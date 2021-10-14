Üye Girişi
Özhaseki: "CHP, HDP ile olan ortaklığını 'utandığı' için söyleyemiyor" - Son Dakika

Özhaseki: "CHP, HDP ile olan ortaklığını 'utandığı' için söyleyemiyor"

14.10.2021 14:19
Özhaseki:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Millet İttifakı'na yönelik yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki siyasi muhalefetin başını CHP çekiyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Millet İttifakı'na yönelik yaptığı açıklamada, " Türkiye'deki siyasi muhalefetin başını CHP çekiyor. Bir tarafına milliyetçi olduğunu söyleyen İYİ Parti'yi alıyor, bir tarafına da bölücü olduğu kesin olan HDP'yi de alarak bir ortaklık kuruyorlar. İttifakınızı söyleyin dediğimiz zaman ise İYİ Parti'yi söylüyorlar, 'utandıkları' o partiyi (HDP) de arkada saklayıp, kimseye göstermediklerini zannediyorlar ve milletin de anlamadığını sanıyorlar" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Ordu'da, partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ile birlikte gerçekleşen ziyarette Özhaseki, ilçe belediye başkanları ve partililer ile buluştu.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özhaseki, MYK'da aldıkları karar neticesinde, yerel yönetimler birimi olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla illeri gezdiklerini, buralarda çeşitli istişarelerde bulunduklarını söyledi. AK Parti olarak en büyük güçlerinin, dünyanın en büyük sivil toplum örgütü olarak birliktelik olduğuna vurgu yapan Özhaseki, bu kapsamda başarılı olduklarını belirtti. 1994 yılı öncesine bakıldığında ideolojik, katı ve takıntılı bir belediyecilik anlayışının hakim olduğunun altını çizen Özhaseki, "Özellikle soldan gelen belediye başkanları, kafalarındaki o sapkın dünya görüşüne ait ülkelere yamak olabilmek için belediyeleri bir araç olarak gördüler. Oralara militan kadrolar doldurarak, o kadroları da hizmette değil, eylemden eyleme sürükleyerek günlerini geçirdiler, bunların hepsine şahidiz" dedi.

"Gönül belediyeciliğini inşa etmeye çalışıyoruz"

Yapılan çalışmalar ve projeler ile devasa eserler ortaya çıkartıldığını ve artık şehirlerin Avrupa ile yarışır düzeyde olduğunu kaydeden Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tabiri ile gönül belediyeciliğini inşa etmeye çalıştıklarını belirterek, "Ne yaparsak insanımızla birlikte, onların görüşünü ve duasını alarak, onlarla birlikte hareket ederek iş yapıyoruz. Onun içindir ki vatandaş bizi tercih ediyor. AK Parti olarak girdiğimiz 4 tane yerel seçim var bunlarda birinciyiz, genel seçimlerde de birinciyiz. Bu bir dünya rekorudur" diye konuştu.

"CHP, HDP ortaklığını utandığı için söyleyemiyor"

Konuşmasında, belediye başkanları ve teşkilat mensuplarına da seslenen Özhaseki, herkesin 2023 seçimlerine odaklanması gerektiğini, her yapılan işte bu seçimi düşünerek adım atılması gerektiğini vurguladı. Muhalefete karşı başarılı olmanın tek yolunun çalışmak olduğunu kaydeden Özhaseki, konuşmasını söyle sürdürdü:

"Karşımızda ABD var, Avrupa Birliği ülkeleri var açık açık ilan ediyorlar. Geçtiğimiz seçimlerde bakan arkadaşlarımızı ülkelerine sokmadılar ve konuşturmadılar. Ama PKK'lılar, FETÖ'cülere serbest, miting ve gösteri yapmaları serbest, bize yasak. Türkiye'deki siyasi muhalefetin başını CHP çekiyor. Bir tarafına milliyetçi olduğunu söyleyen İYİ Parti'yi alıyor, bir tarafına da bölücü olduğu kesin olan HDP'yi de alarak bir ortaklık kuruyorlar. İttifakınızı söyleyin dediğimiz zaman ise İYİ Parti'yi söylüyorlar, utandıkları o partiyi (HDP) de arkada saklayıp, kimseye göstermediklerini zannediyorlar ve milletin de anlamadığını sanıyorlar. Böyle bir saflık da var, bu kadar da aklımızla alay etmeseler iyi olur."

"Oradan bir ittifak ve medeniyet doğmaz"

Özhaseki, 2023 seçimlerinde de AK Parti olarak kazanmak için çalışmaların devam etmesi gerektiğine değinerek, "Onlar da bize karşılar anladık, PKK bu seçimlerde bize karşı, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C de bize karşı. Demek ki karşıda böyle bir durum var. O zaman bizim çok daha gayretli olup çalışmamız lazım ve o kötülere karşı iktidarı asla bırakmamamız lazım. Oradan bir ittifak ve medeniyet doğmaz. Ama bizim yapacağımız çok iş var, Allah'ın izniyle üzerimize düşeni yaparak, 2023 seçimlerinde de ipi göğüsleyeceğiz diye dua ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ORDU

Özhaseki: CHP, HDP ile olan ortaklığını 'utandığı' için söyleyemiyor
Özhaseki: CHP, HDP ile olan ortaklığını 'utandığı' için söyleyemiyor
Özhaseki: CHP, HDP ile olan ortaklığını 'utandığı' için söyleyemiyor
Özhaseki: CHP, HDP ile olan ortaklığını 'utandığı' için söyleyemiyor

Halkların Demokratik Partisi, Mehmet Özhaseki, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Özhaseki: 'CHP, HDP ile olan ortaklığını 'utandığı' için söyleyemiyor' - Son Dakika


Son Dakika

Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var 14:47 Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var Örnek davranış! İhtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye almak için her gün 12 kilometre yürüyor 14:39 Örnek davranış! İhtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye almak için her gün 12 kilometre yürüyor Kumarhane girişine asılan yazı, operasyon yapan polis ekiplerini bile şaşırttı: Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım 14:26 Kumarhane girişine asılan yazı, operasyon yapan polis ekiplerini bile şaşırttı: Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım
80 milyon euroluk Hernandez, hapis cezasına çarptırıldı 14:17 80 milyon euroluk Hernandez, hapis cezasına çarptırıldı Putin'den artan dolara tepki: Sırada ne var, daha ne yapacaklar? ABD bindiği dalı kesiyor 13:57 Putin'den artan dolara tepki: Sırada ne var, daha ne yapacaklar? ABD bindiği dalı kesiyor Kılıçdaroğlu'ndan 13:17 Kılıçdaroğlu'ndan "PKK'nın adını neden kullanmıyorsunuz?" sorusuna cevap: Biz bilerek adını kullanmıyoruz
Yeğenini ezerek ölümüne sebep olan hala için 6 yıl hapis isteniyor 12:52 Yeğenini ezerek ölümüne sebep olan hala için 6 yıl hapis isteniyor Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, 12:18 Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, "Beni tanıyan var mı?" sorusuna karşılık alamayınca şaşkınlık yaşadı

Son Dakika Haberleri
14:46 Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var
14:43 Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak
14:38 Örnek davranış! İhtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye almak için her gün 12 kilometre yürüyor
14:36 F.Bahçe'nin milyon dolarlarla aldığı Gökhan, Diyarbakır ekibi 1936 Bismilspor'a imza attı
14:23 Bensu Soral ve Hakan Baş çifti tek celsede boşandı
14:17 80 milyon euroluk Hernandez, hapis cezasına çarptırıldı
14:05 Beşiktaşlı oyuncu Miralem Pjanic, Başakşehir maçında yok
13:59 Aşı olmayı reddeden NBA yıldızı Kyrie Irving, 15 milyon dolar kaybetti
13:57 Putin'den artan dolara tepki: Sırada ne var, daha ne yapacaklar? ABD bindiği dalı kesiyor
13:54 Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çifti ilk bebeklerini bekliyor! Güzel haber fotoğraf detayıyla ortaya çıktı
Polis memuru Sultan Tat'ın meslektaş sevgilisine cinayetten 25 yıl hapis Polis memuru Sultan Tat'ın meslektaş sevgilisine cinayetten 25 yıl hapis         
14:51
Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak         
14:44
F.Bahçe'nin milyon dolarlarla aldığı Gökhan, Diyarbakır ekibi 1936 Bismilspor'a imza attı F.Bahçe'nin milyon dolarlarla aldığı Gökhan, Diyarbakır ekibi 1936 Bismilspor'a imza attı         
14:37
Bensu Soral ve Hakan Baş çifti tek celsede boşandı Bensu Soral ve Hakan Baş çifti tek celsede boşandı         
14:23
Üniversite öğrencisi genç, şiddet gören annesini kurtarmak isterken babasını öldürdü Üniversite öğrencisi genç, şiddet gören annesini kurtarmak isterken babasını öldürdü         
14:02
Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çifti ilk bebeklerini bekliyor! Güzel haber fotoğraf detayıyla ortaya çıktı Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çifti ilk bebeklerini bekliyor! Güzel haber fotoğraf detayıyla ortaya çıktı         
13:55
Lübnan ordusu sokağa döküldü! Göstericiler ve asker arasında çatışmalar devam ederken, ölü ve yaralılar var Lübnan ordusu sokağa döküldü! Göstericiler ve asker arasında çatışmalar devam ederken, ölü ve yaralılar var         
13:06
Arabayla kafasının üstünden geçtiği erkek arkadaşının başında feryat etti: Sen nasıl bu hale geldin Murat Arabayla kafasının üstünden geçtiği erkek arkadaşının başında feryat etti: Sen nasıl bu hale geldin Murat         
12:45
Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi         
12:07
Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı         
12:04
Bakliyatta ithalat artınca marketlerde yerli ürün bulmak zorlaştı! Vatandaş fiyatlara isyan ediyor Bakliyatta ithalat artınca marketlerde yerli ürün bulmak zorlaştı! Vatandaş fiyatlara isyan ediyor         
11:55
Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor         
11:42
İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor         
11:16
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek         
10:41
49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu         
10:12
Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum         
07:33
Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu         
18:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 15:05:22. #1.12#
SON DAKİKA: Özhaseki: "CHP, HDP ile olan ortaklığını 'utandığı' için söyleyemiyor" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement