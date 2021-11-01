Üye Girişi
İYİ Partili Usta, doğal gaz zammını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

İYİ Partili Usta, doğal gaz zammını değerlendirdi Açıklaması

01.11.2021 18:04
İYİ Partili Usta, doğal gaz zammını değerlendirdi Açıklaması

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Hükümet, alması gereken tedbirleri zamanında almadı, şimdi oluşan kriz nedeniyle yüksek fiyattan doğal gaz temin etmek durumunda kalıyor.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, " Hükümet, alması gereken tedbirleri zamanında almadı, şimdi oluşan kriz nedeniyle yüksek fiyattan doğal gaz temin etmek durumunda kalıyor. Bunu, sanayicinin ve elektrik santrallerinin üzerine yığıyor. Konuta zam yapılmadı ama sanayi doğal gazına yapılan zam, hepimize maliyet artışı olarak dönecek." dedi.

Usta, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri devam eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bütçesinde, Paris İklim Anlaşması'nın enerji sektörüne etkilerinin öngörülmediğini ve anlaşmaya yeterli ödenek ayrılmadığını söyledi.

Bakanlığın yetki alanındaki elektrik üretiminde yaşanan arz fazlası ve maliyetten kopuk alım garantileri nedeniyle elektrik fiyatlarının tüketiciye çok yüksek yansıdığını iddia eden Usta, ülkede elektrik iletim hatlarına yeterli yatırım yapılmadığı için ucuz elektriğe erişilemediğini öne sürdü.

Erhan Usta, elektrik kesinti sürelerinin her yıl bir önceki yıla göre arttığını da savunarak, "Elektrik dağıtım şirketleri bizden para alıyor ancak yatırımını yapmıyor. EPDK de bunu denetlemiyor çünkü EPDK tamamen bağımsızlığını kaybetmiş, bir kısım enerji firmalarının emrine girmiş. O nedenle elektriği de doğal gazı da akaryakıtı da pahalı tüketen bir toplum haline geldik." ifadelerini kullandı.

Doğal gaza yıl başından bu yana sanayide yüzde 146, elektrik santrallerinde yüzde 183 zam yapıldığını anlatan Usta, şunları söyledi:

"Hükümet, alması gereken tedbirleri zamanında almadı, şimdi oluşan kriz nedeniyle yüksek fiyattan doğal gaz temin etmek durumunda kalıyor. Bunu, sanayicinin ve elektrik santrallerinin üzerine yığıyor. Konuta zam yapılmadı ama sanayi doğal gazına yapılan zam, hepimize maliyet artışı olarak dönecek. Bu kadar yüksek bir zammı sanayinin kaldırması çok zor. Elektrik santrallerinde sıkıntı yok, aldığı fiyatı aynen satış fiyatına yansıtıyor. Öte yandan bu zam, elektrik fiyatlarına yansıtılırsa yine vatandaşa binecek. Elektriğe zam yapılmazsa EÜAŞ'a zarar yazılacak. Öngörüsüzlüğün faturası BOTAŞ'a 6,4 milyar dolardır."

İYİ Partili Usta, sondaj çalışmaları için satın alınan gemilerin çok yaşlı olduğunu, bu nedenle bakım masraflarının yüksek tutarlara ulaştığını savunarak, "Neden bu eski gemiler alındı? Yaklaşık 1 milyar dolar harcanan bu gemiler Karadeniz'de atıl bekletiliyor. Mavi Vatan orası, bizim hakkımızdır, Karadeniz'de sondaj yapılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Erhan Usta, bir gazetecinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Millet İttifakı'na ilişkin eleştirilerini anımsatarak, değerlendirmesini sorması üzerine, "Sayın Soylu şoku atlatmış. Seçimlerde halkımız neyi takdir ederse o olacaktır. Millet İttifakı seçimleri alacaktır. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacaktır. Siyasette tehditkar konuşmalar doğru değil, vatandaşın tercihine saygı duymamız lazım." sözlerini sarf etti.

Erhan Usta, İYİ Parti, Doğalgaz, Hükümet, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Partili Usta, doğal gaz zammını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili gündem olacak iddia! Yardımcıları ve görevleri bile netleşti 18:55 Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili gündem olacak iddia! Yardımcıları ve görevleri bile netleşti Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Taylan ve Luyindama'nın sözleşmeleri 3 yıl uzadı 18:47 Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Taylan ve Luyindama'nın sözleşmeleri 3 yıl uzadı Yerli otomobil İstanbul Park'ta piste indi! 100 km hıza 4.8 saniyede çıkıyor 18:36 Yerli otomobil İstanbul Park'ta piste indi! 100 km hıza 4.8 saniyede çıkıyor
Kılıçdaroğlu, arka arkaya gelen zamlar sonrası hükümete sitem ettş: Herkes suçlu, bunlar ak kaşık! 18:26 Kılıçdaroğlu, arka arkaya gelen zamlar sonrası hükümete sitem ettş: Herkes suçlu, bunlar ak kaşık! 'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Damla Can, sevgilisiyle samimi bir halde görüntülendi 18:08 'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Damla Can, sevgilisiyle samimi bir halde görüntülendi Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti 17:29 Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti
Başbakanlığa ikinci talip Davutoğlu oldu, sözleri AK Parti'yi çok kızdıracak 17:11 Başbakanlığa ikinci talip Davutoğlu oldu, sözleri AK Parti'yi çok kızdıracak Son Dakika: Akaryakıta üst üste zam geliyor! LPG'nin fiyatı 49 kuruş arttı 16:49 Son Dakika: Akaryakıta üst üste zam geliyor! LPG'nin fiyatı 49 kuruş arttı

Son Dakika Haberleri
18:54 Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili gündem olacak iddia! Yardımcıları ve görevleri bile netleşti
18:48 CHP Bayraklı ilçe yönetiminden 10 kişi istifasını verdi
18:47 Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Taylan ve Luyindama'nın sözleşmeleri 3 yıl uzadı
18:35 Yerli otomobil İstanbul Park'ta piste indi! 100 km hıza 4.8 saniyede çıkıyor
18:30 "Çiftlik Bank" davası sanığı Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın'ın Türkiye'ye iadesi için işlemler başlatıldı
18:28 Asistan hekimlerin 36 saat çalıştığını belirten Bakan Koca, hiç vakit kaybetmeden yeni talimatları yolladı
18:27 Bizim Çocuklar için yolun sonu! Yusuf Yazıcı satış listesine girdi
18:25 Kılıçdaroğlu, arka arkaya gelen zamlar sonrası hükümete sitem ettş: Herkes suçlu, bunlar ak kaşık!
18:10 Aşı karşıtı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan karantinaya girdi
18:09 Şampiyonlar Ligi maçı öncesi büyük kayıp! Vida da maça götürülmedi
Otomobilde tabancayla vurulmuş olarak bulunan gencin telefonunda savaş oyunu açık kalmış Otomobilde tabancayla vurulmuş olarak bulunan gencin telefonunda savaş oyunu açık kalmış         
18:57
Rasim Ozan Kütahyalı tarzını bozmuyor! Bir dakika içinde ne kadar skandal ifade varsa hepsini kullandı Rasim Ozan Kütahyalı tarzını bozmuyor! Bir dakika içinde ne kadar skandal ifade varsa hepsini kullandı         
18:51
28 yaşındaki Özlem, evinde akrabaları tarafından ölü bulundu 28 yaşındaki Özlem, evinde akrabaları tarafından ölü bulundu         
18:46
Bizim Çocuklar için yolun sonu! Yusuf Yazıcı satış listesine girdi Bizim Çocuklar için yolun sonu! Yusuf Yazıcı satış listesine girdi         
18:27
Aşı karşıtı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan karantinaya girdi Aşı karşıtı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan karantinaya girdi         
18:11
Aydın'da intihar ettiği sanılan kişiyi arkadaşı ağaca asmış Aydın'da intihar ettiği sanılan kişiyi arkadaşı ağaca asmış         
17:44
Arabasında 24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis: Araçta mal olduğunu bilmiyordum Arabasında 24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis: Araçta mal olduğunu bilmiyordum         
17:17
Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı         
17:07
Tunceli'de taksicilerden eylem! Üst üste gelen akaryakıt zamlarını protesto ettiler Tunceli'de taksicilerden eylem! Üst üste gelen akaryakıt zamlarını protesto ettiler         
16:36
Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti         
15:52
Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor         
14:59
Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor         
13:36
Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor         
13:03
Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi         
11:58
Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı         
11:40
Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi         
09:54
Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı         
08:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2021 19:14:09. #1.11#
SON DAKİKA: İYİ Partili Usta, doğal gaz zammını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement