Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakçı "Bugün binlerce Avrupa Birliği uzmanımız var" - Son Dakika

- Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakçı "Bugün binlerce Avrupa Birliği uzmanımız var"

ANKARA - Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakçı, "Avrupa üyeliği konusunda uzman sayımız çok sınırlıydı, bugün binlerce Avrupa Birliği uzmanımız var" dedi.

Kaymakçı, Avrupa Birliği Jean Monnet bursiyerleri mezunlar programına katıldı. Programda konuşan Kaymakçı, Jean Monnet burs programının 30 yıldır uygulandığını ve bugün itibariyle 2 bin 500 den fazla Jean Monnet'li yetişmiş kişinin olduğunu belirtti.

"Jean Monnet programını desteklemeye devam edeceğiz"

Jan bone burs programı 30 yıldır uyguladığımız bir program. Bugün itibariyle 2 bin 500 den fazla Jean Monnet'li yetişmiş insanımız var. 1959'da biz Avrupa Ekonomik Toplumu'na başvurduğumuz zaman Avrupa üyeliği konusunda uzman sayımız çok sınırlıydı. Ama bugün binlerce Avrupa Birliği uzmanımız var. Bir çok kamu kuruluşumuzda, özel sektörde, akademide Avrupa birliğinin değişik alanları ve konuları ayrıntılı bir şekilde ele alınabiliyor. Jean Monnet'lilerimizi biz aynı zamanda Türkiye'nin elçileri olarak görüyoruz. Bugün 2 bin 500 civarında insanımız diğer Avrupa ülkelerinde bir iki yıl süreyle ortalama eğitim aldılar araştırma yaptılar ve o ülkelerde Türkiye'yle ilgili de tanıtım iletişim konusunda son derece yararlı oldular. Bugün Türkiye'ye döndükleri ve görev yaptıkları kuruluşlarda uzmanlaştıkları konularda ayrıntılı çalışmalar yapabiliyorlar. Dolayısıyla Jean Monnet, Avrupa Birliği'nin babası, biz Türkiye'de yetiştirdiğimiz Jean Monnet'lileri de geleceğin Avrupa'sını inşa edecek geleceğin daha sağlıklı, daha güçlü, daha adil, daha kucaklayıcı Avrupa'sını inşa edecek gençleri yöneticiler olarak görüyoruz. Avrupa Birliği başkanlığı olarak da Jean Monnet programını desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.