Putin, Kiev'in kaybettiği toprakları tarihi Rus toprağı diye niteledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, " Kiev'in kaybettiği topraklar Ukrayna toprakları değil, tarihi olarak Rus topraklarıdır" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, gazeteci Pavel Zarubin'in sorularını cevapladı. Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı "toprak kaybını kabul etmeye hazırım" yönündeki açıklamasına ilişkin, "Her şeyden önce, bu konudaki tutumum şu: Burası onların toprağı değil. Burası tarihi olarak Rusya'nın topraklarıdır. Dahası, bu topraklarda (Donbass) yaşayan insanlar öncelikle bağımsızlık için daha sonra Rusya ile yeniden birleşme için oy kullandı. Bu nedenle herhangi bir toprak kaybından bahsetmenin anlamsız olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Ruslar ve Ukraynalılar genetik olarak tek bir halktır"

Putin, Ruslar ve Ukraynalıların sadece yakın değil, genetik olarak tek bir halk olduğunu vurguladı. Putin, "Birinin farklı bir görüşü olması sorun değil. Rusya'nın tarihi böyle şekillendi ve bugünün gerçekleri de böyle. Ama her şey müzakere edilebilir" diye konuştu.

"Avrupa ile herhangi bir savaş istemiyoruz ve buna hazırlanmıyoruz"

Putin, "Rusya'yı savaş alanında yenmenin imkansız olduğu ve stratejik bir yenilgiye uğratmanın gerçekçi olmadığı herkes için apaçık ortada. İnanıyorum ki tarih boyunca Rusya'nın stratejik yenilgisini hedefleyenler -ve ne yazık ki bugün hala varlar- modern hayatın gerçeklerini anlayacak ve Rusya ile uyum içinde yaşamanın daha iyi olduğunu kavrayacaklardır. Bu, halklarının çıkarlarına uygundur. Çünkü Avrupa'da gelişen siyasi süreçlere bakarsanız, Avrupa halklarının Rusya ile savaşmak istemediği apaçık ortada. Sesimizin duyulmasını istiyorum: Avrupa ile herhangi bir savaş istemiyoruz ve buna hazırlanmıyoruz. Rusya ile 'savaş tehdidi' hakkındaki açıklamalar ise siyasi şizofrenidir" şeklinde konuştu.

Putin, "Ama her halükarda sorunlarımızı çözeceğiz ve özel askeri operasyonun (Ukrayna savaşının) tüm hedeflerine ulaşacağız" dedi.

"Ukraynalılar arasında motivasyon kaybı ve Ukrayna ordusunda 500 bin firar var"

Putin, "Ukrayna vatandaşları sokaklardan başıboş köpekler gibi toplanıp zorla askere alınıyor, bu da Ukraynalılar arasında motivasyonun düşmesine yol açıyor. Bu durum, askerlerin motivasyonunun azalmasıyla birlikte ciddi sonuçlara yol açıyor. Evet, hala motive olmuş milliyetçilerden oluşan birlikler var. Bazıları var. Ama cephede savaşanlar her zaman onlar değil. Zorla toplananlar cepheye sürülüyor" ifadelerini kullandı. Ukrayna ordusundan yaklaşık 500 bin askerin firar ettiğini, ancak gerçek rakamın daha da yüksek olabileceğini belirten Putin, "Rakamlar neredeyse resmi: Yarım milyon firari var. Resmi olarak 300 binden fazla ceza davası açıldı. Ancak gerçekte bu rakam 500 bin, yarım milyon" dedi.

Witkoff ile görüşme

ABD'li müzakereci Steve Witkoff ile gerçekleştirdiği 3 saatlik görüşmeye ilişkin Putin, "ABD yönetimi temsilcisiyle yaptığımız görüşmelere gelince, evet, üçlü temaslarımızı yeniden başlatmaya hazır olduğumuz konusunda mutabık kaldık. Bu görüşmelerin amacı, bir barış anlaşmasının, geçici düşmanlıkları askıya alma anlaşmasının değil, imzalanmasının ardından Ukrayna ve Rusya'nın güvenliğinin sağlanmasını görüşmek olacaktır. Bu amaca ulaşmak için bu temasları yeniden başlatmaya hazırız" şeklinde konuştu.