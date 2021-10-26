Son dakika haber... Bakan Soylu, "Kadın Muhtarlar 3. Genel Kongresi"nde konuştu - Son Dakika

Bakan Soylu, "Kadın Muhtarlar 3. Genel Kongresi"nde konuştu

İçişleri Bakanı Soylu: "10 büyükelçi ve o ülkelerde Türkiye'nin gücünü bir vesile ile görmüş oldular"

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "10 büyükelçi ve o ülkelerde Türkiye'nin gücünü bir vesile ile görmüş oldular. Biz kendimizi başkasına yönettirmeyiz. Biz kendimizi döviz kurlarına da yönettirmeyiz, 10 tane büyükelçiye de yönettirmeyiz" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, 24 ilden 200 kadın muhtarın katılım sağladığı Kadın Muhtarlar 3. Genel Kongresi'ne katıldı. Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Gölbaşı Vilayetler Evi'nde gerçekleşen kongrede konuşan Bakan Soylu, "15 Temmuz'a kadar İçişleri Bakanlığı'ndaki kadın kaymakam sayısı 35'ti. 15 Temmuz'dan sonra Cumhurbaşkanımızın talimatı ile gaza bastık şimdi 85. Yakında alacaklarımızla birlikte 100'ü aşacağız. Bu mülki idare tarihinde bir devrimdir. Öyle kolay bir işte değildir" diye konuştu.

"Tüm muhtarlarımızda lise mezunu oranı yüzde 16. Kadın muhtarlarda ise yüzde 35,3'tür"

Kadın muhtarların erkek muhtarlara oranla daha iyi bir eğitim seviyesine sahip olduğuna dikkat çeken Soylu, "2004 yılında sadece 117 kadın muhtarımız vardı. 21'inci asrın başına biz 117 kadın muhtarımızla girdik. Bugün ise kadın muhtar sayımız bin 123. Bu hakikaten alkışlanacak ve takdir edilecek bir gelişme. Türkiye'nin bu konuda nasıl bir istikamette olduğunun da en temel göstergelerinden bir tanesidir. Toplam 50 bin 340 muhtarımız içerisinde bu sayıda arzu ettiğimiz seviyede değil. Bunu daha da yukarı çekmemiz gerekir. Kadın erkek dengesi açısından ifade ediyor değilim. Muhtarlıklarımızda üretilen hizmet kalitesi anlamında, sahada elde ettiğimiz sonuçları ve kadınlarımızın buradaki başarısını gördüğümüz için bunu tüm yüreğimle ve objektifliğimle söylemeye çalışıyorum. Bin 123 kadın muhtarımızın 308'i ikinci dönem, 100'ü üçüncü dönemde, 9'u dördün üstünde dönemlerinde görev yapıyor. Tüm muhtarlarımızda lise mezunu oranı yüzde 16. Kadın muhtarlarda ise yüzde 35,3'tür. Yüksekokul ve lisans mezunu olanların oranı tüm muhtarlarda yüzde 2,7 kadın muhtarlarımızda ise yüzde 13,9'dur" ifadelerine yer verdi.

"Kadınlarımızın daha etkin olmasını, daha çok söz sahibi olmasını istiyoruz"

"2010'da bakanlık bütçesinden destek sağlanan kadın temalı dernek projelerinin ikiydi. Yardım tutarı da 145 bin liraydı. Bunu her yıl katlayarak arttırdık. Şuanda 2021 için destek verdiğimiz destek kadın temalı proje sayısı yaklaşık 25, destek miktarı da 3 milyona yaklaşan bir noktada. Son 10 yılda destek verdiğimiz bu tarz proje sayısı ise 200'ün üstünde. Verdiğimiz proje destek tutarı da 15 milyona yakın. Bu ve benzeri yardımlarda aslında oluşturmak istediğimiz farklı bir iklim var. Tıpkı mazimizden verdiğimiz örnekler gibi sosyal alanda kadınlarımızın daha etkin olmasını, daha çok söz sahibi olmasını, kadınlarımızın vicdanının, gayretinin, becerilerinin gündelik hayatımıza daha çok yansımasının önünü açmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Muhtarlara 1 aylık yıllık izin yolda

Muhtarlarla ilgili düzenlemelerin devam ettiğinin belirten Bakan Soylu, "Hem muhtarlarımıza bir aylık yıllık izin hakkı. Bununla ilgili federasyonlarla, konfederasyonlarla, muhtarlarla görüşüldü. Muhtarlarımızın söylediği şeyler var. Kadın muhtarlarımızın özellikle doğum izni hakkı. Kadın muhtarlarımızın kendine ait birçok özlük hakları. Doğumdan önce ve sonra analık izni verilmesi gibi talepleri var. Bu taleplerin hepsini biz şekillendirdik. Bunları Başkan Yardımcımız ve birçok bakanımızla değerlendirdik. Son ayarlamaları da yapılıyor. Biz taleplerimizi meclise ileteceğiz. TBMM'de bu konuda gerekli değerlendirmeleri yapacağına inanıyorum" dedi.

Muhtarlara, sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanması gibi birçok hak kazandırıldığını hatırlatan Bakan Soylu, Mekansal Adrese Dayalı Kayıt Sistemi'nin tüm muhtarlara açılacağını duyurdu.

Muhtarlıklara gelecek olan yeni bir hizmetin duyurusunu yapan Bakan Soylu, "Nüfus müdürlük hizmetlerinizi, muhtarlık ofisinize getireceğiz. Yeni bir model kurduk. Nüfus idarelerine gittiğinizde oradaki kioskları biliyorsunuz. Onları modernleştirdik. Onları kaldırdık, modernlerini üretmeye başladık. Onların yerine yepyeni kiosklar yapıyoruz. Her türlü işlemi orada yapabilecek. Nüfus idaresine gitmeye ihtiyacı kalmayacak. O kiosk üzerinden nüfus cüzdanı müracaatı da yapabilecek. Her türlü adres değişimini oradan yapabilecek. Ben onlara yeni nüfus şefleri diyorum. Büyük muhtarlıklarımıza da bunları kuracağız. Ondan sonra da mümkün olduğunca da aşağıya aşağıya indirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"10 büyükelçi ve o ülkelerde Türkiye'nin gücünü bir vesile ile görmüş oldular"

Türkiye'nin zorluklardan daha da güçlenerek çıktığını söyleyen Soylu şunları kaydetti:

"Üzerimizde oluşturulmak istenen küresel baskıyı hepimiz izliyoruz ve yakından takip ediyoruz. Düzensiz göçle olsun, terörle olsun, farklı operasyonlarla olsun bizi bir cendereye sokmak ve yönetmek istiyorlar. Burada muhalefetin tavrını üzüntüyle karşıladığımı ifade etmek isterim. Her meseleye karışıp pişmiş aşa su katan 10 büyükelçiye bir kere 'haddinizi bilin' deselerdi. Bizim ülkemizin iç işlerine karışmak kimin haddine. Sabahtan akşama kadar hukukun üstünlüğü teraneleri atıp hukuka müdahale etmek, bir vesileyle sizin sözünüzün veya gücünüzün gereğimi? Bunu yapabilme hakkına sahip misiniz?

Elbette eleştirilebilirsiniz. Siyasetin gereğidir, bazen yerden yere vurulabilirsiniz. Biz buna varız. Ama Bütün bunların yanı sıra mesele milli mesele olunca hep beraber bir arada bir yumruk gibi olmak zorundayız. Neyse ki onlarda geri adım atmak zorunda kaldılar. 10 büyükelçi ve o ülkelerde Türkiye'nin gücünü bir vesile ile görmüş oldular. Biz kendimizi başkasına yönettirmeyiz. Biz kendimizi döviz kurlarına da yönettirmeyiz, 10 tane büyükelçiye de yönettirmeyiz. Bizi ancak milletin iradesi ile seçtiği insanlar yönetirler, kararı da millet iradesi verir."