Üye Girişi
Putin'den Dağlık Karabağ vurgusu: "BDT'ye üye ülkeler arasında keskin çatışmaların olması gerçekten çok üzücü" - Son Dakika

Putin'den Dağlık Karabağ vurgusu: "BDT'ye üye ülkeler arasında keskin çatışmaların olması gerçekten çok üzücü"

16.10.2021 00:58
Putin'den Dağlık Karabağ vurgusu:

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bağımsız Devletler Topluluğu'nun (BDT) kuruluşunun 30. yılını değerlendirerek, "Devletler topluluğu sayesinde üye ülkeler iyi komşuluk, ortaklık, karşılıklı yarar ilkeleri üzerine ilişkiler kurmaya çalıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bağımsız Devletler Topluluğu'nun (BDT) kuruluşunun 30. yılını değerlendirerek, "Devletler topluluğu sayesinde üye ülkeler iyi komşuluk, ortaklık, karşılıklı yarar ilkeleri üzerine ilişkiler kurmaya çalıştı. Uzun yıllar tek bir devlette yaşamanın getirdiği avantaj sayesinde ekonomik, sosyal, kültürel ve insani bağları korumayı ve hatta bazı alanlarda geliştirmeyi başardık. Tabi ki ne yazık ki anlaşmazlıklar, çekişmeler olmadan olmuyor. Geçtiğimiz yıl Dağlık Karabağ'da olduğu gibi BDT'ye üye ülkeler arasında keskin çatışmaların olması gerçekten çok üzücü" dedi.

Aralık 1991 tarihinde kurulan ve Sovyetler Birliği'nden ayrılan birçok üye ülkenin yer aldığı Bağımsız Devletler Topluluğu'nun üye ülkelerinin liderleri Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Zirvede Azerbaycan, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan liderlerinin yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin katıldı. Toplantı öncesi Belarus'un ev sahipliği sıfatıyla liderlere sunduğu topluluğun politikalarına yönelik 30. yıl taslak bildirisi kabul edildi. Ardından liderler sırayla söz alarak güncel konuları değerlendirdi.

"Dağlık Karabağ'da olduğu gibi BDT'ye üye ülkeler arasında keskin çatışmaların olması gerçekten çok üzücü"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, topluluk üyesi ülkeler arasındaki çatışmalara değinerek bunun üzücü bir durum olduğunu söyledi. Konuyla alakalı Dağlık Karabağ'ı örnek gösteren Putin, "Gerçekten de 30 yıllık bir sürede Bağımsız Devletler Topluluğu uzun bir yol kat etti. Bu milletler topluluğu sayesinde üye ülkeler iyi komşuluk, ortaklık, karşılıklı yarar ve birbirlerinin dikkate alınması ilkeleri üzerine ilişkiler kurmaya çalıştı. Uzun yıllar tek bir devlette yaşamanın getirdiği avantaj sayesinde ekonomik, sosyal, kültürel ve insani bağları korumayı ve hatta bazı alanlarda geliştirmeyi başardık. Tabi ki ne yazık ki anlaşmazlıklar, çekişmeler olmadan olmuyor. Geçtiğimiz yıl Dağlık Karabağ'da olduğu gibi BDT'ye üye ülkeler arasında keskin çatışmaların olması gerçekten çok üzücü" dedi.

"Dağlık Karabağ'da Rusya aktif sorumluluk aldı"

Rusya'nın Dağlık Karabağ sorununun çözümüne yönelik aktif olarak sorumluluk aldığını savunan Putin, "Dağlık Karabağ'da Rus barış birlikleri ateşkesin garantörü oldu. Bizim yardımlarımızla insani yardımlar ulaştırılıyor, mayınlar temizleniyor. Azerbaycan ve Ermenistan taraflarında sağlık sistemleri yenileniyor, tıbbi yardımlar sağlanıyor. Yaklaşık 52 bin mülteci de evlerine döndü" diyerek katılımcı ülkelerin liderlerini bilgilendirdi. Putin topluluğun güçlendirilmesine yönelik daha güçlü adımlar atılması gerektiğini ifade ederken, bu yöndeki taslak programın hayata geçirileceğini ve topluluğa üye ülkelerin ekonomilerinin daha çok güçlenmesi gerektiğini dile getirdi. - MOSKOVA

Rusya Devlet Başkanı, Dağlık Karabağ, Vladimir Putin, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Putin'den Dağlık Karabağ vurgusu: 'BDT'ye üye ülkeler arasında keskin çatışmaların olması gerçekten çok üzücü' - Son Dakika


Son Dakika

Eski MHP Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu 00:00 Eski MHP Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu Galatasaray'dan gündeme oturan gönderme! Squid Game paylaşımı bomba etkisi yarattı 23:18 Galatasaray'dan gündeme oturan gönderme! Squid Game paylaşımı bomba etkisi yarattı Emekli polis, kahvehanede tartıştığı kişilere kurşun yağdırdı: 2 ölü 22:31 Emekli polis, kahvehanede tartıştığı kişilere kurşun yağdırdı: 2 ölü
9 aylık hamile kadın, doğum öncesi gittiği masaj salonunda masörün tecavüzüne uğradı 21:11 9 aylık hamile kadın, doğum öncesi gittiği masaj salonunda masörün tecavüzüne uğradı Akaryakıta zam gelmesinin ardından petrol istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu 19:56 Akaryakıta zam gelmesinin ardından petrol istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu Esnaf gezisinde Ali Babacan'a sert tepki! Kendisini Abdullah Gül üzerinden savundu 18:26 Esnaf gezisinde Ali Babacan'a sert tepki! Kendisini Abdullah Gül üzerinden savundu
Ünlü manken Sevda Demirel sütyensiz alışveriş turuna çıktı 17:25 Ünlü manken Sevda Demirel sütyensiz alışveriş turuna çıktı AK Partili eski vekil doğalgaz için 17:13 AK Partili eski vekil doğalgaz için "Mini mini zam gelmiştir" dedi, sosyal medyada 400 bine yakın tweet atıldı

Son Dakika Haberleri
18:48 Kayseri'de bir kadın, misafirliğe gittiği evde hayatını kaybetti
18:20 PSG, Messi'yi bile gölgede bırakacak transferi bitiriyor
18:17 Sedat Peker'in iddialarının odağındaki Halil Falyalı, KKTC'de polise teslim oldu
18:11 Son zamlarla benzin ve motorin arasında bir fark kalmadı
17:59 Otelden atılan milli takım futbolcuları kaldırımda uyudu
17:37 Son Dakika: Akaryakıta çifte zam! Motorin 41, benzin 14 kuruş arttı
17:36 Uluslar Ligi finalinde tartışma yaratan gol sonrası UEFA harekete geçti! Ofsayt kuralı değişiyor
17:16 Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu görevden almalarla ilgili ilk kez konuştu: Bir kısmı bizim, bir kısmı arkadaşlarımızın tercihi
17:15 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son gelişmeler
17:09 Abisi Mesut Özil'in doğum gününü sünnetlikle çekilmiş fotoğrafıyla kutladı
İnanılır gibi değil! Barcelona'nın Türk yıldızı için A Milli Takım yolu tamamen kapandı İnanılır gibi değil! Barcelona'nın Türk yıldızı için A Milli Takım yolu tamamen kapandı         
00:48
Ermenistan Başbakanı Paşinyan sonunda pes etti! Ermenistan Başbakanı Paşinyan sonunda pes etti! "Türk Koridoru" açılıyor         
23:36
Kaldırımdan giden yayadan kornayla yol isteyen taksiciye 864 lira ceza kesildi Kaldırımdan giden yayadan kornayla yol isteyen taksiciye 864 lira ceza kesildi         
22:44
Meteoroloji'den İstanbul dahil 24 ile uyarı: Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji'den İstanbul dahil 24 ile uyarı: Kuvvetli yağış geliyor         
21:57
Yayıncı kuruluş ekranlarında Volkan Demirel'e Emre uyarısı: Bir daha sakın deme Yayıncı kuruluş ekranlarında Volkan Demirel'e Emre uyarısı: Bir daha sakın deme         
21:03
Kimliklerde yeni dönem! Güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabilecek Kimliklerde yeni dönem! Güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabilecek         
19:19
Sedat Peker'in iddialarının odağındaki Halil Falyalı, KKTC'de polise teslim oldu Sedat Peker'in iddialarının odağındaki Halil Falyalı, KKTC'de polise teslim oldu         
18:17
Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu görevden almalarla ilgili ilk kez konuştu: Bir kısmı bizim, bir kısmı arkadaşlarımızın tercihi Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu görevden almalarla ilgili ilk kez konuştu: Bir kısmı bizim, bir kısmı arkadaşlarımızın tercihi         
17:17
Bergüzar Korel anneleri uyardı: Çocuklarınıza Squid Game izletmeyin Bergüzar Korel anneleri uyardı: Çocuklarınıza Squid Game izletmeyin         
15:44
Sivas, patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldı Sivas, patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldı         
15:22
Ömer Koç, döviz kuru ve enflasyonun düşürülmesi için yapılması gerekeni söyledi: Esaslı bir reform şart Ömer Koç, döviz kuru ve enflasyonun düşürülmesi için yapılması gerekeni söyledi: Esaslı bir reform şart         
14:43
6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar! Bu sorun sebebiyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor 6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar! Bu sorun sebebiyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor         
13:40
Vali'nin Vali'nin "4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyoruz" sözlerine, sektörden destek geldi: Acil 200 kişi aranıyor         
11:49
Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı         
11:05
Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı         
10:24
Türkiye'nin olası bir Suriye harekatına ABD destek verecek mi? Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price konuştu Türkiye'nin olası bir Suriye harekatına ABD destek verecek mi? Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price konuştu         
08:17
Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2021 01:08:26. #1.12#
SON DAKİKA: Putin'den Dağlık Karabağ vurgusu: "BDT'ye üye ülkeler arasında keskin çatışmaların olması gerçekten çok üzücü" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement