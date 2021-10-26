Üye Girişi
Son dakika haber... Bakan Soylu, "Kadın Muhtarlar 3. Genel Kongresi"nde konuştu - Son Dakika

Son dakika haber... Bakan Soylu, "Kadın Muhtarlar 3. Genel Kongresi"nde konuştu

26.10.2021 14:52

Son dakika politika haberi: Bakan Soylu, "Kadın Muhtarlar 3. Genel Kongresi"nde konuştu İçişleri Bakanı Soylu: "10 büyükelçi ve o ülkelerde Türkiye'nin gücünü bir vesile ile görmüş oldular" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "10 büyükelçi ve o ülkelerde Türkiye'nin gücünü bir vesile ile görmüş oldular.

Bakan Soylu, "Kadın Muhtarlar 3. Genel Kongresi"nde konuştu

İçişleri Bakanı Soylu: "10 büyükelçi ve o ülkelerde Türkiye'nin gücünü bir vesile ile görmüş oldular"

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "10 büyükelçi ve o ülkelerde Türkiye'nin gücünü bir vesile ile görmüş oldular. Biz kendimizi başkasına yönettirmeyiz. Biz kendimizi döviz kurlarına da yönettirmeyiz, 10 tane büyükelçiye de yönettirmeyiz" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, 24 ilden 200 kadın muhtarın katılım sağladığı Kadın Muhtarlar 3. Genel Kongresi'ne katıldı. Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Gölbaşı Vilayetler Evi'nde gerçekleşen kongrede konuşan Bakan Soylu, "15 Temmuz'a kadar İçişleri Bakanlığı'ndaki kadın kaymakam sayısı 35'ti. 15 Temmuz'dan sonra Cumhurbaşkanımızın talimatı ile gaza bastık şimdi 85. Yakında alacaklarımızla birlikte 100'ü aşacağız. Bu mülki idare tarihinde bir devrimdir. Öyle kolay bir işte değildir" diye konuştu.

"Tüm muhtarlarımızda lise mezunu oranı yüzde 16. Kadın muhtarlarda ise yüzde 35,3'tür"

Kadın muhtarların erkek muhtarlara oranla daha iyi bir eğitim seviyesine sahip olduğuna dikkat çeken Soylu, "2004 yılında sadece 117 kadın muhtarımız vardı. 21'inci asrın başına biz 117 kadın muhtarımızla girdik. Bugün ise kadın muhtar sayımız bin 123. Bu hakikaten alkışlanacak ve takdir edilecek bir gelişme. Türkiye'nin bu konuda nasıl bir istikamette olduğunun da en temel göstergelerinden bir tanesidir. Toplam 50 bin 340 muhtarımız içerisinde bu sayıda arzu ettiğimiz seviyede değil. Bunu daha da yukarı çekmemiz gerekir. Kadın erkek dengesi açısından ifade ediyor değilim. Muhtarlıklarımızda üretilen hizmet kalitesi anlamında, sahada elde ettiğimiz sonuçları ve kadınlarımızın buradaki başarısını gördüğümüz için bunu tüm yüreğimle ve objektifliğimle söylemeye çalışıyorum. Bin 123 kadın muhtarımızın 308'i ikinci dönem, 100'ü üçüncü dönemde, 9'u dördün üstünde dönemlerinde görev yapıyor. Tüm muhtarlarımızda lise mezunu oranı yüzde 16. Kadın muhtarlarda ise yüzde 35,3'tür. Yüksekokul ve lisans mezunu olanların oranı tüm muhtarlarda yüzde 2,7 kadın muhtarlarımızda ise yüzde 13,9'dur" ifadelerine yer verdi.

"Kadınlarımızın daha etkin olmasını, daha çok söz sahibi olmasını istiyoruz"

"2010'da bakanlık bütçesinden destek sağlanan kadın temalı dernek projelerinin ikiydi. Yardım tutarı da 145 bin liraydı. Bunu her yıl katlayarak arttırdık. Şuanda 2021 için destek verdiğimiz destek kadın temalı proje sayısı yaklaşık 25, destek miktarı da 3 milyona yaklaşan bir noktada. Son 10 yılda destek verdiğimiz bu tarz proje sayısı ise 200'ün üstünde. Verdiğimiz proje destek tutarı da 15 milyona yakın. Bu ve benzeri yardımlarda aslında oluşturmak istediğimiz farklı bir iklim var. Tıpkı mazimizden verdiğimiz örnekler gibi sosyal alanda kadınlarımızın daha etkin olmasını, daha çok söz sahibi olmasını, kadınlarımızın vicdanının, gayretinin, becerilerinin gündelik hayatımıza daha çok yansımasının önünü açmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Muhtarlara 1 aylık yıllık izin yolda

