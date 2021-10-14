Üye Girişi
Emine Erdoğan, Çubuk'ta kadınlarla turşu kurdu - Son Dakika

Emine Erdoğan, Çubuk'ta kadınlarla turşu kurdu

14.10.2021 03:17

Emine Erdoğan, Çubuk'ta kadınlarla turşu kurdu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan: "Küçükken anneme eşlik ediyordum ama ilk kez burada kurdum. Çok güzel bir deneyimdi benim için.

Emine Erdoğan, Çubuk'ta kadınlarla turşu kurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan:

"Küçükken anneme eşlik ediyordum ama ilk kez burada kurdum. Çok güzel bir deneyimdi benim için. Hem ilk olması hem de Çubuk'umuzun değerli hanımlarının bu kadar faal olmaları beni çok duygulandırdı gerçekten"

"Çiftçiler gününde kadınlarımızın gayretlerini takdirle karşılıyorum. Gerçekten olmazları başarıyorlar. Çiftçiler gününü kutluyorum"

Emine Erdoğan'ın turşusu, çiftçi kadınlardan tam puan aldı

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Aşağı Çavundur Mahallesi'ne gelerek, kadınların turşu kurma etkinliğine katıldı.

Burada Çubuklu kadınlarla bir süre sohbet eden Emine Erdoğan, bir yandan da tarladan toplanan kelek, patlıcan ve lahanalardan turşu kurdu.

Kelek ve patlıcanların içini doldurarak kavanozlara yerleştiren Emine Erdoğan'a kadınlar, Çubuk turşusunun nasıl kurulduğunu gösterdi.

Turşu kurmanın püf noktasını isteyen Emine Erdoğan'a, kadınların tarifi televizyonlara veremeyeceklerini, ancak kendisinin kulağına özel olarak söyleyebileceklerini belirtmesi gülümsetti.

Daha önce evde bu şekilde hiç turşu kurmadığını söyleyen Emine Erdoğan, annesinin küçükken turşu yaptığını ve ona yardım ettiğini anlattı. Emine Erdoğan, "Bundan sonra evde turşuları ben yaparım artık, çok zevkli" dedi.

Emine Erdoğan, programa gelmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Nereye gidiyorsun?" diye sorduğunu, Çubuk deyince de "Bana da bir tabak turşu yollasınlar" dediğini aktararak, selamlarını iletti.

Evde salatalık ve lahana turşusunu daha fazla tükettiklerini anlatan Emine Erdoğan, kurduğu turşuları da eve götüreceğini ifade etti.

Turşunun faydalarına dikkati çeken Emine Erdoğan, özellikle lahana turşusunun sağlık için faydalı olduğunu vurguladı.

Kadınların, Nevşehir'de mağaralarda bekletilen üzüm sirkesi ve kaya tuzu kullanılmasının turşunun püf noktalarından biri olduğunu anlatması üzerine Emine Erdoğan da doğal sirke ve evde kaya tuzu kullanılmasının önemine işaret etti.

Kadınlar, Emine Erdoğan'a, yaptıkları turşuları sosyal medya üzerinden de sattıklarını ve gelir elde ettiklerini söyledi.

- "Benim elim her işe yatkındır"

Emine Erdoğan, kadınların "Eliniz bu işlere yatkın" sözleri üzerine gülerek, "Benim elim her işe yatkındır, ben de ev kadınıyım zaten." karşılığını verdi.

Daha sonra özel yapılan turşu suyu ve salatalık turşusunun tadına bakan Emine Erdoğan, "Biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar." diyerek, turşuları basın mensuplarına ikram etti.

- İlk kez turşu kurdu

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Emine Erdoğan, "İlk kez mi turşu kuruyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Küçükken anneme eşlik ediyordum ama ilk kez burada kurdum. Çok güzel bir deneyimdi benim için. Hem ilk olması hem de Çubuk'umuzun değerli hanımlarının bu kadar faal olmaları beni çok duygulandırdı gerçekten. Bu görmeyince anlaşılmıyor, kimler yapıyor, nasıl yapıyor bunları, nasıl hayata geçirmişler gerçekten çok takdir ediyorum. Hem üretiminden bu ana kadar yapıyor olmaları da ayrıca takdire şayan. Gidip çarşıdan pazardan almıyor bunları, kendileri üretiyorlar, kendileri kuruyorlar. Bu da Türk kadınının ne kadar çalışkan, üretken olduğunu gösteriyor. Gerçekten çok duygulandım, çok tebrik ettim hepsini. Başarılarının devamını diliyorum, başka kadınlara da örnek olmalarını diliyorum. Girişimleri nedeniyle kutluyorum hepsini."

