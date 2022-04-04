Polonya ve Japonya, Ukraynalı mültecilere yardım için iş birliği yapacak - Son Dakika
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Polonya ve Japonya, Ukraynalı mültecilere yardım için iş birliği yapacak

04.04.2022 18:51
Polonya ve Japonya, Ukraynalı mültecilere yardım için iş birliği yapacak

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, resmi ziyaret için Varşova'da bulunan Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ile bir araya geldi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, resmi ziyaret için Varşova'da bulunan Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ile bir araya geldi.

Morawiecki, Hayaşi ile görüşmesine ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Polonya ve Japonya, Ukraynalı mültecilere yardım etmek için iş birliğine devam edecek." dedi.

Japonya ve Polonya'nın, savaşın olmadığı bir dünya istediğini vurgulayan Morawiecki, "Japonya, Polonya ve Ukrayna'ya yardım eden diğer ülkeleri 100 milyon dolar tutarında destekleyecek." ifadesini kullandı.

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa da görüşmenin ardından Japonya'nın Ukraynalı mültecilere yardım için Polonya ile iş birliği yapacağını yineledi.

Öte yandan Hayaşi, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile de bir araya geldi.

Polonya Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Hayaşi'nin, Japonya Başbakanı Kişida Fumio tarafından yazılan mektubu, Polonya Cumhurbaşkanı Duda'ya ilettiğini bildirdi.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Japonya, Polonya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Polonya ve Japonya, Ukraynalı mültecilere yardım için iş birliği yapacak - Son Dakika


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