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Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: "Hiçbir büyükelçi sömürgeci temsilcisi havasıyla böyle müdahale edemez" - Son Dakika

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: "Hiçbir büyükelçi sömürgeci temsilcisi havasıyla böyle müdahale edemez"

27.10.2021 20:36

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: "Hiçbir büyükelçi sömürgeci temsilcisi havasıyla böyle müdahale edemez" Feyzioğlu'ndan büyükelçi açıklaması "Bu konu Türkiye ile Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi arasında görüşülen bir konudur" "Kabul eden ülkedeki büyükelçilerin tutup da o ülkeye...

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: "Hiçbir büyükelçi sömürgeci temsilcisi havasıyla böyle müdahale edemez"

Feyzioğlu'ndan büyükelçi açıklaması

"Bu konu Türkiye ile Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi arasında görüşülen bir konudur"

"Kabul eden ülkedeki büyükelçilerin tutup da o ülkeye ders vermesi gibi algılanacak böyle sosyal medya mesajları yanlış olmuştur"

"Yanlıştan dönüldüğüne de memnunum"

ZONGULDAK - Zonguldak Barosu'nu ziyaret eden Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye'nin bir sistemin içerisinde olduğunu, uluslararası mahkeme kararlarının da Türkiye'yi bağladığını ifade etti. Türkiye söz konusu olduğunda da çiftçe standarda yer verilmemesi gerektiğinin altını çizen Feyzioğlu, "Bu konu Türkiye ile Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi arasında görüşülen bir konudur. Kabul eden ülkedeki büyükelçilerin tutup da o ülkeye ders vermesi gibi algılanacak böyle sosyal medya mesajları yanlış olmuştur. Yanlıştan dönüldüğüne de memnunum" diye konuştu.

Zonguldak Barosu Başkanlığı görevine seçilen Avukat Türker Kapkaç ve yönetim kurulunu ziyaret ederek 'hayırlı olsun' temennisinde bulunan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, ziyaretler kapsamında Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Abdürrahim Alan'ı da ziyaret etti. Zonguldak Barosu'na yer arayışında olduklarını ifade eden Feyzioğlu, baronun kendi binası için çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Feyziğolu, "Tüm Türkiye'de sayısı 60 bini bulan 5 yıl kıdemin altında genç meslektaşımız var. Bu meslektaşlarımız iş bekler. AŞ bekler. İstihdam sorunu var. Dolayısıyla bu 60 bin meslektaşımızın 'Ben avukat oldum, muhtaç olmadan yaşayabilirim' demesi için hep birlikte çalışmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

"Çifte standart güvenilirliğini zedeler"

On ülkenin büyükelçisinin tutuklu bulunan Osman Kavala ile ilgili açıklamalarının hatırlatıldığı Feyzioğlu, dünyanın hiçbir yerinde bir büyükelçinin görevlendirildiği ülkenin iç işine sömürgeci temsilcisi havasıyla müdahale edemeyeceğini ifade etti. Feyzioğlu, Türkiye'nin mahkeme kararları ile bağlı olduğunu ancak bu kararlarda Türkiye olunca çifte standarda yer vermemesi gerektiğinin altını çizen Başkan Metin Feyziolu şöyle dedi:

"Madde 1, Hiçbir büyükelçi dünyanın hiçbir yerinde görevlendirildiği ülkenin iç işine bir sömürgeci temsilcisi havasıyla böyle müdahale edemez. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Biz bir sistemin içerisindeyiz. Mahkeme kararları Türkiye'yi bağlar. Anayasa Mahkemesi kararı herkesi bağlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları da herkesi bağlar. Bunu o isim, bu isim üstünden tartıştığımızda yanlış yere varırız. Asıl önemli olan şu, mahkeme kararlarıyla Türkiye bağlı mıdır değil midir? Öte yandan o mahkemelerin uluslararası mahkemelerini kastediyorum; kararlarının da Türkiye söz konusu olduğunda çifte standarda yer vermemesi lazım. Başka ülke söz konusu olduğunda başka, Türkiye söz konusu olduğunda başka olduğunda o zaman da o mahkemelerin güvenilirlikleri zedelenir. İspanya örneğinde başka Türkiye olduğunda başka dersen o da bir başka yere gider. Bu konu Türkiye ile Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi arasında görüşülen bir konudur. Kabul eden ülkedeki büyükelçilerin tutup da o ülkeye ders vermesi gibi algılanacak böyle sosyal medya mesajları yanlış olmuştur. Yanlıştan dönüldüğüne de memnunum."

"Avukatın da insan hakkı var"

Avukatların insan haklarını koruduğunu ancak avukatın da insan hakkı olduğunu hatırlatan TBB Başkanı Feyzioğlu, "Siz bekliyorsunuz ki avukatlar insan haklarımızı korusun. Bizim görevimiz sizin insan haklarını korumak. Ben de soruyorum. Sesleniyorum. Avukatın insan hakkını kim koruyacak? Size bir tarife söyleyeceğim. Bu tarifeye yüreğiniz elveriyorsa tamam. 856 lira KDV dahil avukata 'baro seni görevlendirdi, 10-20 duruşmaya 3 yıl boyunca gir. Vatandaşın hakkını koru. İstinaf ve temyize git.' Avukatın insan hakkını kim koruyacak? Tweet atıp mı koruyacağız? Sloganla mı koruyacağız? O yüzden insan hakları eylem planına Türkiye Barolar Birliği olarak biz avukatın da insan hakkı vardır noktasında bunları koydurduk" diye ifade etti.

Başkan Metin Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı seçimlerinin 4-5 Aralık 2021 tarihinde yapılacağını aktardı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: Hiçbir büyükelçi sömürgeci temsilcisi havasıyla böyle müdahale edemez
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: Hiçbir büyükelçi sömürgeci temsilcisi havasıyla böyle müdahale edemez
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: Hiçbir büyükelçi sömürgeci temsilcisi havasıyla böyle müdahale edemez
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: Hiçbir büyükelçi sömürgeci temsilcisi havasıyla böyle müdahale edemez

Türkiye Barolar Birliği, Togo Cumhuriyeti, Büyükelçi, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: 'Hiçbir büyükelçi sömürgeci temsilcisi havasıyla böyle müdahale edemez' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: "Hiçbir büyükelçi sömürgeci temsilcisi havasıyla böyle müdahale edemez" - Son Dakika
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