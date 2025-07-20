Putin Barış Anlaşmasına Hazır

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile bir barış anlaşmasını müzakere etmeye hazır olduğunu belirterek, "Başkan Putin defalarca Ukrayna çözümünü mümkün olan en kısa sürede barışçıl bir sonuca ulaştırma arzusundan bahsetti" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna-Rusya Savaşı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile bir barış anlaşmasını müzakere etmeye hazır olduğunu ancak Rusya'nın asıl amacının Ukrayna'daki hedeflerine ulaşmak olduğunu altını çizdi. Peskov, "Başkan Putin defalarca Ukrayna çözümünü mümkün olan en kısa sürede barışçıl bir sonuca ulaştırma arzusundan bahsetti. Bu uzun bir süreç, çaba gerektiriyor ve kolay değil. Bizim için asıl önemli olan hedeflerimize ulaşmaktır. Hedeflerimiz açık" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik sert açıklamalarına ve tehditlerine de değinen Peskov, dünyanın artık Trump'ın "sert" söylemlerine alıştığını ifade ederek, Trump'ın Rusya'ya yönelik söylemlerine rağmen bir barış anlaşması arayışını sürdürmeye devam ettiğine dikkat çekti. - MOSKOVA