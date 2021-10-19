TBMM'de 6 partiden "güçlendirilmiş parlamenter sistem" toplantısı - Son Dakika

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi yetkilileri, "parlamenter sistemin temel ilkeleri"ni ele almak üzere TBMM'de bir araya geldi.

Toplantı öncesi bir açıklama yapan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, bugünkü toplantıda yasamanın alt başlıklarını ele alacaklarını söyledi.

Adım adım ilerlediklerini ifade eden Üstün, "Güçlendirilmiş parlamenter sistemde yasama çok önemli. Birkaç toplantıda daha yasama alt başlıklarını çalışacağız." dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem ise "Bu çalışmaları genel başkanlarımıza ve Türkiye'ye sunacağız. Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan 'Dünya beşten büyüktür.' diyor. Biz de altı muhalefet partisi olarak 'Türkiye kesinlikle tekten büyüktür.' diyoruz. İşin özü budur." diye konuştu.

Saadet Partisi Seçim İşleri Başkanı Bülent Kaya da verimli bir çalışma yürüttüklerini, Türkiye'ye umut olacak bir sonuç çıkması temennisini dile getirdi.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp ise "Altı parti elini taşın altına koydu. Ana prensiplere karar verdik. Nelerin bu metnin içinde yer alacağını kararlaştırdık. Bugünden itibaren hayalini kurduğumuz yeni dönemin ağırlık merkezi Meclis olacak. Bu yüzden Mecliste toplanıyoruz. Mecliste toplanmamızın sembolik anlamı var." ifadesini kullandı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, DP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp ve Saadet Partisi Seçim İşleri Başkanı Bülent Kaya katıldı.