Putin: ABD, Ukrayna\'nın saldırıdaki izini inkar etmeye çalışıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesindeki terör saldırısına ilişkin, "ABD, saldırıda Ukrayna'nın izi olmadığına dair ikna etmeye çalışıyor" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırı hakkında konuştu. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Putin, yaralılara da gerekli desteklerin verileceğini belirtti. Putin, "Bu suçun İslam dünyasının yüzyıllardır mücadele ettiği radikal İslamcılar tarafından işlendiğini biliyoruz. Ancak ABD, çeşitli kanalları kullanarak uydularını ve diğer ülkeleri, istihbaratlarına göre Moskova terör saldırısında Kiev'den herhangi bir iz bulunmadığına ikna etmeye çalışıyor" dedi.
"İlgi odağımızda ise azmettirenler var"
Saldırıyı DEAŞ'ın gerçekleştirdiğini ancak kendilerinin bu talimatı verenleri araştırdıklarını ifade eden Putin, "Rusya'ya ve halkına karşı bu saldırının kimin eliyle gerçekleştirildiğini biliyoruz, ilgi odağımızda ise azmettirenler var" ifadelerini kullandı.
"Teröristlerin suç işledikten sonra neden Ukrayna'ya gitmeye çalıştığı sorusunun yanıtını vermek gerekiyor"
Saldırıyı gerçekleştirenlerin Ukrayna'dan da talimat alabileceğini ima eden Putin, "Terör saldırısı, 2014'ten bu yana Rusya Federasyonu ile Kiev rejiminin elinde savaşanların bir dizi girişiminin bağlantısı olabilir. Terör saldırısı, Kiev'in yürüttüğü korkutma kampanyalarına oldukça mantıklı bir şekilde uyuyor. Teröristlerin suç işledikten sonra neden Ukrayna'ya gitmeye çalıştığı sorusunun yanıtını vermek gerekiyor" dedi.
Putin, "DEAŞ, genellikle ABD'nin düşmanlarına saldırıyor. Bu garip bir tesadüf ama biz bu saldırının arkasında gerçekten kimin olduğunu araştırıyoruz, piyonlarını değil" ifadelerini kullandı.
Putin, ayrıca saldırının ardından gösterdiği dayanışma örneğinden dolayı da Rus halkına teşekkür ederek, "Terör saldırısını planlayanlar toplumda panik ve nifak oluşturmayı umuyorlardı ama birlik ve direnme kararlılığıyla karşılandılar. Rus toplumu, terör saldırısının ardından gerçek bir dayanışma, uyum ve karşılıklı desteğin örneğini gösterdi" dedi.
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Son Dakika › Politika › Putin: ABD, Ukrayna'nın saldırıdaki izini inkar etmeye çalışıyor - Son Dakika
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