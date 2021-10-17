Üye Girişi
Özbekistan vatandaşları Bursa'da oy kullandı - Son Dakika

Özbekistan vatandaşları Bursa'da oy kullandı

17.10.2021 00:57
Özbekistan vatandaşları Bursa'da oy kullandı

Özbekistan'da 24 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için erken oy kullanma süreci başladı.

Özbekistan'da 24 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için erken oy kullanma süreci başladı. Özbekistan vatandaşları Özbekistan Bursa Fahri Konsolosluğunda kurulan sandıklarda oy kullandı.

Özbekistan'da 24 Ekim'de düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Liberal Demokrat Partisinden yeniden aday gösterilen Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Ekoloji Partisinden Narzulla Oblomuradov, Halk Demokrat Partisinden Maksuda Vorisova, Milli Şahlanış Demokrat Partisinden Alişir Kadirov, "Adalet" Sosyal Demokrat Partisinden de Bahrom Abduhalimov yarışacak. Seçimler öncesi Yurt dışında yaşayan Özbek vatandaşlara erken oy kullanmak hakkı tanındı. 14 ekimde Antalya'da kurulan sandıkta Özbek vatandaşları oylarını kullandı. Bugün ise Bursa, Karabük, Konya'da sandıklar kuruldu. 17 Ekimde İstanbul Fatih'te sandık kurulacak. Haftaya Kadıköy'de 24 Ekimde ise Özbekistan Türkiye Büyükelçiliğinde ve Başkonsolosluğunda sandıklar kurulacak. Bursa'da yaşayan Özbek vatandaşları ise Özbekistan Bursa Fahri Konsolosluğuna gelerek oylarını kullandı. Bursa'da kullanılan oyların ardından Özbekistan İstanbul Başkonsolosu Amirsaid Agzamhodjaev, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bursa'da yaşayan Özbek vatandaşları için erken oy kullanma sürecinin başladığını ifade eden Agzamhodjaev, "24 Ekimde Özbekistan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri olacak. 5 parti kendi adaylarını çıkarttı. Bu seçimlerde Özbekistan vatandaşları için değişiklikler var vatandaşlarımıza kolaylıklar sağlandı. Daha önce vatandaşlarımız sadece büyükelçilik ve konsolosluklarda seçime katılabilirdi. sadece seçimin olduğu gün seçime katılabilirdi. Bu seçimde vatandaşlarımız seçimden 10 gün önce erken oy kullanabiliyor. Başkonsolosluğa gelemeyen vatandaşlarımız yaşadıkları şehirlerde Fahri konsolosluk binalarında kurulan sandıklarda oylarını kullanabiliyor. Türkiye'de seçimler 14 Ekim'de Antalya'da kurulan sandıkla başladı. 16 Ekimde Bursa, Karabük, Konya'da sandıklar kuruldu. 17 Ekim'de İstanbul Fatih'te bir hafta sonra Kadıköy'de 24 Ekimde ise Özbekistan Türkiye Büyükelçiliğinde ve Başkonsolosluğunda sandıklar kurulacak. Türkiye Cumhuriyeti Devletine verdikleri destekler için çok teşekkür ederiz" dedi. - BURSA

Özbekistan, 24 Ekim, Bursa, Ekim, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Özbekistan vatandaşları Bursa'da oy kullandı - Son Dakika


Son Dakika

Bir aile paramparça oldu! Wanda Nara sinkaflı sözlerle Icardi'yi terk etti 00:04 Bir aile paramparça oldu! Wanda Nara sinkaflı sözlerle Icardi'yi terk etti Lazio-Inter maçında ortalık savaş alanına döndü! Yıldız futbolcular yaka paça kavga etti 22:26 Lazio-Inter maçında ortalık savaş alanına döndü! Yıldız futbolcular yaka paça kavga etti Benzeri görülmemiş vaka! Bir hastada, en ölümcül iki korona mutasyonu aynı anda görüldü 22:08 Benzeri görülmemiş vaka! Bir hastada, en ölümcül iki korona mutasyonu aynı anda görüldü
Meteoroloji'den 11 ile kuvvetli sağanak uyarısı! 100 kilogram yağış düşecek, sel riskine dikkat 21:35 Meteoroloji'den 11 ile kuvvetli sağanak uyarısı! 100 kilogram yağış düşecek, sel riskine dikkat Bakan Koca: Belirtileri koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var 21:01 Bakan Koca: Belirtileri koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var 18 yaşındaki Kerim'in cinayet şüphelisi kuzeni tutuklandı 17:57 18 yaşındaki Kerim'in cinayet şüphelisi kuzeni tutuklandı
Salah'ın fırtına gibi estiği maçta, Ozan Tufan süre alamadı 16:29 Salah'ın fırtına gibi estiği maçta, Ozan Tufan süre alamadı 11 yıldır firari adamdan savunma: Barışçıl olmasam 11 yıldır kaçmazdım 16:15 11 yıldır firari adamdan savunma: Barışçıl olmasam 11 yıldır kaçmazdım

Son Dakika Haberleri
17:33 Abdurrahim Albayrak'nın özrü Galatasaray Genel Kurulu'na damga vurdu
17:31 AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili açıklamalarına yanıt:: Yassıada zihniyetidir
17:22 Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın yıllar içindeki değişimi
17:13 "Koalisyondan memnunum" diyen Merkel'e Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarındaki özel konuşmayı hatırlattı: Bana öyle demiyordun
17:06 Pereira kritik Trabzonspor maçı için ilk 11'ine karar verdi
17:01 Vali, yürüyüşe gözleri bantlı katılarak görme engelli bireylerin sorunları çözeceğini dile getirdi
16:47 Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları
16:31 Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'dan şikayetçi oldu
16:29 Salah'ın fırtına gibi estiği maçta, Ozan Tufan süre alamadı
15:59 Ünlü oyuncu Yalçın Özden ilginç anısını anlattı: "Oyuncuya kız yok" dediler mağazada işe girdim
CHP'den Bakan Soylu'ya CHP'den Bakan Soylu'ya "sarhoş narası" yanıtı! Tepkiler ardı ardına yükseldi         
00:11
Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı         
23:57
Ispanak zehirlenmesi tekrar mı hortladı? 6 kişi yoğun bakımda Ispanak zehirlenmesi tekrar mı hortladı? 6 kişi yoğun bakımda         
22:15
Cristiano Ronaldo'dan çılgın hediye! Sevgilisi Georgina Rodriguez için 1.3 milyon lirayı düşünmeden harcadı Cristiano Ronaldo'dan çılgın hediye! Sevgilisi Georgina Rodriguez için 1.3 milyon lirayı düşünmeden harcadı         
21:47
ORC Araştırma'dan Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında büyük fark var ORC Araştırma'dan Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında büyük fark var         
21:09
Sedat Peker'den kendisi için istenen cezalara ilk tepki: Bu ceza bana hiç yakışmadı Sedat Peker'den kendisi için istenen cezalara ilk tepki: Bu ceza bana hiç yakışmadı         
20:19
Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın yıllar içindeki değişimi Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın yıllar içindeki değişimi         
17:22
Nişantaşı'nda kuyumcuyu soyan gaspçılar yakalandı! 20 milyon liralık mücevheri rezervuarın içine saklamışlar Nişantaşı'nda kuyumcuyu soyan gaspçılar yakalandı! 20 milyon liralık mücevheri rezervuarın içine saklamışlar         
16:24
Baskında Türk vatandaşı ile Özbek kadın fuhuş yaparken suçüstü yakalandı Baskında Türk vatandaşı ile Özbek kadın fuhuş yaparken suçüstü yakalandı         
16:11
Bülent Ersoy, tutuklanan orkestra ekibinin ailelerine para gönderdi Bülent Ersoy, tutuklanan orkestra ekibinin ailelerine para gönderdi         
14:37
Yeğenlerini okuldan almaya giden Alişan, kendisine ayrılan özel park yeri sebebiyle velilerin tepkisini çekti Yeğenlerini okuldan almaya giden Alişan, kendisine ayrılan özel park yeri sebebiyle velilerin tepkisini çekti         
13:48
Kamyonet kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı Kamyonet kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı         
12:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'dan tanıdığı esnafı görünce konvoyunu durdurdu         
12:20
"İzban kekosu" denilerek aşağılanan genç Kim Milyoner İster programına katıldı         
10:44
Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi         
10:17
Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi         
09:55
Metruk evde asılı bulunan Buse Şeyma Erduran, ölmeden önce taksicinin tacizine uğramış: Beni yemek ister misin? Metruk evde asılı bulunan Buse Şeyma Erduran, ölmeden önce taksicinin tacizine uğramış: Beni yemek ister misin?         
09:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2021 01:05:36. #1.12#
SON DAKİKA: Özbekistan vatandaşları Bursa'da oy kullandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement