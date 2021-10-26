TİP Genel Başkanı Baş, Irak ve Suriye tezkeresine "hayır" oyu vereceklerini açıkladı - Son Dakika

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Irak ve Suriye tezkeresine tereddütsüz bir şekilde "hayır" diyeceklerini söyledi.

Baş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Suriye ve Irak tezkeresinin bugün TBMM Genel Kurulunda yedinci kez görüşüleceğini belirtti.

Tezkerenin altı kez TBMM'de onaylandığını anımsatan Baş, "Bu tezkere daha önce altı kez oylanmış ve bunun sonucunda sadece yüzlerce insan hayatını kaybetmiştir. Savaş savaşı; çatışma çatışmayı doğurmuştur. Güvenlik sorunumuzu savaş politikalarıyla çözemeyeceğimizi hep birlikte gördük." diye konuştu.

Suriye savaşında halkın yoksul evlatlarının, kardeşlerin, eşlerin, Kürt, Arap, Türk gibi bölgede yaşayan bütün halkların acı çektiğini dile getiren Baş, "Savaş baronları, silah tüccarları, savaştan beslenen iktidarlar çok mutlu. Bunların Türkiye'deki temsilcisi olan saray rejimi çok mutlu. Biz TİP olarak bu tezkereye tereddütsüz 'hayır' diyoruz. Bu tezkerenin en önemli yanı, halkın yaşadığı yıkımın üzerini milliyetçilikle örtme çabasıdır. Biz ilkesel bir tutumda ısrar ediyoruz. Bu tezkere, halkın çıkarına değildir. Bu tezkerenin tek bir derdi vardır, o da iktidarın koltuğunu sağlamlaştırmasıdır." ifadelerini kullandı.