Putin'den Paşinyan'a AB üyeliğiyle ilgili ticari ve ekonomik politikaları yeniden düzenleme uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Putin'den Paşinyan'a AB üyeliğiyle ilgili ticari ve ekonomik politikaları yeniden düzenleme uyarısı

Putin\'den Paşinyan\'a AB üyeliğiyle ilgili ticari ve ekonomik politikaları yeniden düzenleme uyarısı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Bişkek'teki ŞİÖ Zirvesi'nde bir araya geldi. Putin, Ermenistan'ın AB üyeliği hedefinin meşru olduğunu ancak bu kararın Avrasya Ekonomik Birliği üyeliği açısından sorunlar oluşturabileceğini belirterek, ticari ve ekonomik politikalarını yeniden düzenlemek için Erivan'ın bir an önce karar vermesini istedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile gerçekleştirdiği görüşmede Ermenistan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecine ilişkin, "Ermenistan halkının yapacağı her türlü seçime saygı duyacağız, ancak bu muhtemel kararlar doğrultusunda ticari ve ekonomik politikalarımızı yeniden düzenlememiz gerekiyor ve bu kararı mümkün olan en kısa sürede vermenizi rica ediyoruz. Ne kadar erken karar verirsek o kadar iyi. Ekonomik alan başta olmak üzere Ermenistan'la ilişkilerimizi nasıl geliştireceğimizi de anlamamız gerekiyor" dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında bulundukları Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bir araya geldi. Görüşmede son dönemde gerilimin yükseldiği Ermenistan-Rusya ilişkilerinin yanı sıra Erivan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) katılım hedefi ve Ermenistan'ın Rusya öncülüğündeki Avrasya Ekonomik Birliği'ndeki (AEB) üyeliği ele alındı. Putin, görüşmenin başlangıcında Ermenistan'ın AB'ye katılma yönündeki hedefinin ülkenin meşru hakkı olduğunu söylerken, bu tercihin Ermenistan'ın AEB üyeliği açısından sorunlar oluşturabileceğini belirtti.

"Kararınızı en kısa sürede vermenizi rica ediyoruz"

Putin, Ermenistan halkının vereceği her türlü karara saygı göstereceklerini belirtirken, muhtemel bir AB üyeliği kararının ardından Rusya'nın Ermenistan'la ticari ve ekonomik politikalarını yeniden düzenlemesi gerekeceğini söyledi. Putin, "Ermenistan halkının yapacağı her türlü seçime saygı duyacağız. Ermenistan neye karar verirse öyle olacak. Ancak bu muhtemel kararlar doğrultusunda ticari ve ekonomik politikalarımızı yeniden düzenlememiz gerekiyor ve bu kararı mümkün olan en kısa sürede vermenizi rica ediyoruz" dedi.

Ermenistan'da AB üyeliği konusunda referandum yapılması gerektiğine ilişkin Paşinyan'ın daha önceki açıklamalarını hatırlatan Putin, bu tutumu desteklediğini de belirtti. Putin, "Bu konuda referandum yapılmasının gerekli olduğunu kamuoyu önünde açıkladığınızı hatırlıyorum. Ben de son AEB zirvesinde bu tutumunuzu destekledim" ifadelerini kullandı.

"İlişkilerimizi nasıl geliştireceğimizi de anlamamız gerekiyor"

Kararın mümkün olduğunca erken alınmasının Moskova açısından önem taşıdığını vurgulayan Putin, "Ne kadar erken karar verirsek o kadar iyi. Çünkü ekonomik alan başta olmak üzere Ermenistan'la ilişkilerimizi nasıl geliştireceğimizi de anlamamız gerekiyor" dedi.

Ermenistan'da AB'ye katılım sürecini başlatmaya yönelik yasanın kabul edilmesinin, AEB'den ayrılma yönünde bir deklarasyon anlamına geleceğini savunan Putin, bu konuyu sakince görüşmeleri gerektiğini söyledi.

Paşinyan: "Rusya ile ilişkilerimize büyük değer veriyoruz"

Paşinyan ise Ermenistan'ın AEB'den ayrılma niyetinde olmadığını yineledi. Ermenistan Başbakanı, AEB'nin kuruluş belgelerinde bir üye ülkenin diğer üyeler tarafından birlikten çıkarılmasına ilişkin bir prosedür bulunmadığını, üyelikten ayrılma kararının ancak ilgili ülke tarafından alınabileceğine işaret etti. Paşinyan, Rusya ile ilişkilerin Ermenistan açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Rusya ile ilişkilerimize büyük değer veriyoruz. Bu ilişkilerin Rusya için de önemli olduğunu umuyoruz" ifadelerini kullandı.

"AB üyeliği için henüz referandum aşamasında değiliz"

Ermenistan'ın AB üyeliği konusunda henüz referandum düzenlenebilecek bir aşamaya gelmediğini belirten Paşinyan, bunun nedeninin ülkede halka AB üyeliğine alternatif olarak sunulabilecek somut bir seçeneğinin henüz bulunmaması olduğunu açıkladı.

Paşinyan'a göre Ermenistan halkı, ancak AB üyeliğine somut bir alternatif ortaya çıktığında bu konuda karar verebilecek.

Bunun üzerine Putin, halkın önünde mutlaka bir tercih bulunması gerektiğini belirterek, "Halka gerçekten bir seçenek verin ve konuyu kapatalım. İnsanlara 'Ne istiyorsunuz, bunu mu yoksa şunu mu?' diye sormak en basit şey" dedi. Daha sonra ise görüşmenin basına kapalı kısmına geçildi.

"İlişkileri yeniden değerlendirmemiz gerekiyor"

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Paşinyan, Putin ile görüşmesini "çok iyi" olarak nitelendirdi. Paşinyan, Putin ile "samimi ve yapıcı diyaloğun" sürdürülmesi konusunda mutabık kaldıklarını ve bunun yakın gelecekte gerçekleştirilmesi beklenen Moskova ziyareti sırasında devam edeceğini söyledi.

Ermenistan Başbakanı, Ermenistan-Rusya ilişkilerinin iki ülke açısından da "son derece önemli" olduğunu vurgularken, değişen şartlar nedeniyle ilişkilerin yeniden değerlendirilmesine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Paşinyan, "Bu yeniden değerlendirmenin sonucunda ilişkilerin daha iyi, daha yapıcı, karşılıklı olarak daha faydalı ve daha sıcak hale geleceğine inanıyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Nikol Paşinyan, Vladimir Putin, Dış Politika, Ermenistan, Politika, Avrasya, Ekonomi, Erivan, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Politika Putin'den Paşinyan'a AB üyeliğiyle ilgili ticari ve ekonomik politikaları yeniden düzenleme uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylarda yeni rekor Türkiye’nin milli treni hız sınırlarını zorladı Raylarda yeni rekor! Türkiye'nin milli treni hız sınırlarını zorladı
Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek
“Para var huzur var“ dedirten görüntü İçinden bakın kim çıktı "Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı
Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Yeni uygulama devreye girdi 35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi
TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı
Yalnız yaşayan 72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu Yalnız yaşayan 72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

23:04
ABD ve İran arasındaki çatışmalar alevlendi Ölü ve yaralılar var
ABD ve İran arasındaki çatışmalar alevlendi! Ölü ve yaralılar var
21:55
Zelenski: İHA saldırılarını artıracağız, Rusya hava sahası kapanıyor
Zelenski: İHA saldırılarını artıracağız, Rusya hava sahası kapanıyor
21:54
“Belaruslu kadınlarla fuhuş“ skandalı soruldu İdris Naim Şahin’den çarpıcı yanıt
"Belaruslu kadınlarla fuhuş" skandalı soruldu! İdris Naim Şahin'den çarpıcı yanıt
21:16
İşte İdris Naim Şahin’in savcılık ifadesi “Tahsisli araç“ skandalında itiraf geldi
İşte İdris Naim Şahin'in savcılık ifadesi! "Tahsisli araç" skandalında itiraf geldi
20:19
Trabzonspor’dan geçici çözüm Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar
Trabzonspor'dan geçici çözüm! Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar
20:07
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı
19:37
Korkulan oldu ABD, İran’ı yeniden vurmaya başladı
Korkulan oldu! ABD, İran'ı yeniden vurmaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 23:20:52. #.0.3#
SON DAKİKA: Putin'den Paşinyan'a AB üyeliğiyle ilgili ticari ve ekonomik politikaları yeniden düzenleme uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement