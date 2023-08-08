Putin, dost olmayan ülkelerle vergi anlaşmalarını iptal etti - Son Dakika
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Putin, dost olmayan ülkelerle vergi anlaşmalarını iptal etti

08.08.2023 15:43

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, batılı devletlerle yapılan vergi anlaşmalarındaki bazı hükümleri iptal etti. Putin tarafından imzalanan karara göre, dost olmayan ülkelerle gelir ve varlıklara yönelik çifte vergilendirmeleri kapsayan anlaşma hükümleri iptal edildi. Rus hükümetine, söz konusu hükümlerin iptalinin ekonomiye etkisini azaltma talimatının verildiği kararnamede, Rusya Dışişleri Bakanlığı da ilgili ülkelere iptallere ilişkin gerekli bilgilerin verilmesiyle görevlendirildi. Batılı ülkeler, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya yönelik kapsamlı yaptırımlar uygularken, Rusya da söz konusu ülkelere karşı yaptırımları devreye alıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "dost olmayan ülkeler" şeklinde adlandırılan batılı devletlerle yapılan vergi anlaşmalarındaki bazı hükümleri iptal etti.

Putin tarafından imzalanan karara göre, dost olmayan ülkelerle gelir ve varlıklara yönelik çifte vergilendirmeleri kapsayan anlaşma hükümleri iptal edildi.

Rus hükümetine, söz konusu hükümlerin iptalinin ekonomiye etkisini azaltma talimatının verildiği kararnamede, Rusya Dışişleri Bakanlığı da ilgili ülkelere iptallere ilişkin gerekli bilgilerin verilmesiyle görevlendirildi.

Batılı ülkeler, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya yönelik kapsamlı yaptırımlar uygularken, Rusya da söz konusu ülkelere karşı yaptırımları devreye alıyor.

Kaynak: AA
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Vladimir Putin, DOST Partisi, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Putin, dost olmayan ülkelerle vergi anlaşmalarını iptal etti - Son Dakika


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