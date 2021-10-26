Üye Girişi
Milletvekili Aydın: "Tut ilçemize verdiğimiz doğalgaz sözümüzü tuttuk" - Son Dakika

Milletvekili Aydın: "Tut ilçemize verdiğimiz doğalgaz sözümüzü tuttuk"

26.10.2021 13:12
Milletvekili Aydın:

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, söz verildiği gibi Tut ilçesini doğalgaza kavuşturduklarını kaydetti.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, söz verildiği gibi Tut ilçesini doğalgaza kavuşturduklarını kaydetti.

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Tut ilçesini doğalgaza kavuşturmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, yatırımların özenle takip edildiğini vurguladı.

Aydın, Tut ilçesinde halkın konforlu ve hesaplı bir yakıt tüketimiyle rahat edeceklerinin altını çizerek, "Adıyaman'ımıza ve ilçelerimize yapılan ve yapılacak olan her yatırımı şevkle, ciddiyetle ve özenle takip ediyor, söz verdiğimiz her icraatın hayata geçirilmesiyle ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Adıyaman'ımızın her karış toprağına uzanan ve bunun için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan hükümetimiz her alanda seferber olmaya devam etmektedir. Söz verdiğimiz yatırımların karşılığının olması da bizlere ayrıca güç ve güven vermektedir.

Göstermiş olduğumuz hassasiyetin karşılık bulması, çabalarımızın ve takiplerimizin netice vermesi hepimiz için, en önemlisi de Adıyaman'ımız için oldukça sevindiricidir.

EPDK kararıyla, Tut ilçemizde, ilgili dağıtım firması tarafından en geç 6 ay içinde yatırıma başlanacak olup, en geç 18 ay içinde doğal gaz arzı sağlanacak ve en geç 5 yıl içerisinde imarlı alanlar bütünündeki yatırımlar tamamlanacak olup bölgemizde hemşerilerimiz temiz, hesaplı ve konforlı bir yakıt tüketimi ile rahat edeceklerdir.

Evvel Allah'ın izniyle, Adıyaman'ımıza kazandırılacak olan ve hemşerilerimize sağlayacağımız modern, konforlu her türlü yatırımı gayretle takip etmeye, gelişmeleri değerli hemşerilerimizle paylaşıp, bilgilendirmeye de devam edeceğiz.

Tut ilçemize yapılması kararlaştırılan doğalgaz dağıtım hattının şimdiden tüm hemşerilerimize ve bölgemize hayırlara vesile olmasını dilerim. Desteklerini ve emeklerini bizden hiçbir zaman esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Enerji Bakanımız Fatih Dönmez'e, tüm milletvekillerimize, EPDK yetkililerine, Akmercan Doğalgaz Dağıtım A.Ş ve emeği geçen herkese bir kez daha şükranlarımı sunarım" dedi. - ADIYAMAN

Milletvekili Aydın: Tut ilçemize verdiğimiz doğalgaz sözümüzü tuttuk
Milletvekili Aydın: Tut ilçemize verdiğimiz doğalgaz sözümüzü tuttuk

Milletvekili, AK Parti, Adıyaman, Aydın, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Aydın: 'Tut ilçemize verdiğimiz doğalgaz sözümüzü tuttuk' - Son Dakika


Son Dakika

Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi 13:02 Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi Azra'ya tecavüz edip parçalara ayıran Mustafa Murat Ayhan, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak 12:29 Azra'ya tecavüz edip parçalara ayıran Mustafa Murat Ayhan, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak Boksör Ünsal Arık'tan Demet Evgar'a hırsızlık suçlaması 12:14 Boksör Ünsal Arık'tan Demet Evgar'a hırsızlık suçlaması
11:54 "Yerli covid aşısı" denilen pezik turşusu, Bursalılarla buluştu! Kilosunu 25 liradan satıyor Devlet Bahçeli, 3 maddede özetledi! Kürsüden Osman Kavala önerisini paylaştı 11:47 Devlet Bahçeli, 3 maddede özetledi! Kürsüden Osman Kavala önerisini paylaştı Muhalefete yakınlığıyla tanınan isimden merak yaratan iddia: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayını buldu, öğrenince şok geçirdim 11:17 Muhalefete yakınlığıyla tanınan isimden merak yaratan iddia: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayını buldu, öğrenince şok geçirdim
100 bin lira değerindeki pırlantaları çalınan avukat, hırsızı bulduğuna sevinemedi 11:03 100 bin lira değerindeki pırlantaları çalınan avukat, hırsızı bulduğuna sevinemedi Gelinim Mutfakta'ya Songül Karlı yerine Safiye Soyman geldi 10:45 Gelinim Mutfakta'ya Songül Karlı yerine Safiye Soyman geldi

Son Dakika Haberleri
13:03 Sokakta çatışırken balkonda oturan bir kişinin ölümüne sebep olan kayınpeder, damat ve arkadaşına 54 yıl 6 ay hapis
13:01 Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi
12:59 Scooter süren kadın otobüsün altına savrularak metrelerce sürüklendi
12:37 Altın ne kadar? Altın neden düşüyor? Gram altın, çeyrek altın ne kadar?
12:29 Azra'ya tecavüz edip parçalara ayıran Mustafa Murat Ayhan, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak
12:18 Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu
12:13 Boksör Ünsal Arık'tan Demet Evgar'a hırsızlık suçlaması
11:47 Devlet Bahçeli, 3 maddede özetledi! Kürsüden Osman Kavala önerisini paylaştı
11:44 Tuba Büyüküstün, evladını kaybeden eski sevgilisi Sami Saydan'ı yalnız bırakmadı
11:36 Son dakika gündem haberleri! Güncel gelişmeler
Sokakta çatışırken balkonda oturan bir kişinin ölümüne sebep olan kayınpeder, damat ve arkadaşına 54 yıl 6 ay hapis Sokakta çatışırken balkonda oturan bir kişinin ölümüne sebep olan kayınpeder, damat ve arkadaşına 54 yıl 6 ay hapis         
13:04
Scooter süren kadın otobüsün altına savrularak metrelerce sürüklendi Scooter süren kadın otobüsün altına savrularak metrelerce sürüklendi         
13:00
Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu         
12:18
Gördükleri karşısında şaşkınlık geçirdiler! Çocuklara gönderilecek yardım kolisinden kırık bardak ve bıçak çıktı Gördükleri karşısında şaşkınlık geçirdiler! Çocuklara gönderilecek yardım kolisinden kırık bardak ve bıçak çıktı         
12:07
Edirnekapı Şehitliği'nde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları çileden çıkardı Edirnekapı Şehitliği'nde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları çileden çıkardı         
11:49
Tuba Büyüküstün, evladını kaybeden eski sevgilisi Sami Saydan'ı yalnız bırakmadı Tuba Büyüküstün, evladını kaybeden eski sevgilisi Sami Saydan'ı yalnız bırakmadı         
11:45
9 liraya doğru ilerliyor! Dün 44 kuruş zam gelen benzine 28 kuruş daha zam yolda 9 liraya doğru ilerliyor! Dün 44 kuruş zam gelen benzine 28 kuruş daha zam yolda         
11:07
Kar sebebiyle yolda kalan sürücülerin yardımına gazeteciler yetişti Kar sebebiyle yolda kalan sürücülerin yardımına gazeteciler yetişti         
10:55
1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü         
10:41
Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi         
10:32
Kıskanç kadının yaptıkları bu kadarda olmaz dedirtti! Takip edildiğini öğrenen koca soluğu mahkemede aldı Kıskanç kadının yaptıkları bu kadarda olmaz dedirtti! Takip edildiğini öğrenen koca soluğu mahkemede aldı         
10:04
Yeni vergi paketi yürürlüğe sokuldu! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi Yeni vergi paketi yürürlüğe sokuldu! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi         
09:06
WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak         
08:59
Derbi bitti ama G.Saraylılar bir pozisyonda takılı kaldı! Mostafa Mohamed takımda istenmiyor Derbi bitti ama G.Saraylılar bir pozisyonda takılı kaldı! Mostafa Mohamed takımda istenmiyor         
22:36
Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında "Çocuk benden değil" diyen adam haklı çıktı         
18:45
Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti         
16:50
Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı         
16:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2021 13:17:25. #1.13#
SON DAKİKA: Milletvekili Aydın: "Tut ilçemize verdiğimiz doğalgaz sözümüzü tuttuk" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement