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"Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları" etkinliği Bursa'da yapıldı - Son Dakika

"Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları" etkinliği Bursa'da yapıldı

11.10.2021 13:49

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "İstiyoruz ki farklı kurumlar aracılığıyla verilen hibe, fon ve destekleri kadınlar daha çok bilsin ve daha çok kadın, emeğini üretime dönüştürsün." dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "İstiyoruz ki farklı kurumlar aracılığıyla verilen hibe, fon ve destekleri kadınlar daha çok bilsin ve daha çok kadın, emeğini üretime dönüştürsün." dedi.

Keşir, "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda - 81 İlde Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları" etkinliği kapsamında Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, kadınlara yönelik çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi.

Girişimci kadınların hikayelerini, sorun ve taleplerini dinleyen Keşir, daha sonra yaptığı açıklamada, partilerinin ve hükümetin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kadın emeğini güçlendirmeye yönelik pek çok uygulaması olduğunu söyledi.

Keşir, yaklaşık 20 yıldır yürüttükleri kadın emeğini güçlendirmeye yönelik faaliyetlerin daha çok bilinmesini istediklerini vurgulayarak, "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları adı altında yaptığımız programda bu 30'uncu ilimiz. Daha önce 29 ilde bu toplantıları yaptık. İstiyoruz ki farklı kurumlar aracılığıyla verilen hibe, fon ve destekleri kadınlar daha çok bilsin ve daha çok kadın, emeğini üretime dönüştürsün." diye konuştu.

Bursa'da bu konuda çok iyi örnekler olduğunu dile getiren Keşir, şöyle devam etti:

"Bu uygulama örneklerinin bilinirliği hem Bursa hem de Türkiye kamuoyunda artsın. Bursa sanayisiyle, tarımıyla, kırsal kalkınmasıyla, tarihi zenginlikleriyle zaten muhteşem bir şehir. Biz istiyoruz ki Bursa'nın üretim gücüne kadınlar olarak, kadın nüfusu olarak da ayrıca katkı verelim. Bu hem kadınların güçlenmesi açısından bizim için önemli bir araç hem de kırsal kalkınmada, kalkınmada kadın gücünü desteklemek için önemli bir araç."

Kadınlarla yaptığı toplantıda pek çok güçlü kadın gördüğünü ve Bursa'da bunların sayılarının artmasını istediğini vurgulayan Keşir, "Topyekun kalkınma ve büyük Türkiye hayalimizi hep beraber kadınlarla birlikte gerçekleştirelim istiyoruz." dedi.

"Kadınların içindeki eğitim ukdesini gidermek istiyoruz"

Kadının güçlenmesini son derece önemsediklerini belirten Keşir, şöyle konuştu:

"Yeni dönem faaliyetlerimizi de iki temel üzerine kurduk. Bir, kadını girişimcilik ya da iş gücü piyasasına katılımıyla güçlendirmek. Bir diğeri de yarım bıraktığı eğitimini tamamlaması. Açtığımız pek çok üniversite, 12 yıl zorunlu eğitimle kadının eğitime katılım oranını çok fazla artırdık ama geçmişten gelen bir birikim, bir makas var. Bu makası da eritmek, kapatmak için Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde geçtiğimiz haftalarda 'Nerede kalmıştık?' projesini başlattık. Burada amacımız, bir şekilde lise eğitimini yarım bırakmak zorunda kalmış, sağlık, göç yada farklı sebeplerle olabilir, kadınların o içindeki eğitim ukdesini gidermek istiyoruz. Lise eğitimlerini tamamlasın istiyoruz."

Keşir, Bursa'da kadın kolları teşkilatlarının, Bursa Kadın Kolları Başkanı Emel Gözükara Durmaz başkanlığında bu kadınlara mentorluk edeceğini belirterek "Nereye müracaat edecek? Bazı temel derslerle ilgili kursları nasıl alacak? Nasıl o farkı kapatacak? O konuda teşkilatlarımız her ilçede, mahallede örgütlüler ve onlar her mahalle üzerinden kadınların taramalarını yaparak eğitimini devam ettirmek isteyen kadınlara yol açacaklar, mentorluk yapacaklar ve biz 4 yıl içinde Türkiye'de 25 bin kadının bu şekilde lise diplomasını almasını istiyoruz. Bu projemiz için de ayrı bir heyecanımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Daha sonra "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda - 81 İlde Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları" programı kapsamında, başarılı kadın girişimciler hikayelerini katılımcılara aktardı, ilgili kurum temsilcileri de süreçlere ilişkin bilgi verdi.

Programa, AK Parti Kadın Kolları Genel Merkez Teşkilat Başkanı ve Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kurum müdürleri ile girişimci kadınlar katıldı.

Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları etkinliği Bursa'da yapıldı
Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları etkinliği Bursa'da yapıldı
Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları etkinliği Bursa'da yapıldı
Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları etkinliği Bursa'da yapıldı
Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları etkinliği Bursa'da yapıldı

Ayşe Keşir, AK Parti, Türkiye, Bursa, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika 'Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları' etkinliği Bursa'da yapıldı - Son Dakika


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