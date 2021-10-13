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Vergi kanunlarına ilişkin düzenleme içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika

Vergi kanunlarına ilişkin düzenleme içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda

13.10.2021 23:28
Vergi kanunlarına ilişkin düzenleme içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda

Meclis Genel Kurulunda, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünün tümü üzerindeki konuşmalar tamamlandı.

Meclis Genel Kurulunda, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünün tümü üzerindeki konuşmalar tamamlandı.

MHP İstanbul Milletvekili Memet Bülent Karataş, teklifle mükelleflerin vergiye uyumlarının gözetildiğini belirterek, "Vergi güvenliğini artıran, sosyal adaleti ve rekabet ortamını güçlendiren, yatırımları teşvik eden, ihtilafları sonlandıran ve vergi uygulamalarında öngörülebilirliği sağlayan değişikliklerin hayata geçirilmesi amacıyla, çeşitli vergi kanunlarında değişiklikler yapılması amaçlanmaktadır." dedi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki açıklamalarını hatırlatarak, "Merkez Bankası Başkanı, sunumunda faizin, enflasyonun sebebi olduğunu, dövizdeki yükselişin faizin düşürülmesi kararıyla bir ilişkisinin olmadığını ve cari açığın enflasyonun sebebi olduğunu söyledi. Bunun üzerine piyasa, Merkez Bankası Başkanının açıklamalarından sonuç çıkararak 'Merkez Bankası faizi düşürecektir' dedi. Bunun sonucunda bugün dolar 9 lira seviyesini aştı. Şu anda yapmakta olduğumuz yasal düzenlemenin etkisi de sıfırlandı. Geldiğimiz noktada enflasyon ve kur rayından çıkmıştır." diye konuştu.

HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm de düzenlemenin yoksulların sıkıntısını gidermek için değil, para toplamak amacıyla yapıldığını, sermayeden alınması gereken verginin yoksul ve emekçi kesiminden alınmaya çalışıldığını iddia etti.

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ise teklifin bir kısmını desteklediklerini belirterek, "Ancak bu teklifin bir felsefesinin, bütünsel bir hedefinin olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Örneğin vergi adaletini sağlayabiliyor mu? Bunu söylemek mümkün değil. İktidarın bir vergi reformu olarak göstermeye çalıştığı bu düzenlemenin, içinde olduğumuz ekonomik şartlarda, bırakın reform olmasını, sorunlara çözüm üretmekten bile çok uzak olduğunu görüyoruz." ifadesini kullandı.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç da "Teklifte binlerce küçük esnafımızı ilgilendiren vergi düzenlemesinin yanı sıra, sosyal medya platformlarından gelir elde eden vatandaşlarımızı ilgilendiren vergilendirmelere, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin amortismanına dair kıymetlerinin yeniden değerlendirilmesine kadar birçok kesimi ilgilendiren önemli düzenlemeler yer alıyor." bilgisini paylaştı.

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünün tümü üzerindeki konuşmaların tamamlanmasının ardından maddelere ilişkin görüşmelere geçildi.

Merkez Bankası, Milletvekili, Vergi, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Vergi kanunlarına ilişkin düzenleme içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vergi kanunlarına ilişkin düzenleme içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika
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