- "Sirke kazandı"

Turşunun limonla mı sirkeyle mi yapılacağına ilişkin geleneksel tartışmanın hatırlatılması üzerine Emine Erdoğan da gülümseyerek, "Galiba sirke ağır bastı, ben uzmanların yanında başka bir fikir beyan edemem, dolayısıyla sirke kazandı." dedi.

Torunlarının turşu sevip sevmediğine ilişkin soruya ise Emine Erdoğan, torunlarından bazılarının turşuyu çok severek yediği cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en çok hangi turşuyu sevdiğinin sorulması üzerine ise Emine Erdoğan, salatalık turşusunu sevdiğini söyledi.

Emine Erdoğan, evde en çok hangi yemeğin yapıldığının sorulmasına karşılık, "Evde yemek sorunu diye bir şey yok. Ben, eşim, çocuklarım, yemek seçme olayımız yok. Ne yemek olursa biz yiyoruz ama şimdi torunlara bakıyorum, aynı şeyi göremiyorum. Maalesef seçiciler ve buna çok üzülüyorum. Onları da eğitmeye çalışıyorum." diye konuştu.

Yiyecekleri mevsime göre tüketmeye dikkat edip etmediğinin sorulması üzerine Emine Erdoğan, "Tabii ki. Biz bile bazen karıştırıyoruz. Hangi sebze hangi mevsimdeydi acaba diye, çocuklarımız artık bunu hiç bilmiyorlar maalesef." ifadelerini kullandı.

- 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü'nü kutladı

Emine Erdoğan, 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü'nün hatırlatılması üzerine de şunları kaydetti:

"Çiftçiler Günü'nde kadınlarımızın gayretlerini takdirle karşılıyorum. Gerçekten olmazları başarıyorlar. 'Hiç olamaz' diyeceğimiz şeyleri yapabiliyorlar. Kendilerini çok seviyorum, çok takdir ediyorum, buradan selam ve sevgilerimi yolluyorum. Tekrar Çiftçiler Günü'nü kutluyorum."

- Kadınlardan Emine Erdoğan'ın turşusuna tam puan

Kadınlardan Hatice Üstün de Emine Erdoğan'ın çok güzel bir şekilde turşu kurduğunu belirterek, başarısını "yüzde yüz" olarak tanımladı.

Çubuklu kadınlar da Emine Erdoğan'ın elinin turşu kurmaya çok yatkın olduğunu ifade ederek, Emine Erdoğan'ın gelmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi, herkesi Çubuk Aşağı Çavundur'a turşu almaya davet etti.

Daha sonra Çubuklu kadınların yöresel ürünlerinin tanıtıldığı stantları da gezen Emine Erdoğan, buraya özgü yemeklerin tadına baktı.

Çubuk'ta çıkarılan Agat taşından yapılmış ürünleri inceleyen Emine Erdoğan, taş hakkında bilgi aldı.

Etkinliğe, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ile AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam da katıldı.

Emine Erdoğan, Çubuk'ta kadınlarla turşu kurdu
Emine Erdoğan, Çubuk'ta kadınlarla turşu kurdu
Emine Erdoğan, Çubuk'ta kadınlarla turşu kurdu
Emine Erdoğan, Çubuk'ta kadınlarla turşu kurdu

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, cumhurbaşkanı, Çiftçi, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Emine Erdoğan, Çubuk'ta kadınlarla turşu kurdu - Son Dakika


