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TBMM Başkanı Şentop: Afganistan'da göç hareketlerini yönetmek gerekiyor - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop: Afganistan'da göç hareketlerini yönetmek gerekiyor

05.10.2021 15:44
TBMM Başkanı Şentop: Afganistan'da göç hareketlerini yönetmek gerekiyor, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Başta İran olmak üzere komşu ülkelerle iş birliği içerisinde Afganistan'da ortaya çıkacak göç hareketlerini kontrol altına almak, yönetmek gerekiyor" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Başta İran olmak üzere komşu ülkelerle iş birliği içerisinde Afganistan'da ortaya çıkacak göç hareketlerini kontrol altına almak, yönetmek gerekiyor" dedi.

Şentop, Meclis'te Parlamentolar Arası Birlik Başkanı (PAB) Duarte Pacheco ve beraberindeki heyeti kabul etti. Şentop, parlamentolar arası zeminlere uluslararası zeminlere büyük önem verdiklerini söyledi. Şentop, dünyanın zor bir dönemden geçtiğine dikkat çekerek, "Dünya olarak bilhassa yakın zamanda Afganistan'da yaşanan gelişmeler hepimizi rahatsız ediyor. Hükumet kuruldu; fakat arzu ettiğimiz kapsayıcılıkta bir hükumet olmadı. Ekonomik olarak hatta daha özel ifadeyle temel ihtiyaç malzemelerinin karşılanmasında ciddi sıkıntılar var.  Afganistan'da yaşayan 18 milyon insanın en azından insani şartlarının asgari olarak düzenlenmesinde girişimde bulunmak gerekir diye düşünüyorum" diye konuştu.

'GÖÇ HAREKETLERİNİ YÖNETMEK GEREKİYOR'Afganistan'da ortaya çıkacak göç meselesinin önemli bir konu olduğunu kaydeden Şentop, şöyle dedi: "Öncelikle başta İran olmak üzere komşu ülkelerle iş birliği içerisinde Afganistan'da ortaya çıkacak göç hareketlerini kontrol altına almak, yönetmek gerekiyor. Bu konularda uluslararası kamuoyu ve Birleşmiş Milletler'in de sorumluluk üstlenmesi gerekiyor. Göç konusunda Türkiye çok muzdarip. 4 milyonun üzerinde düzensiz göçmen ağırlıyor Türkiye ağırlıklı olarak Suriyeli olmak üzere. Bunlar kısa süreli değil, 10 yılı aşkın süredir Türkiye'de. Bu tür dünyanın farklı yerlerinde çıkan sorunların mali ve insani yükünü komşu ülkelerin taşıması çok büyük bir haksızlık ortaya çıkarıyor. Özellikle göçe sebebiyet veren istikrarsızlıklarda pay sahibi olan sorumluluk sahibi olan ülkelerin bunun sorumluluklarını üstlenmemesi çok büyük üzüntü ve endişe vericidir."'TÜRKİYE SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRDİ'Afganistan, Irak, Suriye'de göçe sebebiyet gelişmelerde Türkiye'nin sorumluluğu olmadığını vurgulayan Şentop, "Tam aksine buraları yaşanmaz hale getiren ülkeler batı ülkeleridir. 18 Mart 2016'da Avrupa Birliği (AB) ile mutabakat imzalanmıştı göçmenlerle ilgili sorumluluğun paylaşılmasına yönelik. Türkiye buradaki yükünü, sorumluluklarını yerine getirdiği halde AB'nin hala birçok başlıkta yükümlülüklerini yerine getirmediğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.Görüşmelerin ardından, Şentop ve Pacheco, 15 Temmuz darbe girişiminde teröristlerce bombalanan alanları gezerek, karanfil bıraktı. Meclis Başkanı Şentop, PAB Başkanı Pacheco'ya yenilenen Genel Kurul Salonunu da gezdirdi.


TBMM Başkanı Şentop: Afganistan'da göç hareketlerini yönetmek gerekiyor
TBMM Başkanı Şentop: Afganistan'da göç hareketlerini yönetmek gerekiyor
TBMM Başkanı Şentop: Afganistan'da göç hareketlerini yönetmek gerekiyor
TBMM Başkanı Şentop: Afganistan'da göç hareketlerini yönetmek gerekiyor
TBMM Başkanı Şentop: Afganistan'da göç hareketlerini yönetmek gerekiyor
TBMM Başkanı Şentop: Afganistan'da göç hareketlerini yönetmek gerekiyor
TBMM Başkanı Şentop: Afganistan'da göç hareketlerini yönetmek gerekiyor

Avrupa Birliği, Mustafa Şentop, Afganistan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop: Afganistan'da göç hareketlerini yönetmek gerekiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop: Afganistan'da göç hareketlerini yönetmek gerekiyor - Son Dakika
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