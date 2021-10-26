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Hasan Kılca gençlik meclisi ile kampta buluştu - Son Dakika

Hasan Kılca gençlik meclisi ile kampta buluştu

26.10.2021 13:41
Hasan Kılca gençlik meclisi ile kampta buluştu

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin Beyşehir'de düzenlediği kampta gençlerle buluştu.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin Beyşehir'de düzenlediği kampta gençlerle buluştu.

Gençlerin birbirinden farklı etkinlikle keyifli ve verimli vakit geçirmelerini amaçlayan Karatay Belediyesi, gençleri kültürel ve sportif faaliyetlere yönlendirecek fırsatlar oluşturmak için etkinliklerini hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, lise öğrencilerini bir araya getirdiği gençlik kampı programı düzenledi. Beyşehir'de düzenlenen kamp programına Karatay Gençlik Meclisi Ortaöğretim Çalışma Grubunda bulunan Ali Ulvi Kurucu AİHL, Çumralıoğlu Vakfı AİHL, Sadrettin Konevi AİHL okul ve sınıf temsilcileri katıldı.

Gençlik meclisi üyeleri kamp programı ile moral buldu

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin Beyşehir'de düzenlediği kampı ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi. Başkan Hasan Kılca'ya Karatay Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Abdürrahim Arslan, Karatay Gençlik Meclisi Başkanı Ahmet Babuçcu eşlik etti. Sportif ile kültürel etkinliklerin yanı sıra birçok konuda eğitimin verildiği kampta Başkan Hasan Kılca, gençlerle sohbet edip sportif aktivitelere de katıldı.

"Gençlerimiz ile güzel bir gün geçirdik"

Lise öğrencileri ile buluştukları kamp programında konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca gençlerle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek; şehir ile ilgili dertlenen gençlerin enerjilerinin kendilerine güç verdiğini söyleyerek güzel bir kamp programı ile moral depolamalarını istediklerini kaydetti. Başkan Kılca, "Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisimiz birçok sosyal, kültürel ve sportif etkinlik gerçekleştiriyor. Gençlik Meclisimize tüm yetkileri verdik ve onlarla daha güzel bir gelecek kuracağız. Bugün de gençlerimizle doğayı keşfettik, güzel bir gezi yaptık, sportif ve kültürel etkinliklerle buluştuk. Bundan sonraki süreçte de gençlerimizin sosyal yaşamında olumlu bir etki oluşturmak, zararlı tüm alışkanlıklardan uzak kalmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarımızı ara vermeden sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Karatay'ın geleceği için gençlerimize ihtiyacımız var"

Karatay Gençlik Meclisi Ortaöğretim Çalışma Grubunda olan gençlerden çalışmaları hakkında bilgiler alan Başkan Kılca, şehri inşa ederken nesli ihmal etmemek adına daima gençler için projeler üretmeye devam edeceklerini söyledi. Gençlerin Karatay ile ilgili çalışma ve düşüncelerini çok önemsediğini vurgulayan Hasan Kılca, "Gençlerimiz ne kadar iyi yetişirse geleceğimiz de o kadar güvendedir. Çalışma Grubundaki gençlerimiz bugün yaptığı çalışmaların, ayırdığı vakitlerin güzel bir yatırım olarak gelecekte kendilerinin faydasına döndüğünü görecekler. Gençlerimizin ilçemize katabileceği, biz yöneticilere ufuk açabileceği onlara da tecrübe olacak çalışmalarına ihtiyacımız var. Karatay için gençlerimizden ümidimiz ve beklentimiz var" dedi.

"Başkanımız her zaman yanımızda"

Hem öğretici hem de eğlenceli bir kamp yaptıklarını söyleyen Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ahmet Babuçcu, "Gençlere vakit ayırarak kampımıza gelen ve bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan Hasan Kılca Başkanımıza Gençlik Meclisi olarak teşekkür ediyorum. Ayrıca kampa katılan arkadaşlarıma gösterdikleri gönüllülük ve duyarlılıkları nedeniyle teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kamp programı için Karatay Belediyesine teşekkür eden gençler de kampın çok faydalı geçtiğini belirterek, düzenlenen sportif faaliyetler ve kültürel içerikler ile yeni şeyler öğrenerek kendilerini geliştirme fırsatı buldukları için çok mutlu olduklarını söyledi. - KONYA

Hasan Kılca gençlik meclisi ile kampta buluştu
Hasan Kılca gençlik meclisi ile kampta buluştu
Hasan Kılca gençlik meclisi ile kampta buluştu
Hasan Kılca gençlik meclisi ile kampta buluştu

Kent Konseyi, Hasan Kılca, Beyşehir, Karatay, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Hasan Kılca gençlik meclisi ile kampta buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hasan Kılca gençlik meclisi ile kampta buluştu - Son Dakika
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