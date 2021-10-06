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MHP'li Kılavuz: "Mersinlilerin taleplerini, beklentilerini çözüme kavuşturmaya gayret edeceğiz" - Son Dakika

MHP'li Kılavuz: "Mersinlilerin taleplerini, beklentilerini çözüme kavuşturmaya gayret edeceğiz"

06.10.2021 18:28
MHP'li Kılavuz:

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Mersinlilerin talep ve beklentilerini Meclise taşıyıp, çözüme kavuşturmaya gayret edeceklerini belirtti.

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Mersinlilerin talep ve beklentilerini Meclise taşıyıp, çözüme kavuşturmaya gayret edeceklerini belirtti.

Kılavuz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Irak'ta, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen başarılı operasyonlar nedeniyle şehitlerin kanlarının yerde kalmadığını belirterek, güvenlik güçlerine teşekkür edip, Allah'tan onları korumasını, muzaffer etmesini istedi.

Yaz döneminde, seçim bölgesi Mersin'de yaptığı ziyaretlere değinen Kılavuz, toplumun bütün kesimleriyle istişarelerde bulunduğunu aktardı.

Mersinlilerin talep ve beklentilerini Meclise taşıyıp, çözüme kavuşturmaya gayret edeceğini belirten Kılavuz, Mersin'in ülke ve bölge için önemli bir yer olduğunu vurguladı.

Kılavuz, tarımda Türkiye'yi besleyen illerden biri olan Mersin'de, atıl durumdaki hazine arazilerinin tarıma açılması ve üreticilere tahsisi, tarım arazilerinin iskana açılmasının önlenmesi, arazi parçalanmasının engellenmesi konularının hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

Çiftçilerin elektrik, su, mazot, tohum ve gübre gibi girdi maliyetlerinin düşürülmesinin sağlanması gerektiğini dile getiren Kılavuz, yem fiyatlarındaki artış, başta süt hayvancılığı ve besi ile ilgili taleplerin karşılanmasının önemine değindi.

Kılavuz, tedarikçi ve marketçi arasındaki kar marjının da giderilmesi gerektiğini ifade ederek, tarım kredilerinin yapılandırılıp faizlerinin silinmesinin de üreticileri rahatlatacağını kaydetti.

Üreticilerin ve esnafın sıkıntılarına da değinen Kılavuz, Mersin Büyükşehir Belediyesinde baskıların ve haksız işten çıkarmaların olduğunu söyledi.

Kılavuz, işçilerin yanında olduğunu belirterek, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i kınadığını ifade etti.

Milliyetçi Hareket Partisi, Olcay Kılavuz, Milletvekili, Mersin, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: MHP'li Kılavuz: "Mersinlilerin taleplerini, beklentilerini çözüme kavuşturmaya gayret edeceğiz" - Son Dakika
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