TBMM Başkanı Şentop: Afganistan'da göç hareketlerini yönetmek gerekiyor - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Başta İran olmak üzere komşu ülkelerle iş birliği içerisinde Afganistan'da ortaya çıkacak göç hareketlerini kontrol altına almak, yönetmek gerekiyor" dedi.

Şentop, Meclis'te Parlamentolar Arası Birlik Başkanı (PAB) Duarte Pacheco ve beraberindeki heyeti kabul etti. Şentop, parlamentolar arası zeminlere uluslararası zeminlere büyük önem verdiklerini söyledi. Şentop, dünyanın zor bir dönemden geçtiğine dikkat çekerek, "Dünya olarak bilhassa yakın zamanda Afganistan'da yaşanan gelişmeler hepimizi rahatsız ediyor. Hükumet kuruldu; fakat arzu ettiğimiz kapsayıcılıkta bir hükumet olmadı. Ekonomik olarak hatta daha özel ifadeyle temel ihtiyaç malzemelerinin karşılanmasında ciddi sıkıntılar var. Afganistan'da yaşayan 18 milyon insanın en azından insani şartlarının asgari olarak düzenlenmesinde girişimde bulunmak gerekir diye düşünüyorum" diye konuştu.