Putin ve Erdoğan Bişkek'te Görüşecek
Kremlin Sarayı: "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.
Kremlin Sarayı: "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek."
Kaynak: İHA
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