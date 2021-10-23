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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (3) - Son Dakika

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (3)

23.10.2021 15:00
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (3)

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yönelik sözlerine ilişkin, "Sakın bu oyunlara gelmeyin, siz memur olarak görevinizi yaptığınız sürece bunların hiçbirisi sizin kılınıza dokunamaz." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yönelik sözlerine ilişkin, "Sakın bu oyunlara gelmeyin, siz memur olarak görevinizi yaptığınız sürece bunların hiçbirisi sizin kılınıza dokunamaz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir Ticaret Odası Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan, 2023 senesi yaklaştıkça CHP'nin başını çektiği muhalefetin "pervasızlıkları" ve "provokasyonları"nın arttığını belirterek "Ülkemizdeki siyasi iklimi zehirlemek, milleti siyaset kurumundan soğutmak için 'yalan terörü' dahil her şeyi deniyorlar. Partilerini saran yolsuzluk, hırsızlık, taciz, tecavüz bütün bu skandallarını insanımızın gözünden kaçırmak için her yola başvuruyorlar." ifadelerini kullandı.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir dönem sığınmacılara karşı vatandaşlarımızı kışkırttılar daha sonra hem de üniversite sınavına girecekleri günlerde gençlerimizi galeyana getirmek istediler. Kadrolu militanlarını öne sürerek yurtlar üzerinden üniversite gençliğimizi provoke etmeye çalıştılar. Bir ara hakimleri, polisleri, daha sonra öğretmenleri tehdit ettiler. Neler demediler memurlara, öğretmenlere hatırlayın, neler. Tehdit ettiler açıkça, niye? Sen kimsin de benim memurumu tehdit ediyorsun, sen kimsin de benim polisimi tehdit ediyorsun, sen kimsin de bu ülkede alnının akıyla gelip bir kariyer almış memuru tehdide yelteniyorsun. Ben de buradan milletimin memuruna sesleniyorum, sakın bu oyunlara gelmeyin. Siz memur olarak görevinizi yaptığınız sürece bunların hiçbirisi sizin kılınıza dokunamaz."

Erdoğan, CHP'nin halihazırda yönetiminde olduğu belediyelerde işçileri işten attığını belirterek "Ama bunun bedelini de ödeyecekler. Çünkü 'alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste', çıkacak. Milletimizin hiçbir kesimi yok ki CHP'nin tehditlerinden payını almasın. Toplumumuzun hiçbir kesimi yok ki CHP'nin yalan terörüne maruz kalmasın. Bunu da öyle korkakça yapıyorlar ki bir siyasetçi olarak, insan bunlar adına sadece hicap duyuyor." diye konuştu.

"Yeni CHP ambalajının altından tek parti faşizminin güncel bir sürümü ortaya çıktı"

Bir dönem "yeni CHP" diye bir furya olduğunu anlatan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Başındaki zattan kimi köşe yazarlarına kadar herkes, CHP'nin değiştiğinden, darbeci kodlarından kurtulduğundan bahsediyordu. Hatta içimizden de birileri CHP ile ilgili benzer ifadeler kullanıyordu. Zaman geçti, seçim bitti, maske düştü. Yeni CHP ambalajının altından tek parti faşizminin güncel bir sürümü ortaya çıktı. 'Yeni CHP' dediklerinin millete 1940'ları aratacak kadar faşist, nobran, küstah bir zihniyeti temsil ettiği anlaşıldı. CHP'nin darbeci ve faşist kodlarından kurtulmasının mümkün olmadığını biz zaten biliyorduk ama bu süreçte milletimiz de hakikati görmüş oldu."

Erdoğan, "Sadece son haftalarda yaşadıklarımız bile bize omuzlarımızdaki yükün ne kadar ağır olduğunu göstermeye kafidir. Türkiye'nin son 20 yılına damga vurmuş bir kadro olarak, boşa geçirecek tek bir saniyemiz dahi yoktur. Ben özellikle Eskişehir'in analarına çok güveniyorum, çok inanıyorum ve Eskişehir'in anaları inşallah 23'ü CHP'ye zindan edecektir." dedi.

Çok çalışacaklarının altını çizen Erdoğan, "Milletimiz bizden hizmet bekliyor. Milletimiz bizden hak ve özgürlüklerine sahip çıkmamızı bekliyor. Milletimiz bizden demokratik kazanımlarının korunması için daha fazla çalışmamızı bekliyor. Milletimiz bizden büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmemizi, ülkemizi 2023 hedefleriyle buluşturmamızı bekliyor. Onca iftiraya, yalana, bühtana rağmen milletimiz bize güveniyor, inanıyor kendisini ve evlatlarının geleceğini AK Parti'de ve Cumhur İttifakı'nda görüyor." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti teşkilatları olarak millete olan borçlarını ancak ülkeye daha çok hizmet ederek ödeyebileceklerini belirten Erdoğan, ulaşamadıkları, kapısını çalmadıkları, tasasına veya sevincine ortak olmadıkları her insanın vebalinin üzerlerinde olacağını söyledi.

"Bugünden itibaren 2023 seçimlerine kadar her çalışmayı işte bu anlayışla yürüteceğiz." diyen Erdoğan, salondakilere "Burada mutabık mıyız? Anlaştık mı? Durmak yok, yola devam diyor muyuz?" diye seslendi.

Eski Türkiye özlemiyle yanıp tutuşanların karşısına büyük ve güçlü Türkiye vizyonuna daha sıkı şekilde sarılarak çıkacaklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Muhalefetin nefret ve tehdit siyasetini, her zaman olduğu gibi yine eser, hizmet ve kardeşlik siyasetimizle başarısızlığa uğratacağız. AK Parti'nin yaptığı hizmetleri, reformları, ülkemize kazandırdığı eserleri iyi bir şekilde, doğru bir şekilde halkımıza anlatacağız. Sadece bilmemiz yetmez, bildiklerimizi bilmeyenlere anlatacağız. İnanın en yakınımızdakiler bile bunların çoğunu bilmiyor. Evdeki evladın bilmiyor, evladın. Onun için bunları anlatacağız. Neler yaptık, bu ülkeye neler kazandırdık, bunları anlatmamız lazım. Anlatmazsak yazık olur. Sizlerden önümüzdeki dönemde çok daha aktif, çok daha azimli, çok daha gayretli olmanızı istiyorum."

Erdoğan, konuşmasının sonunda toplantının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Kongre merkezine gelişi sırasında yolda kendisine sevgi gösterisinde bulunan bazı vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıttı.

(Bitti)

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti Genel Başkanı, cumhurbaşkanı, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haber | Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (3) - Son Dakika
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