, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcıları Selma Aliye Kavaf, Aysun Hatipoğlu Potgieter, Doğa Şanlıoğlu, İl Başkanı Hakan Çağlar Erürker ile İYİ Parti İl Başkanı Süleyman Demirci katıldı.