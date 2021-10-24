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Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun odağında kadının ekonomik güçlenmesi olacak - Son Dakika

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun odağında kadının ekonomik güçlenmesi olacak

24.10.2021 12:14
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun odağında kadının ekonomik güçlenmesi olacak

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, kadınların hayatın her alanında karar mekanizmalarında yer alabilmesi için ekonomik olarak güçlenmesini önemsediklerini söyledi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, kadınların hayatın her alanında karar mekanizmalarında yer alabilmesi için ekonomik olarak güçlenmesini önemsediklerini söyledi.

KEFEK ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimince İsveç Uluslararası Kalkınma ve İş Birliği Ajansının mali desteğiyle yürütülen "Siyasette ve İş Hayatında Kadınların Liderliğinin ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında, "Yasa Taramalarının Sunumu Toplantısı" için Sakarya'ya gelen Aksal, AA muhabirine, salgın sürecinde çalışmalara devam ettiklerini, fakat yüz yüze faaliyet yürütemediklerini ifade etti.

Bu dönemde hızlı bir şekilde salgının el verdiği ölçüde çalışmalara devam ettiklerini belirten Aksal, Birleşmiş Milletler Kadın Birimiyle ortak projeleri çerçevesinde, Sakarya'daki çalıştayı düzenlediklerini anlattı.

Kadın istihdamının artırılması ve girişimciliğin özendirilmesi için iki alt komisyon kuruldu

Aksal, KEFEK olarak bu dönemde çok güzel işlere imza atacaklarını, iki alt komisyon kurduklarını dile getirerek, "Komisyonlardan birisi kadın istihdamının artırılması, kadın girişimciliğinin özendirilmesi ve kadın kooperatifleriyle ilgili. Kadın kooperatifçilik geçmişimiz çok yeni değil. 10 yıldır kadın kooperatiflerini çok ciddi anlamda destekliyoruz. Bu kooperatiflerin taranması, başarılı ve başarısız örneklerinin ve neler yapmışız, bu noktada onların değerlendirilmesi anlamında çalışmalar yürütülecek." dedi.

Kadın istihdamının güçlendirilmesini önemsediklerini, kadınların bunları yapabilmeleri için aile yaşantılarının önemli olduğunu vurgulayan Aksal, "Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum, güçlü Türkiye' diye her zaman söylüyoruz. Aile yaşantısıyla iş yaşantısının uyumlaşması çok önemli. İkinci alt komisyonumuz da bu konuda çalışmalar yapacak. Bunlar için KEFEK olarak neler yapabiliriz, kadın erkek fırsat eşitliği konusunda neler yapabiliriz, hükümet olarak neler yapabiliriz, TBMM'de neler yapabiliriz, bunların çalışmalarını yapacağız. Bunları dönemin sonuna kadar rapor haline getirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Aksal, amaçlarının kadın-erkek eşitliğinin sağlanması ve kadın haklarının korunması olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Kadının güçlenmesi, hayatın her alanında karar mekanizmalarında yer alabilmesi için ekonomik olarak güçlenmesini çok önemsiyoruz. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda da diyoruz ki 'kadınlar karar mekanizmasında olmalı'. Çünkü toplumun yarısını oluşturan kadınların hayatın her alanında olması lazım. Siz gücünüzün yarısını geride bırakarak güçlenemezsiniz, hiçbir hedefe ulaşamazsınız. Bu anlamda tabii ki bu çalışmaları yapabilmek için komisyonlarda, Meclis'te kadınlar ve KEFEK olarak yasalarımızı, kadınlarımızın çalışmalarını sürdürmeyi planlıyoruz."

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun odağında kadının ekonomik güçlenmesi olacak

Milletvekili, Fatma Aksal, Edirne, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun odağında kadının ekonomik güçlenmesi olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun odağında kadının ekonomik güçlenmesi olacak - Son Dakika
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