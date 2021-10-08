Üye Girişi
Topçu: "Irak, Türkmensiz asla olamaz" - Son Dakika

Topçu: "Irak, Türkmensiz asla olamaz"

08.10.2021 13:30
Topçu:

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu, "Türkmensiz Bağdat, Türkmensiz Erbil, Türkmensiz Kerkük isteyenler ve Türkmen'i sahipsiz sananlar bilsinler ki Irak; Arapsız ve Kürtsüz olamayacağı gibi Türkmensiz de asla olamaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu, "Türkmensiz Bağdat, Türkmensiz Erbil, Türkmensiz Kerkük isteyenler ve Türkmen'i sahipsiz sananlar bilsinler ki Irak; Arapsız ve Kürtsüz olamayacağı gibi Türkmensiz de asla olamaz" dedi.

'7 Ekim Türkmen Milli Bayramı' dolayısıyla Yerli Düşünce Derneği tarafından bir program düzenlendi.

Programa, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Ordu Milletvekili ve Yerli Düşünce Derneği Genel Başkanı Metin Gündoğdu, Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Söz Ustası ve Edebiyatçı Cumhur Kerküklü, Iraklı Türkmenlerin Sesi Şair Nesrin Erbil, davetliler ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Burada bir konuşma yapan Topçu, 12 Eylül 1980 askeri darbesinden önce yapılan yargılama sonunda idam cezasına çarptırılmış Mustafa Pehlivanoğlu'nun ölüm yıl dönümü vesilesiyle kendisini anarak, "1980 yılında, 7 Ekim'i 8 Ekim'e bağlayan gece, 'Ülkücü Fikir Okulu'nun şanlı kahramanı, mazlumu ve masumu Mustafa Pehlivanoğlu, 'Onların Çocukları' tarafından, 12 Eylül'ün sözde mahkemelerince hukuksuz ve 'dikte' edilmiş alçak bir karar neticesinde idam edilerek şehit edilmesinin yıl dönümü. Bu vesileyle başta Mustafa Pehlivanoğlu olmak üzere; vatan, millet, devlet uğruna, mübarek ezanlarımız susmasın, şanlı bayrağımız inmesin inancıyla hayatlarını feda etmiş olan ülküdaşlarımızla birlikte Türk-İslam beldelerinin bütün aziz şehitlerini rahmet, minnet, saygı ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" değerlendirmesinde bulundu.

"Türkmenler, meşru yöntemler ile mücadele etmektedir"

Türkmen Milli Bayramı'nın önemine değinen Topçu, "Bugün, 7 Ekim Türkmen Milli Bayramı vesilesiyle bir aradayız. 7 Ekim, bu yüzyılda zulme ve katliamlara maruz kalan Irak-Türkmeneli bölgesinin kadim halkı ve Irak'ın en büyük üçüncü etnik grubu Türkmenlerin tarihinde bir dönüm noktasıdır. Türkmenler, Irak'ta ve Türkmeneli bölgesinin hemen her beldesinde dönem dönem zulme, haksızlık ve katliama uğramış olmalarına rağmen hiçbir zaman diğer grupların yaptığı gibi teröre ve isyana kalkışmamış; eğitimli, aydın ve elit bir halktır" açıklamalarında bulundu.

"Tüm etnik gruplar birbirine sahip çıkmalı"

Irak'ın istikrarı, refahı ve toprak bütünlüğünün Türkiye için hayati öneme sahip olduğunun altını çizen Topçu, " Irak'taki Kürt, Arap ve Türkmen; Şii, Sünni yani bütün Müslümanlara buradan kardeşleri olarak sesleniyoruz; sizleri yönetenler gaflet içinde olsalar bile sizler, birbirinizin hakkına ve hukukuna sahip çıkmalı ve kardeşler olarak birbirinizi korumalısınız. Kültürel ve tarihsel bağlarımızın olduğu soydaş, dindaş ve akrabalarımızın vatanı sınır komşumuz Irak'ın istikrarı, refahı ve toprak bütünlüğü Türkiye için hayati öneme sahiptir. Türkmensiz Bağdat, Türkmensiz Erbil, Türkmensiz Kerkük isteyenler ve Türkmen'i sahipsiz sananlar bilsinler ki Irak; Arapsız ve Kürtsüz olamayacağı gibi Türkmensiz de asla olamaz. ve bilsinler ki, Irak'ın kadim ve barışçıl medeni halkı olan asil Türkmenlerin üzerinde Allah, yanlarında da Türk milleti vardır" ifadelerini kullandı.

Programda konuşan Söz Ustası ve Edebiyatçı Cumhur Kerküklü ise Türklüklerini dünya var oldukça koruyacaklarının altını çizerek, "14 Temmuz 1958 yılında Kraliyet bittikten sonra Cumhuriyet kuruldu. O tarihe kadar resmi belgelerde, yazışmalarda Irak Türkleri olarak geçerdik. Ama bir İngiliz politikası, bir Avrupa politikası sonrasında Türkleri dışlamak amacıyla Irak tarafından bir karar çıkartıldı ve 1958'den sonra bizler Türkmenler olarak adlandırıldık. İsim değişse de bizler Türk olarak kaldık. Dilimiz, ırkımız, kanımız hep Türklükle fışkırır. İnşallah bağlarımız hep devam eder. Eminim ki Anadolu Türkleri gibi Kerkük Türk'ü, Erbil Türk'ü, Musul Türk'ü ve Irak'ın herhangi bir yerindeki Türkler bu bayrağa sahip çıkacaktır" şeklinde konuştu. - ANKARA

Topçu: Irak, Türkmensiz asla olamaz
Topçu: Irak, Türkmensiz asla olamaz
Topçu: Irak, Türkmensiz asla olamaz
Topçu: Irak, Türkmensiz asla olamaz

Cumhurbaşkanı başdanışmanı, Türkmen, Erbil, Irak, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Topçu: 'Irak, Türkmensiz asla olamaz' - Son Dakika


Son Dakika

Prof. Dr. Sözbilir, deprem tehlikesi altındaki illeri tek tek sıraladı 14:44 Prof. Dr. Sözbilir, deprem tehlikesi altındaki illeri tek tek sıraladı Amcasının öldürdüğü iddia edilmişti! Leyla Aydemir davasında tüm sanıklara beraat kararı çıktı 14:25 Amcasının öldürdüğü iddia edilmişti! Leyla Aydemir davasında tüm sanıklara beraat kararı çıktı Öğrencinin 14:15 Öğrencinin "Ne iş yapıyorsunuz?" sorusuna Binali Yıldırım'dan güldüren yanıt: İş arıyorum
Reuters'ın 13:35 Reuters'ın "Erdoğan, Kavcıoğlu'ndan soğudu" haberlerine Cumhurbaşkanlığından yalanlama Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı 12:54 Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı Eşini öldürüp tandırda yakan kadın, suçu ölen kocasına attı: Şakağına av tüfeğini dayayıp zorla ateş ettirdi 12:35 Eşini öldürüp tandırda yakan kadın, suçu ölen kocasına attı: Şakağına av tüfeğini dayayıp zorla ateş ettirdi
Son Dakika! Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı: Fiilen uygulama aşamasına gelinmiştir 12:18 Son Dakika! Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı: Fiilen uygulama aşamasına gelinmiştir Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olmasıyla Altay, beklenenden fazla paraya satılabilir 11:26 Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olmasıyla Altay, beklenenden fazla paraya satılabilir

Son Dakika Haberleri
14:44 Prof. Dr. Sözbilir, deprem tehlikesi altındaki illeri tek tek sıraladı
14:25 Hasan Can Kaya sevgilisi Sultan San'ı aldattı mı? Haziran ayında çekilen fotoğraf ortaya çıktı
14:25 Amcasının öldürdüğü iddia edilmişti! Leyla Aydemir davasında tüm sanıklara beraat kararı çıktı
14:21 Cristiano Ronaldo'nun tecavüz davasında gelişme yaşandı! Çalıntı belgeler mahkemenin seyrini değiştirdi
14:05 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 8 Ekim 2021
13:55 Diego Rossi, başarısıyla Fenerbahçe'de dengeleri değiştirdi
13:46 Afganistan'da cuma namazı sırasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi! 15 ölü, 90 yaralı
13:35 Reuters'ın "Erdoğan, Kavcıoğlu'ndan soğudu" haberlerine Cumhurbaşkanlığından yalanlama
13:34 Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi
13:31 Zamlı sözleşmeyi reddeden Kerem Aktürkoğlu, Fransa'dan gelen teklifler ile ilgileniyor
Kaçak göçmenlere yakalama operasyonu! 28 kişilik Suriyeli grup sazlıklar arasında kıskıvrak yakalandı Kaçak göçmenlere yakalama operasyonu! 28 kişilik Suriyeli grup sazlıklar arasında kıskıvrak yakalandı         
14:50
Hasan Can Kaya sevgilisi Sultan San'ı aldattı mı? Haziran ayında çekilen fotoğraf ortaya çıktı Hasan Can Kaya sevgilisi Sultan San'ı aldattı mı? Haziran ayında çekilen fotoğraf ortaya çıktı         
14:25
Cristiano Ronaldo'nun tecavüz davasında gelişme yaşandı! Çalıntı belgeler mahkemenin seyrini değiştirdi Cristiano Ronaldo'nun tecavüz davasında gelişme yaşandı! Çalıntı belgeler mahkemenin seyrini değiştirdi         
14:21
Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler         
13:37
Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi         
13:34
Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada         
12:36
Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti         
12:28
Sözleşmesi biten Arda Turan yeni mukavele imzalamayacak Sözleşmesi biten Arda Turan yeni mukavele imzalamayacak         
11:57
Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak         
10:43
Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor         
10:38
Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş         
09:58
İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu         
09:55
3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor 3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor         
08:55
Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti         
22:35
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, ayna karşısında bikinisiyle poz verdi Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, ayna karşısında bikinisiyle poz verdi         
21:22
Oyuncu Burcu Özberk, dekolteli paylaşımıyla hayranlarını adeta büyüledi Oyuncu Burcu Özberk, dekolteli paylaşımıyla hayranlarını adeta büyüledi         
20:00
Ece Ronay'ın taciz iddialarının ardından Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sessizliğini bozdu Ece Ronay'ın taciz iddialarının ardından Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sessizliğini bozdu         
18:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2021 14:58:30. #1.11#
SON DAKİKA: Topçu: "Irak, Türkmensiz asla olamaz" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement