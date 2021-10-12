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Türk Kızılayı Başkanı Dr. Kerem Kınık: "Milletimizin her geçen gün Kızılay'a olan güvenini artırıyor. Kızılay'ı her geçen gün daha da büyütüyor" - Son Dakika

Türk Kızılayı Başkanı Dr. Kerem Kınık: "Milletimizin her geçen gün Kızılay'a olan güvenini artırıyor. Kızılay'ı her geçen gün daha da büyütüyor"

12.10.2021 18:14

Türk Kızılayı Başkanı Dr. Kerem Kınık: "Milletimizin her geçen gün Kızılay'a olan güvenini artırıyor.

Türk Kızılayı Başkanı Dr. Kerem Kınık: "Milletimizin her geçen gün Kızılay'a olan güvenini artırıyor. Kızılay'ı her geçen gün daha da büyütüyor"

ÇORUM - Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Milletimizin her geçen gün Kızılay'a olan güvenini artırıyor. Kızılay'ı her geçen gün daha da büyütüyor" dedi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Çorum'a geldi. Türk Kızılay Çorum Şubesi tarafından düzenlenen değerlendirme toplantısına katılan Kınık, Türk Kızılay'ın çalışmaları ve 2030 Stratejik planı hakkında açıklamalarda bulundu.

Kızılay'ın 153 yıldır kesintisiz olarak devletin desteğiyle milletin hizmetinde olduğunu dile getiren Kınık, "Türk Kızılay'ı etkinlik ve faaliyet alanı itibariyle dünyanın ilk üç ulusal cemiyetinden birisidir. Bu milletimizin hamiyetperverliğini gösteriyor. Kızılaycılarımızın fedekarlığını ortaya koyuyor. Dünyada hem beşeri hemde doğal afetlere çok hızlı ve çevik bir şekilde tepki verebilen bir ulusal cemiyetiz. Her gün savaş nedeniyle 25 milyon insanın evini ölüm korkusuyla mülteci olduğu bu dünyada, ekonomik sebeplerden 250 milyon insanın ülkesini terk edip başka ülkede yaşamaya mahkum olduğu bu dünyada, her gün yaklaşık 900 milyon insanın yastığa kafasını aç olarak koyduğu bu dünyada, temiz içme suyuna erişimi olmadığı için yağmur suyu içen yaklaşık 1 milyar insanın yaşadığı bu dünyada, doğumundan ölümüne kadar hiç okul yüzü görmeyen 200 milyon çocuğun olduğu bu dünyada, doğduktan sonra ilk 5 yıl içerisinde açlıktan hayatını kaybeden 3.5 milyon bebeğin olduğu bu dünyada, 4 milyar ton gıdanın üretildiği ancak 1.3 milyar ton gıdanın hiç kullanılmadan çöpe atıldığı bu dünyada sorumluluklarımızın farkındayız. Hem ülkemizdeki ihtiyaç sahipleri, hem dünyadaki ihtiyaç sahipleriyle ilgili sorumluluklarımız var. Vazifemiz büyük. Potansiyelimiz büyük. Milletimiz her geçen gün Kızılay'a olan güvenini artırıyor. Kızılay'ı her geçen gün daha da büyütüyor. Niye, çünkü milletimiz kendisine giydirilen deli gömleğini yırttı. Gönül coğrafyalarıyla buluşmak istiyor. Dünyaya insanlık ve medeniyet adına kendi tezlerini, tekliflerini artırmak istiyor. Bugün gelinen noktada Kızılay 18 ülkede, kendi personelleriyle kendi kapasitesiyle operasyon yürüten bir ulusal cemiyettir. Amerika Afganistan'dan uçakla kaçarken, Afganlılar Amerikan uçaklarıyla kendi ülkelerinden kaçmaya çalışırken Kızılay, Kabil'de, Kunduz'da, Kandahar'da yoksullara gıda dağıtıyordu. Suriye'de insanların üzerine bomba yağarken Kızılaycılarımız insanlara destek olmaya çalışıyordu" dedi.

'Geçen yıl 37 milyon insana yardımda bulunduk'

Geçen yıl kan hizmetleri, afet hizmetleri, sosyal hizmetler noktasında 37 milyon kişiye insani yardımda bulunduklarını açıklayan Kınık, "Bunun yaklaşık 8.5 milyonu yurt dışında. Yaklaşık 2 milyon farklı bağışçı Kızılay'a ortalama 6 milyon kere yardım yapıyor. Bağışçıların güvenini kazanmışız. Açık, şeffaf ve hesap verebilir bir cemiyetiz" ifadelerini kullandı.

Kızılay'ın 2030 stratejik planı hakkında da açıklama da bulunan Kınık, "2030 stratejik planımız iki başlıktan oluşuyor. Birincisi toplumumuza mukavemet ve dirençlilik sağlayacak, insanımızı güçlendirecek hizmetler diğeri de insanımıza bu hizmetleri verebilecek şeffaf ve hesap verebilir kurumsal bir yapı oluşturmak.

Toplumsal dirençlilik ve dayanıklılık noktasında yoksullukla mücadele birinci önceliğimiz. Küresel ve ülkemizdeki yoksulluğu ortadan kaldırmak için üzedimize düşen görevlerin farkındayız. Dünyada göç mağduru, savuş mağduru insanları elinden tutarak desteklemeye devam edeceğiz. Çevre kirleniyor. İklemsel değişiklitler neslimizi tehdit ediyor. Eğitime destek vermek zorundayız. Onun için çalışacağız. Toplumumuz yaşlanıyor. Sağlıklı ve güvenli bir yaşam kültürü için çalışmamız gerekiyor. Afetlere hazır olmak, afetlere hazır olma noktasında dirençli olma noktasında çalışmalarımız var. Toplum temelli afet yönetimi çalışma yürütüyoruz" diye konuştu.

Toplantıya Kızılay Çorum Şube Başkanı Hüseyin Kılıç, yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları ve genç gönüllüler katıldı.

Türk Kızılayı Başkanı Dr. Kerem Kınık: Milletimizin her geçen gün Kızılay'a olan güvenini artırıyor. Kızılay'ı her geçen gün daha da büyütüyor
Türk Kızılayı Başkanı Dr. Kerem Kınık: Milletimizin her geçen gün Kızılay'a olan güvenini artırıyor. Kızılay'ı her geçen gün daha da büyütüyor
Türk Kızılayı Başkanı Dr. Kerem Kınık: Milletimizin her geçen gün Kızılay'a olan güvenini artırıyor. Kızılay'ı her geçen gün daha da büyütüyor
Türk Kızılayı Başkanı Dr. Kerem Kınık: Milletimizin her geçen gün Kızılay'a olan güvenini artırıyor. Kızılay'ı her geçen gün daha da büyütüyor

Kızılay, Savaş, Çorum, Türk, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Türk Kızılayı Başkanı Dr. Kerem Kınık: 'Milletimizin her geçen gün Kızılay'a olan güvenini artırıyor. Kızılay'ı her geçen gün daha da büyütüyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Kızılayı Başkanı Dr. Kerem Kınık: "Milletimizin her geçen gün Kızılay'a olan güvenini artırıyor. Kızılay'ı her geçen gün daha da büyütüyor" - Son Dakika
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