Son dakika haberleri! Memleket Parti'li Çelebi: "Atatürk'ün askeri olmak militer bir ifade değildir" - Son Dakika

Memleket Partisi İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "Atatürk'ün askeri olmak militer bir ifade değildir. Atatürk'ün askeri olmak; bireyin özgürlüğünü, halkın egemenliğini ve devletin bağımsızlığını savunmak demektir." dedi.

Çelebi, partisinin Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ile düzenlediği basın toplantısında, 17 Ekim Astsubaylar Günü'nü kutlayarak, Mehmetçiğin sorunlarına yönelik TBMM'de en fazla kanun teklifi veren milletvekilinin kendisi olduğunu söyledi.

Muhtarlar Günü'nün de bugün olduğunu anımsatan Çelebi, muhtarın sorunlarıyla ilgili çalışmalar yaptığını, bu konuda 9 maddelik bir kanun teklifi sunduğunu belirtti.

Çelebi, İstanbul Barosu başkanlığına seçilen Mehmet Durakoğlu'nun, "Atatürk'ün askeriyim." sözünün eleştirildiğini anlatan Çelebi, "Atatürk'ün askeri olmak militer bir ifade değildir. Atatürk'ün askeri olmak; bireyin özgürlüğünü, halkın egemenliğini ve devletin bağımsızlığını savunmak demektir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda geçen hafta kabul edilen Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ÖTV düzenlemesini içeren maddesine "ret" oyu verdiklerini kaydeden Çelebi, çiftçi ve esnafın yararına olan maddelerle bazı kurumsal ihtiyaç nedeniyle getirilen düzenlemeye "kabul" oyu verdiklerini ifade etti.

Kuru çay satışlarından kamu zararı oluştuğunu da iddia eden Çelebi, "ÇAYKUR 5 özel şirketi çağırıyor, 'Benim depolarımda yer yok, kuru çayları size maliyetinden düşük vereyim' diyor. 5 yandaş şirkete kuru çaylar maliyetinden düşük veriliyor." dedi.

Karabük Milletvekili Aksoy da siyasetin kitlendiğini savunarak, tünelin sonundaki ışığın Memleket Partisi olduğunu söyledi.