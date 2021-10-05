Güçlendirilmiş parlamenter sistem için üçüncü toplantı TBMM'de yapıldı - Son Dakika

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ile DEVA Partisi yetkilileri, "parlamenter sistem" için üçüncü kez toplandı.

TBMM'de düzenlenen toplantıya İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp ve Saadet Partisi Seçim İşleri Başkanı Bülent Kaya katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı öncesinde parti temsilcileri kısa birer açıklama yaptı.

İYİ Partili Erdem, konuşmak için bir araya geldiklerini belirterek, Anayasayı halkın yararına değiştirmek konusunda ciddi bir mutabakatlarının olduğunu ifade etti.

CHP'li Erkek ise ortak bir metnin ortaya çıkarılması konusunda bir zaman öngörülerinin olmadığını, çalışmaların sürdüğünü ancak ilkelerin önemli olduğunu söyledi.

DEVA Parti'li Yeneroğlu, ilk iki toplantıda ana prensiplerde buluşulacağının görüldüğünü kaydetti.

Saadet Parti'li Kaya da ülke sorunlarının kürsülerden birbirine bağırarak değil de aynı masa etrafında karşılıklı müzakere edilerek çözüleceğini kaydetti. Kaya bu toplantının seçim iş birliği şeklinde değil de "demokrasi ittifakı içerisinde bir araya gelmek" şeklinde değerlendirilmesini istedi.