Putin, 5. dönem devlet başkanlığı görevine resmen başladı - Son Dakika
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Politika

Putin, 5. dönem devlet başkanlığı görevine resmen başladı

Rusya'da Mart ayında yapılan devlet başkanlığı seçiminden zaferle çıkan Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda düzenlenen törende yemin ederek 5. dönem devlet başkanlığı görevine resmen başladı. Putin, yemin töreninin ardından Rus halkına teşekkür etti ve Batılı ülkelere mesaj verdi. Putin, 7 Mayıs 2030'a kadar 6 yıl daha devlet başkanlığı görevini yürütecek.

07.05.2024 14:04
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Rusya'da Mart ayında yapılan devlet başkanlığı seçiminden zaferle çıkan Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda düzenlenen törende yemin ederek 5. dönem devlet başkanlığı görevine resmen başladı.

Rusya'da 15-17 Mart arasında gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimlerini yüzde 87.28 oy oranıyla kazanan Vladimir Putin için Kremlin Sarayı'nda yemin töreni düzenlendi. Aralarında Müslüman cemaat önderleri ve yabancı diplomatların da yer aldığı 2 bin 600 davetlinin katıldığı törende salona alkışlarla giren Rusya lideri Putin, 6 yıllık yeni görev dönemi için Anayasa'ya el basarak yemin etti. Putin, "Rusya Federasyonu Başkanının yetkilerini kullanırken vatandaş hak ve özgürlüklerine saygı göstereceğime ve koruyacağıma, Rusya Federasyonu Anayasasına uyacağıma ve koruyacağıma, devletin egemenliğini ve bağımsızlığını, güvenliğini ve bütünlüğünü koruyacağıma, halka sadakatle hizmet edeceğime yemin ederim" sözleriyle yeni görev dönemi için yemin etti. Putin'in yemininin ardından Kremlin'in bahçesinde top atışları yapıldı.

Putin, Rus halkına teşekkür etti

Rusya Devlet Başkanı Putin yemin töreninin ardından yaptığı konuşmada, Ukrayna'dan ilhak edilen bölgelerdeki seçmenleri de işaret ederek kendisine destek veren tüm Rus halkına teşekkür etti. Putin, "Devlet başkanlığı görevini üstlendiğim bu önemli anlarda, ülkemizin tüm bölgelerindeki Rusya vatandaşlarına, anavatanla birlikte olma hakkını savunan tarihi topraklarımızın sakinlerine içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Kahramanlarımızın, özel askeri operasyona katılanların, vatan için savaşan herkesin önünde saygıyla eğiliyorum. Verdiğiniz güven ve destek için teşekkür ediyorum" dedi.

"Batılı ülkelerle diyaloğu reddetmiyoruz"

Putin konuşmasında Batılı ülkelere de mesaj verdi. Batı'ya diyalog kapılarının açık olduğunu ifade eden Putin, "Rusya'yı güvenilir ve dürüst bir ortak olarak gören tüm ülkelerle iyi ilişkileri güçlendirmeye açık olduk ve olacağız. Bunlar gerçekten de küresel çoğunluğu oluşturuyor. Batılı ülkelerle diyaloğu reddetmiyoruz. Tercih onların. Rusya'nın gelişmesini engellemeye çalışmaya, saldırganlık politikasını sürdürmeye, ülkemiz üzerinde yıllardır durmayan baskıya devam mı edecekler, yoksa iş birliği ve barışa giden yolu mu arayacaklar?" şeklinde konuştu. Müttefikleriyle birlikte hareket etmeye devam edeceklerini de vurgulayan Putin, "Avrasya entegrasyonundaki ortaklarımız ve diğer egemen kalkınma merkezleriyle birlikte çok kutuplu bir dünya düzeninin oluşturulması, aynı zamanda eşit ve bölünmez bir güvenlik sistemi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Putin, yemin töreninin ardından Kremlin Sarayı bahçesinde bekleyen Devlet Başkanlığı Muhafız Alayı'nı selamladı. Selamlamanın ardından Putin için geçit töreni gerçekleştirildi. Putin yaklaşık 1 saat süren törenin ardından Kremlin'de bulunan çalışma ofisine geçti.

Vladimir Putin kimdir?

Vladimir Putin, Rusya'nın Sankt-Peterburg kentinde 7 Ekim 1952 tarihinde SSCB döneminde çiftçi ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Leningrad Devlet Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden 1975'te mezun olan Putin, yüksek lisansını ekonomi alanında yaptı. Putin mezuniyetinin ardından Sovyetler Birliği gizli istihbarat servisi KGB'ye katıldı, bir süre Almanya'da görev yapmasının ardından Leningrad'a dönerek üniversite yönetiminde görev aldı. Putin 2000 yılında yapılan seçimlerde oyların yüzde 52.94'ünü, 2004'te yüzde 71.31'ini alarak devlet başkanı seçilmesinin ardından 2008'de başbakanlığa geçti, 2012'de oyların yüzde 63.6'sını alarak yeniden devlet başkanı olurken, 2018'de yapılan seçimlerde ise oyların yüzde 76.7'sini alarak devlet başkanlığı koltuğuna oturmuştu.

Putin 7 Mayıs 2030'a kadar 6 yıl daha devlet başkanlığı görevini yürütecek. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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