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Pakistan Büyükelçisi Qazi: "Demokrasi devleti olduğunu iddia eden Hindistan, neden korkuyor" - Son Dakika

Pakistan Büyükelçisi Qazi: "Demokrasi devleti olduğunu iddia eden Hindistan, neden korkuyor"

26.10.2021 10:42

Pakistan Büyükelçisi Qazi: "Demokrasi devleti olduğunu iddia eden Hindistan, neden korkuyor" "Hindistan, tarihte işgal güçlerinin yaptığı ne kadar kötü şey varsa hepsini uyguladı" "Herkes, özgürlüğünü özgürce yaşama hakkına sahip" Pakistan Büyükelçisi Muhammad Qazi, "Dünyanın en büyük...

Pakistan Büyükelçisi Qazi: "Demokrasi devleti olduğunu iddia eden Hindistan, neden korkuyor"

"Hindistan, tarihte işgal güçlerinin yaptığı ne kadar kötü şey varsa hepsini uyguladı"

"Herkes, özgürlüğünü özgürce yaşama hakkına sahip"

ANKARA - Pakistan Büyükelçisi Muhammad Qazi, "Dünyanın en büyük demokrasi devleti olduğunu iddia eden Hindistan neden korkuyor? Demokratik bir referandum yoluna gidip sadece Keşmirlilere ne istediklerini sormaktan neden korkuyorlar" diye sordu.

Pakistan ve Hindistan arasında 1947'den beri anlaşmazlık konusu olan ve üç kez savaşa yol açan Keşmir'de 27 Ekim 'Keşmir Kara Günü" olarak anılıyor.. Bugüne özel Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Qazi, İhlas Haber Ajansı'na önemli açıklamalarda bulundu.

27 Ekim 1947'de Hindistan'ın Keşmir bölgesini yasadışı şekilde işgal ettiğini belirten Qazi, "Bu işgalin devam etmesi için Hindistan, Keşmir'de 900 bin kadar askeri olan bir işgal ordusu konuşlandırdı. Bu dünyada, hiçbir yerde benzeri olmayan en yüksek yoğunlukta işgal kuvvetidir. Burada bir oran yapacak olursak, her 10 Keşmirliye 1 tane Hindistan askeri düşüyor. Hindistan neden bu işgali sürdürüyor? Keşmirliler, kendi kaderlerini kendileri belirlemek istiyor, kendi geleceklerini istiyor" dedi.

"Hindistan, tarihte işgal güçlerinin yaptığı ne kadar kötü şey varsa hepsini uyguladı"

Keşmirlilere haklarının verilme sözünün verildiğini fakat bu sözün yerine getirilmediğini hatırlatan Qazi, "Keşmirliler, kendilerine verilen bu sözlerin unutulmasını istemiyor ve aksine bu sözün yerine getirilmesini istiyorlar. Ama Hindistan bunu yapmak istemiyor ve işgal ordusunu bölgeye yerleştirdi. Bu işgali gerçekleştirmek için Hindistan, kara kanunlar çıkardı. Keşmirlilerin en temel haklarından bile yararlanmasını engelleyen kanunlar bunlar. Tarihte işgal güçlerinin yaptığı ne varsa, ne kadar kötü şey varsa hepsini uyguladı. Örneğin, işkence, yargısız infaz, gözden kaybetmeler, rastgele gözaltına almalar, kadınlara tecavüz etmeler, taciz etmeler, toplu ceza, evlerini yakma ve daha sonra bunun gibi muameleleri, Keşmirliler, Hindistan işgal güçlerinden görüyor" diye konuştu.

"Herkes, özgürlüğünü özgürce yaşama hakkına sahip"

Büyükelçi Qazi, 27 Ekim tarihinin çok önemli ve anlamlı bir gün olduğunu belirterek, " Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne ve uluslararası topluma verdikleri sözleri hatırlatmak istediğimiz bir gündür. Herkes, özgürlüğünü özgürce yaşama hakkına sahip. Bu problem 74 yıldır devam ediyor. Bu nedenle uluslararası topluluk öne çıkmalı ve Keşmirlilere söz verilen hakları dile getirmeli. Artık 3'üncü nesil Keşmirliler geldi. Bunlar kendilerine verilen referandum hakkının yapılmasını istiyor" diye konuştu.

"Dünyanın en büyük demokrasi devleti olduğunu iddia eden Hindistan, neden korkuyor?"

Sorunun çözülmesi için ne yapılması gerektiğine değinen Büyükelçi Qazi, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yola yani ne yapılması gerektiğine gelince, bu dilek aslında çok açık. Sadece Keşmirlilere sormak gerekiyor ne yapılacağını. Pakistan bir demokrasi devletidir. Hindistan da dünyanın en büyük demokrasi devleti olduğunu iddia eden bir ülkedir. O zaman Hindistan neden korkuyor? Demokratik bir referandum yoluna gidip sadece Keşmirlilere ne istediklerini sormaktan neden korkuyorlar? Demokratik bir sistemde bir problem olduğunda sadece insanlara sorarsınız ne istediklerini. Eğer onlar Pakistan'ı seçerse tamam, Hindistan'ı seçerse yine tamam. Keşmirlilere güç kullanarak kabul ettirmeye neden başvuruyorlar?"

Pakistan Büyükelçisi Qazi: Demokrasi devleti olduğunu iddia eden Hindistan, neden korkuyor
Pakistan Büyükelçisi Qazi: Demokrasi devleti olduğunu iddia eden Hindistan, neden korkuyor
Pakistan Büyükelçisi Qazi: Demokrasi devleti olduğunu iddia eden Hindistan, neden korkuyor
Pakistan Büyükelçisi Qazi: Demokrasi devleti olduğunu iddia eden Hindistan, neden korkuyor

Referandum, Pakistan, İşgal, India, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Pakistan Büyükelçisi Qazi: 'Demokrasi devleti olduğunu iddia eden Hindistan, neden korkuyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pakistan Büyükelçisi Qazi: "Demokrasi devleti olduğunu iddia eden Hindistan, neden korkuyor" - Son Dakika
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