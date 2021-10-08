Üye Girişi
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kayseri'de STK temsilcileri ve muhtarlarla buluştu - Son Dakika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kayseri'de STK temsilcileri ve muhtarlarla buluştu

08.10.2021 22:00
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kayseri'de STK temsilcileri ve muhtarlarla buluştu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kayseri'de sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kayseri'de sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Davutoğlu, bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, hükümetin halktan koptuğunu öne sürerek, bu nedenle yollara düştüklerini söyledi.

İsrail mahkemesinin, Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da "sessizce" ibadet etmelerine onay vermesine tepki gösteren Davutoğlu, "Yani bu şu demek, Yahudiler toplu olarak gidecekler ve Mescid-i Aksa'yı işgal gücü gibi orada bulunacaklar. Hemen attığım tweet ile hükümeti derhal harekete geçirmeye çalıştım. İşte burada Kayseri'den sesleniyorum, eğer dünya gerçekten 5'ten büyük ise, eğer gerçekten mazlumların ve kimsesizlerin sesi iseniz, sesinizi yükseltin diyorum." dedi.

Davutoğlu, Uygur Türklerinin yaşadıkları sorunlara da değinerek, "Biz unutanlardan değiliz, yaşatanlardanız. Biz Türkiye içinde birtakım vatandaşa karşı milliyetçilik taslayanlardan değiliz. Dünyanın her yerinde Türk dilini, Türk bayrağını, Türk lirasını izzetli kılanlardanız." ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, programda Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

Toplantıya CHP İl Başkanı Ümit Özer, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kayseri'de STK temsilcileri ve muhtarlarla buluştu
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kayseri'de STK temsilcileri ve muhtarlarla buluştu

Sivil Toplum Kuruluşları, Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Kayseri, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kayseri'de STK temsilcileri ve muhtarlarla buluştu - Son Dakika


Son Dakika

Erbil'in mesajlarını ifşa eden Ece Ronay, Deniz Akkaya'nın cinsel içerikli video imasına adeta ateş püskürdü 21:48 Erbil'in mesajlarını ifşa eden Ece Ronay, Deniz Akkaya'nın cinsel içerikli video imasına adeta ateş püskürdü Emina Jahovic'ten Mustafa Sandal'ı çıldırtacak suçlama: Mal varlığını kaçırdı 20:47 Emina Jahovic'ten Mustafa Sandal'ı çıldırtacak suçlama: Mal varlığını kaçırdı Maça harika başladık! Müthiş baskı golü getirdi 20:18 Maça harika başladık! Müthiş baskı golü getirdi
Afganistan'daki cami saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi 19:54 Afganistan'daki cami saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi Pınar Deniz artık aşkını saklamıyor! Sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı 18:45 Pınar Deniz artık aşkını saklamıyor! Sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı Ankara'dan çalınan araç Suriye sınırında yakalandı 18:36 Ankara'dan çalınan araç Suriye sınırında yakalandı
Banyoda kafasından vurularak öldürülen 17 yaşındaki hamile genç kızın bebeğinin aile üyelerinden olmadığı belirlendi 17:48 Banyoda kafasından vurularak öldürülen 17 yaşındaki hamile genç kızın bebeğinin aile üyelerinden olmadığı belirlendi 15:09 "Evine bırakayım" diyerek aracına aldığı kadını ormana alana götürüp cinsel saldırıda bulundu

Son Dakika Haberleri
18:46 İngiltere maçı öncesi korkutan yangın! VAR monitörü havaya uçtu
18:45 Pınar Deniz artık aşkını saklamıyor! Sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı
18:20 "Polisin uyuşturucu tutanağını sildireceğiz" deyip 500 bin dolar talep eden iki şüpheli yakayı ele verdi
18:06 Tolgay Arslan, Süper Lig'e döndü! Teknik direktörü eski takım arkadaşı olacak
18:04 Boşanacağı eşini sokak ortasında öldüren adamdan ilginç savunma: Ben kitap okuyan, kütüphaneye giden biriyim
17:47 Banyoda kafasından vurularak öldürülen 17 yaşındaki hamile genç kızın bebeğinin aile üyelerinden olmadığı belirlendi
17:45 Prens Selman ilk bombayı patlatıyor! Newcastle United, dünyaca ünlü hoca için adım attı
17:44 Akademisyen Aylin Sözer'i boğazını keserek öldüren sanık mahkemede itiraf etti: Ben öldürmedim
17:30 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 8 Ekim 2021
17:07 Bakan Dönmez'den doğalgaz ve elektrik fiyatları hakkında açıklama yaptı: Vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz
Instagram yine çöktü! Kullanıcılar hesaplarına erişim sağlayamıyor Instagram yine çöktü! Kullanıcılar hesaplarına erişim sağlayamıyor         
21:55
Muslera'nın istikrarsız performansı yönetimi harekete geçirdi! Efsane kaleci geri dönüyor Muslera'nın istikrarsız performansı yönetimi harekete geçirdi! Efsane kaleci geri dönüyor         
21:21
Sanatçı belediye başkanı sazın sesini duyunca kendisini sahneye attı Sanatçı belediye başkanı sazın sesini duyunca kendisini sahneye attı         
20:27
Son Dakika: Türkiye'de 8 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 188 kişi vefat etti, 30 bin 201 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 8 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 188 kişi vefat etti, 30 bin 201 yeni vaka tespit edildi         
19:58
Taksi sürücüsü, trafikte tartışıp takip ettiği milli sporcuya kurşun yağdırdı Taksi sürücüsü, trafikte tartışıp takip ettiği milli sporcuya kurşun yağdırdı         
19:33
Esnaf ziyaretinde Ahmet Davutoğlu'na İYİ Parti, CHP ve HDP tepkisi: Onlarla birlikte olursanız size oy vermeyiz Esnaf ziyaretinde Ahmet Davutoğlu'na İYİ Parti, CHP ve HDP tepkisi: Onlarla birlikte olursanız size oy vermeyiz         
18:42
Tolgay Arslan, Süper Lig'e döndü! Teknik direktörü eski takım arkadaşı olacak Tolgay Arslan, Süper Lig'e döndü! Teknik direktörü eski takım arkadaşı olacak         
18:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan; Şule Yüksel Şenler, Ahmet Kekeç ile Mehmet Fırıncı'nın kabirlerini ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan; Şule Yüksel Şenler, Ahmet Kekeç ile Mehmet Fırıncı'nın kabirlerini ziyaret etti         
15:37
Prof. Dr. Sözbilir, deprem tehlikesi altındaki illeri tek tek sıraladı Prof. Dr. Sözbilir, deprem tehlikesi altındaki illeri tek tek sıraladı         
14:44
Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler         
13:37
Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi         
13:34
Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı         
12:54
Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti         
12:28
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı Erdoğan arasa ona ne söylerdiniz?" sorusuna cevap         
11:06
Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor         
10:38
İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu         
09:55
3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor 3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor         
08:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2021 22:22:31. #1.13#
SON DAKİKA: Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Kayseri'de STK temsilcileri ve muhtarlarla buluştu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement