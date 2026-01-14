Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca\'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu operasyonları devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan Rabia Karaca'nın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Özel jetle yaptığı seyahatleri anlatan Rabia Karaca'nın telefonunda, Ekrem İmamoğlu'nun "kasası" olarak geçen tutuklu Fatih Keleş ve firari Murat Gülibrahimoğlu'nun da yer aldığı fotoğraf ve videolar çıktı.

"ARKADAŞIM M.E. İLE FARKLI BİR CİNSEL İLİŞKİ YAŞAYIP..."

"Murat Gülibrahimoğlu ile sevgiliydim. Bununla ilgili telefonumda videolar, fotoğraflar, yazışmalar mevcuttur" diyen Karaca, "10 numaralı fotoğraf, Ekrem İmamoğlu'nun özel jetinin kanat fotoğrafıdır. Bu özel jetinde utanarak bir olaydan bahsedeceğim. Murat Gülibrahimoğlu, arkadaşlarımdan M.E. ile farklı bir cinsel ilişki yaşayıp şahit olduğum bir andı" dedi.

Rabia Karaca

İşte Karaca'nın kendisine gösterilen fotoğraflar için yaptığı açıklama;