Son Dakika

Merkez Bankası'ndaki görevden almalar sonrası dolar 9.16'ya yükseldi 00:25 Merkez Bankası'ndaki görevden almalar sonrası dolar 9.16'ya yükseldi Tarkan'ın eski kız arkadaşı Bilge Öztürk, kendisinden 23 yaş küçük sevgilisi ilk kez görüntülendi 23:24 Tarkan'ın eski kız arkadaşı Bilge Öztürk, kendisinden 23 yaş küçük sevgilisi ilk kez görüntülendi Son Dakika! Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama: Bağışıklık sağlayabilirsek ek tedbirlere gerek kalmayacak 22:10 Son Dakika! Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama: Bağışıklık sağlayabilirsek ek tedbirlere gerek kalmayacak
İmamoğlu'ndan tepki toplayan sözler: 70 dakikalık yolu 5 dakikaya indirecek tünel için para harcamam 18:14 İmamoğlu'ndan tepki toplayan sözler: 70 dakikalık yolu 5 dakikaya indirecek tünel için para harcamam Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı 17:33 Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm 17:27 Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm
Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış 16:24 Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var 14:42 Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var

Son Dakika Haberleri
18:59 "Star Trek" dizisinin Kaptan Kirk'ü 90 yaşında uzaya çıktı
18:42 Didem Soydan'ın üstsüz pozuna beğeni yağdı
18:37 Haaland çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor
18:13 İmamoğlu'ndan tepki toplayan sözler: 70 dakikalık yolu 5 dakikaya indirecek tünel için para harcamam
18:12 Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu
18:05 "Dünyanın en uzun boylu kadını" unvanıyla Rumeysa Gelgi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
18:04 Attila Szalai'yi isteyen Sevilla, 80 milyon euro bütçe ayırdı
17:47 27 yıl hapis istemiyle yargılanan Bulut Duman hakkında zorla getirme kararı çıktı
17:34 Futbolcularına 'eşek' diyen Başkan Şahin Kırbıyık'tan olay itiraf: Gerçek eşek benim
17:33 Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı
Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atanan Taha Çakmak kimdir? İşte merak edilen kariyeri Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atanan Taha Çakmak kimdir? İşte merak edilen kariyeri         
00:44
Son Dakika: Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alındı Son Dakika: Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alındı         
00:09
Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoyu gerdi: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoyu gerdi: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum         
22:55
Haaland çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor Haaland çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor         
18:37
Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu         
18:13
İngiltere'deki tedarik krizi artıyor! Ülke ekonomisi büyük tehlike altında İngiltere'deki tedarik krizi artıyor! Ülke ekonomisi büyük tehlike altında         
17:31
Ronaldo'nun sınırlı sayıda üretilen arabaya ödediği fiyat, ağızları açık bıraktı Ronaldo'nun sınırlı sayıda üretilen arabaya ödediği fiyat, ağızları açık bıraktı         
16:26
Lise öğrencisini evine kadar takip edip cinsel organını gösteren şüpheli, dokunmadığı için serbest bırakıldı Lise öğrencisini evine kadar takip edip cinsel organını gösteren şüpheli, dokunmadığı için serbest bırakıldı         
16:03
Tanju Özcan, TRT dizisindeki Tanju Özcan, TRT dizisindeki "Köroğlu" karakteri için Devlet Bahçeli'ye mektup yazdı! İki talepte bulundu         
14:36
Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti         
14:29
İngiltere'ye gidecek milyonluk ihracat elektrik tellerine takıldı! 1 saatlik yol 14 saate çıktı İngiltere'ye gidecek milyonluk ihracat elektrik tellerine takıldı! 1 saatlik yol 14 saate çıktı         
14:00
Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz         
13:58
Altay Bayındır'ın yeni adresi netlik kazandı! Anlaşma herkesi memnun etti Altay Bayındır'ın yeni adresi netlik kazandı! Anlaşma herkesi memnun etti         
13:54
Birevim şubesi önünde intihar teşebbüsü! Üzerine benzin döktü Birevim şubesi önünde intihar teşebbüsü! Üzerine benzin döktü         
12:47
Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor         
11:07
Miralem Pjanic, Türkiye'ye veda etti! Tadı damakta kaldı Miralem Pjanic, Türkiye'ye veda etti! Tadı damakta kaldı         
09:21
Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor         
07:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 04:26:34. #1.13#
SON DAKİKA: Emine Erdoğan, Çubuk'ta kadınlarla turşu kurdu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement