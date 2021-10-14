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Son Dakika | Bakan Pakdemirli: "Mersin son 19 yılda üretimini 9 misli artırdı" - Son Dakika

Son Dakika | Bakan Pakdemirli: "Mersin son 19 yılda üretimini 9 misli artırdı"

14.10.2021 21:54
Son Dakika | Bakan Pakdemirli:

Gelen son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'in birçok üründe Türkiye'de birinci olduğunu belirterek, "Verdiğimiz tarımsal destek kadar aslında üretimde geliyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'in birçok üründe Türkiye'de birinci olduğunu belirterek, "Verdiğimiz tarımsal destek kadar aslında üretimde geliyor. Mersin hakikaten 19 yılda gerçekten üretimini 9 misli artırmayı başarmış nadir kentlerimizden bir tanesidir. Birçok ilimize gittiğimizde ya 4 misli, ya 5 misli büyümüşken Mersin üretimini 9 misli artırdı" dedi.

Bir dizi programa katılmak üzere Mersin'e gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, meyve sebze ihracatçıları ile balıkçı, üreticiler ve üretici temsilcileriyle buluştu. Akdeniz İhracatçı Birliklerinde gerçekleştirilen toplantılarda Bakan Pakdemirli'ye Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin milletvekilleri ile ilgili protokol üyeleri eşlik etti. Burada Mersin ile ilgili konuşan Bakan Pakdemirli, Mersin'de çok ciddi ürünler olduğunu söyledi. Mersin'in birçok üründe Türkiye birincisi olduğunu kaydeden Pakdemirli, "Muz, limon, yenidünya, keçiboynuzu, kabak, çilek, erik, bademde Türkiye birincisi. İkinci sırada olduğu birçok ürün var. Şeftalisi, biberi, hıyarı, kaysısı, patlıcanı gibi. Son 19 yılda Mersin'e 15 milyar liralık bir yatırım ve destek yapmışız bakanlık olarak. Tabi bu sadece tarım tarafında yapılan yatırımlar. Verdiğimiz tarımsal destek kadar aslında üretimde geliyor. Mersin hakikaten 19 yılda gerçekten üretimini 9 misli artırmayı başarmış nadir kentlerimizden bir tanesidir. Birçok ilimize gittiğimizde ya 4 misli, ya 5 misli büyümüşken Mersin üretimini 9 misli artırmış. Kırsal kalkınma için binin üzerinde projeye 500 milyona yakın hibe vermişiz. Ormancılık alanlarında 350 milyonun üzerinde fidan dikimi gerçekleşti. 32 bal ormanı, 34 mesire yerimiz, 6 binin üzerinde aileye 100 milyonun üzerinde Orköy kredisi ve 402 köyde 1,5 milyon gelir getirici tür fidanı diktik" dedi.

Mersin'e sulamada son 19 yılda 8 milyarlık bir yatırım yapıldığını kaydeden Pakdemirli, "Son 3 yılda Mersin'e harcadığımız para 500 milyonun üzerinde. Bugüne kadar 8 baraj, 11 gölet ile 2 içme suyu bitirdik. 48 sulama tesisi, yaklaşık 135 bin dekar sulama alanıyla senelik 300 milyonun üzerinde zirai gelir artışı sağladık. 74 taşkın koruma tesisi inşa ettik ve 132 yerleşim alanı ile 25 bin dekar alan taşkınlardan korundu" ifadelerini kullandı.

Mersin'e birçok müjde verdi

Mersin'e müjdelerde veren Pakdemirli, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Mersin'e gelip müjde vermeden gitmek olmaz. Destek bizden, gayret sizden, bereket Allah'tan. Bitkisel üretimle ilgili müjdelerde, Mersin'e şu ana kadar ilk 10 ayda 100 milyon üretim desteği ödedik. 15 tane yeni proje başlatıyoruz. Kırsal kalkınma açısında da Mersin 42 il arasında en fazla destek verdiğimiz 5'inci ilimiz. Mersin bu konuda iyi çalışıyor ve daha iyi çalışırsa ilk 3 içine de girebilir. 10. başvuru kapsamında 263 milyon yatırım tutarı olan 35 projeye de 101 milyonluk hibeyi onayladık. Ayrıca meslek mensuplarımıza uzman eller projesi kapsamında 100 bin liralık hibe veriyoruz. Mersin'e bu müjdelerimiz hayırlı ve uğurlu olsun. 2021 yılında ormancılık alanında 40 milyon yatırımla 10 proje yapacağız. 17 milyon fidan dikeceğiz, 5 milyon fidanı burada üreteceğiz. 2 bal ormanı kuruluyor. 7 mesire yeri tesis ettik. 240 aileye 11.4 milyon Orköy kredisi ve hibe desteği verdik. Çok büyük iller bile Orköy kredisinden 4-5 milyon alırken, Mersin 11.4 milyon alıyor. Ancak buna da bir ekstra Orköy kredisi olarak 3 milyon daha Mersin'e pozitif ayrımcılık yapacağız. Yine 400 dekar alanda zeytin fidanlığı ile gelir getirici orman tesisimiz var. Bunu da arttırmamız mümkün. Bölge müdürümüz yeterli alan bulduğu anda bunu da artırırız. 5 köyde 2 B çalışmamızı yapacağız. 8 köy, 300 dekar alanda tıbbi aromatik bitki bahçesi tesisi, 2 eko turizmi projesini hayata geçiriyor olacağız. Sulama alanında Mersin'e 2.8 milyar maliyetli tam 18 tane projeyle geldik. Birincisi 7 göleti 2021 başında tamamladık. Bu yılsonunda Sorgun ve Aksıfat Barajı da su tutmaya başlayacak diye düşünüyorum." - MERSİN

Son Dakika | Bakan Pakdemirli: Mersin son 19 yılda üretimini 9 misli artırdı

Bekir Pakdemirli, Yatırım, Türkiye, Mersin, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son Dakika | Bakan Pakdemirli: 'Mersin son 19 yılda üretimini 9 misli artırdı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Bakan Pakdemirli: "Mersin son 19 yılda üretimini 9 misli artırdı" - Son Dakika
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