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Vali Karaloğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Vali Karaloğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya geldi

19.10.2021 12:16

Vali Karaloğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya geldi Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu: "El ele verdiğimizde, bir birimize destek olduğumuzda çözemediğimiz sorun yok" "Diyarbakır'ın kaybettiği yılları geri alalım diye ekibimizle birlikte gece gündüz koşturuyoruz" 19...

Vali Karaloğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya geldi

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu:

"El ele verdiğimizde, bir birimize destek olduğumuzda çözemediğimiz sorun yok"

"Diyarbakır'ın kaybettiği yılları geri alalım diye ekibimizle birlikte gece gündüz koşturuyoruz"

DİYARBAKIR - 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya gelen Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, muhtarlığın vatandaş ile devlet ve vatandaş ile kurumlar arasından köprü olduğunu belirterek, "Diyarbakır'ın kaybettiği yılları geri alalım diye ekibimizle birlikte gece gündüz koşturuyoruz Diyarbakır'ın hiçbir çözülemeyecek sorunu yok. Hepsini çözeriz. El ele verdiğimizde, birbirimize destek olduğumuzda çözemeyeceğimiz sorun yok" dedi.

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya gelen Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu Valilik Hevsel salonunda toplantı düzenledi. Toplantıda muhtarlara yönelik konuşma yapan Vali Karaloğlu, muhtarlığın vatandaş ile devlet arasında, vatandaşla kurumlar arasında köprü bir meslek olduğunun altını çizerek, "Devletin taşrada şehrin en ücra köşesindeki gören gözüsünüz. Vatandaşın da uzanan elisiniz aslında muhtarlar olarak. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın muhtarlarımızla ilgili son dönemde talimatlarıyla hem valiliklerimizde hem belediyelerimizde muhtarlıklarla ilgili yeni birimler oluşturuldu. Muhtarlarımızın kurumlara daha kolay ulaşması muhtarlarımızın problemlerini daha kolay aktarması için yeni birimler oluşturduk. Bizim büyükşehir belediyemizde de kırsal daire başkanlığı altında muhtarlık şubesi bu iş için var. Önemli olan demokratik sistemdeki halkanın en son ucunda olan devlet arasındaki ilişkiyi, zinciri sağlam tutmak. Bunun için mücadele ediyoruz" dedi.

"Diyarbakır'ın hiçbir çözülemeyecek sorunu yok"

Diyarbakır'da huzur ve güven ortamının devam ettiği çözülmeyecek hiçbir sorunun kalmayacağını ifade eden Vali Karaloğlu, "17 ilçenin tamamında en ücra mahallemizden merkezine kadar her yerde bir faaliyetimizin olduğunu görüyorsunuz zaten, yaşıyorsunuz. Bir gayretimiz var. Diyarbakır'ın kaybettiği yılları geri alalım diye koşturuyoruz. Ekibimizle beraber. Gece gündüz koşturuyoruz. Elbette ki en büyük yardımcımız da muhtarlar olarak sizlersiniz. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah Diyarbakır'ımızın bugünü dünden daha iyi, yarın da bundan daha iyi olacak. Yani biz bu yakalamış olduğumuz huzur ve güven ortamını şehrimizde devam ettirdiğimiz müddetçe var olan sorunları çözeriz değerli muhtarlarımız. Diyarbakır'ın hiçbir çözülemeyecek sorunu yok. Hepsini çözeriz. El ele verdiğimizde, birbirimize destek olduğumuzda çözemeyeceğimiz sorun yok. Vatandaşımız bilsin ki, Diyarbakır'da şu anda vali olarak ben ve bize bağlı hem kamu kurum ile kuruluş, bölge müdürlükleri, hem büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri her birimiz vatandaşımızın emrindeyiz, hizmetindeyiz. Böyle olmaya da devam edecek inşallah. Siz de bizim inşallah en büyük yardımcımız olacaksınız muhtarlar olarak. Vatandaşla bizim aramızda köprü olacaksınız inşallah. Ben tekrar Muhtarlar Günü'nüzü kutluyorum. Rabbim şehrimize, ülkemize sıkıntı vermesin inşallah" diye konuştu.

Vali Karaloğlu'nun konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Vali Karaloğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya geldi
Vali Karaloğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya geldi
Vali Karaloğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya geldi
Vali Karaloğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya geldi

Münir Karaloğlu, Muhtarlar Günü, Diyarbakır, Ekim, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Vali Karaloğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali Karaloğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
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