Muhtarlarla ilgili düzenlemelerin devam ettiğinin belirten Bakan Soylu, "Hem muhtarlarımıza bir aylık yıllık izin hakkı. Bununla ilgili federasyonlarla, konfederasyonlarla, muhtarlarla görüşüldü. Muhtarlarımızın söylediği şeyler var. Kadın muhtarlarımızın özellikle doğum izni hakkı. Kadın muhtarlarımızın kendine ait birçok özlük hakları. Doğumdan önce ve sonra analık izni verilmesi gibi talepleri var. Bu taleplerin hepsini biz şekillendirdik. Bunları Başkan Yardımcımız ve birçok bakanımızla değerlendirdik. Son ayarlamaları da yapılıyor. Biz taleplerimizi meclise ileteceğiz. TBMM'de bu konuda gerekli değerlendirmeleri yapacağına inanıyorum" dedi.

Muhtarlara, sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanması gibi birçok hak kazandırıldığını hatırlatan Bakan Soylu, Mekansal Adrese Dayalı Kayıt Sistemi'nin tüm muhtarlara açılacağını duyurdu.

Muhtarlıklara gelecek olan yeni bir hizmetin duyurusunu yapan Bakan Soylu, "Nüfus müdürlük hizmetlerinizi, muhtarlık ofisinize getireceğiz. Yeni bir model kurduk. Nüfus idarelerine gittiğinizde oradaki kioskları biliyorsunuz. Onları modernleştirdik. Onları kaldırdık, modernlerini üretmeye başladık. Onların yerine yepyeni kiosklar yapıyoruz. Her türlü işlemi orada yapabilecek. Nüfus idaresine gitmeye ihtiyacı kalmayacak. O kiosk üzerinden nüfus cüzdanı müracaatı da yapabilecek. Her türlü adres değişimini oradan yapabilecek. Ben onlara yeni nüfus şefleri diyorum. Büyük muhtarlıklarımıza da bunları kuracağız. Ondan sonra da mümkün olduğunca da aşağıya aşağıya indirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"10 büyükelçi ve o ülkelerde Türkiye'nin gücünü bir vesile ile görmüş oldular"

Türkiye'nin zorluklardan daha da güçlenerek çıktığını söyleyen Soylu şunları kaydetti:

"Üzerimizde oluşturulmak istenen küresel baskıyı hepimiz izliyoruz ve yakından takip ediyoruz. Düzensiz göçle olsun, terörle olsun, farklı operasyonlarla olsun bizi bir cendereye sokmak ve yönetmek istiyorlar. Burada muhalefetin tavrını üzüntüyle karşıladığımı ifade etmek isterim. Her meseleye karışıp pişmiş aşa su katan 10 büyükelçiye bir kere 'haddinizi bilin' deselerdi. Bizim ülkemizin iç işlerine karışmak kimin haddine. Sabahtan akşama kadar hukukun üstünlüğü teraneleri atıp hukuka müdahale etmek, bir vesileyle sizin sözünüzün veya gücünüzün gereğimi? Bunu yapabilme hakkına sahip misiniz?

Elbette eleştirilebilirsiniz. Siyasetin gereğidir, bazen yerden yere vurulabilirsiniz. Biz buna varız. Ama Bütün bunların yanı sıra mesele milli mesele olunca hep beraber bir arada bir yumruk gibi olmak zorundayız. Neyse ki onlarda geri adım atmak zorunda kaldılar. 10 büyükelçi ve o ülkelerde Türkiye'nin gücünü bir vesile ile görmüş oldular. Biz kendimizi başkasına yönettirmeyiz. Biz kendimizi döviz kurlarına da yönettirmeyiz, 10 tane büyükelçiye de yönettirmeyiz. Bizi ancak milletin iradesi ile seçtiği insanlar yönetirler, kararı da millet iradesi verir."

Son dakika haber... Bakan Soylu, Kadın Muhtarlar 3. Genel Kongresi nde konuştu
Son dakika haber... Bakan Soylu, Kadın Muhtarlar 3. Genel Kongresi nde konuştu
Son dakika haber... Bakan Soylu, Kadın Muhtarlar 3. Genel Kongresi nde konuştu
Son dakika haber... Bakan Soylu, Kadın Muhtarlar 3. Genel Kongresi nde konuştu
Son dakika haber... Bakan Soylu, Kadın Muhtarlar 3. Genel Kongresi nde konuştu
Son dakika haber... Bakan Soylu, Kadın Muhtarlar 3. Genel Kongresi nde konuştu
Son dakika haber... Bakan Soylu, Kadın Muhtarlar 3. Genel Kongresi nde konuştu
Son dakika haber... Bakan Soylu, Kadın Muhtarlar 3. Genel Kongresi nde konuştu

Süleyman Soylu, Büyükelçi, Türkiye, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber... Bakan Soylu, 'Kadın Muhtarlar 3. Genel Kongresi'nde konuştu - Son Dakika


Son Dakika

Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme 15:51 Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri 15:46 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri Annesinden öğrendiği 100 yıllık yöresel ekmek sayesinde kendi işini kurdu 15:31 Annesinden öğrendiği 100 yıllık yöresel ekmek sayesinde kendi işini kurdu
Müge Anlı'da Aşk-ı Memnu olayı! Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti 15:23 Müge Anlı'da Aşk-ı Memnu olayı! Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti Sosyal medyada 15:14 Sosyal medyada "Kılıçdaroğlu adayını buldu" iddiası olay oldu: 2. Ekmeleddin mi geliyor? Son Dakika! Suriye-Irak tezkeresine CHP'den 15:01 Son Dakika! Suriye-Irak tezkeresine CHP'den "Hayır" oyu
14:35 "Doğa manzaralı" diyerek bodrum katında yer alan, 12 metrekarelik daireye 1.250 lira kira istedi Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi 13:02 Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi

Son Dakika Haberleri
15:55 Otomotiv sektörü zor durumda! Çin magnezyum sevkiyatını durdurdu, Avrupa'da stoklar bitmek üzere
15:51 Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme
15:46 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
15:26 Ümitcan Uygun, Aleyna'yı dövüp canlı yayın açmasının hesabını verecek
15:22 Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu
15:17 Emekli astsubay, karısını silahla vurarak öldürüp aynı silahla intihar etti
15:14 Sosyal medyada "Kılıçdaroğlu adayını buldu" iddiası olay oldu: 2. Ekmeleddin mi geliyor?
15:02 Süper Lig'de zirve değişti! Trabzonspor ve Beşiktaş favoriler arasında
15:01 Son Dakika! Suriye-Irak tezkeresine CHP'den "Hayır" oyu
14:37 Erdoğan'ın "Her evde araba var" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi: Vatandaşın kaç lira vergi ödediğini biliyor musun sen?
Otomotiv sektörü zor durumda! Çin magnezyum sevkiyatını durdurdu, Avrupa'da stoklar bitmek üzere Otomotiv sektörü zor durumda! Çin magnezyum sevkiyatını durdurdu, Avrupa'da stoklar bitmek üzere         
15:55
Son Dakika! AK Parti'den Suriye-Irak tezkeresine Son Dakika! AK Parti'den Suriye-Irak tezkeresine "Hayır" oyu verecek olan CHP'ye ilk tepki         
15:47
Kadın çalışanının kafasına silah dayayan banka müdürünün tehditleri dava dosyasında: Ölmeye öldürmeye geliyorum Kadın çalışanının kafasına silah dayayan banka müdürünün tehditleri dava dosyasında: Ölmeye öldürmeye geliyorum         
15:35
İntihar mı cinayet mi? Genç kadın sokakta göğsünden vurulmuş halde bulundu İntihar mı cinayet mi? Genç kadın sokakta göğsünden vurulmuş halde bulundu         
15:25
Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu         
15:23
Süper Lig'de zirve değişti! Trabzonspor ve Beşiktaş favoriler arasında Süper Lig'de zirve değişti! Trabzonspor ve Beşiktaş favoriler arasında         
15:02
Lastikçi ustası patron, işten çıkmak isteyen çırağını acımadan hortumla dövdü Lastikçi ustası patron, işten çıkmak isteyen çırağını acımadan hortumla dövdü         
14:40
ORC Araştırma'nın patronundan dikkat çeken paylaşım: AK Parti'nin oy kaybı 10 puanın üzerinde ORC Araştırma'nın patronundan dikkat çeken paylaşım: AK Parti'nin oy kaybı 10 puanın üzerinde         
13:23
150 yıl önce bir gurbetçi tarafından kente getirildi! Almak için metrelerce kuyruğa giriyorlar 150 yıl önce bir gurbetçi tarafından kente getirildi! Almak için metrelerce kuyruğa giriyorlar         
12:27
Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu         
12:18
Edirnekapı Şehitliği'nde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları çileden çıkardı Edirnekapı Şehitliği'nde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları çileden çıkardı         
11:49
Devlet Bahçeli, 3 maddede özetledi! Kürsüden Osman Kavala önerisini paylaştı Devlet Bahçeli, 3 maddede özetledi! Kürsüden Osman Kavala önerisini paylaştı         
11:47
Tuba Büyüküstün, evladını kaybeden eski sevgilisi Sami Saydan'ı yalnız bırakmadı Tuba Büyüküstün, evladını kaybeden eski sevgilisi Sami Saydan'ı yalnız bırakmadı         
11:45
100 bin lira değerindeki pırlantaları çalınan avukat, hırsızı bulduğuna sevinemedi 100 bin lira değerindeki pırlantaları çalınan avukat, hırsızı bulduğuna sevinemedi         
11:03
1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü         
10:41
Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi         
10:32
WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak         
08:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2021 16:06:35. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Bakan Soylu, "Kadın Muhtarlar 3. Genel Kongresi"nde konuştu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement