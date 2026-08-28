Putin ve Erdoğan Bişkek'te Görüşecek - Son Dakika
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Putin ve Erdoğan Bişkek'te Görüşecek

Putin ve Erdoğan Bişkek\'te Görüşecek
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Kremlin Sarayı: "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

Kremlin Sarayı: "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek."

Kaynak: İHA

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