Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca\'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı

14.01.2026 15:13
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Rabia Karaca'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Karaca, özel jetle yaptığı seyahatleri anlattı; telefonunda tutuklu Fatih Keleş ve firari Murat Gülibrahimoğlu'nun da yer aldığı fotoğraf ve videolar bulunduğu belirtildi. Karaca ifadesinde ayrıca, özel jette yaşandığını söylediği ve ''utanarak'' anlattığı bir olaya tanık olduğunu dile getirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu operasyonları devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan Rabia Karaca'nın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Özel jetle yaptığı seyahatleri anlatan Rabia Karaca'nın telefonunda, Ekrem İmamoğlu'nun "kasası" olarak geçen tutuklu Fatih Keleş ve firari Murat Gülibrahimoğlu'nun da yer aldığı fotoğraf ve videolar çıktı.

"ARKADAŞIM M.E. İLE FARKLI BİR CİNSEL İLİŞKİ YAŞAYIP..."

"Murat Gülibrahimoğlu ile sevgiliydim. Bununla ilgili telefonumda videolar, fotoğraflar, yazışmalar mevcuttur" diyen Karaca, "10 numaralı fotoğraf, Ekrem İmamoğlu'nun özel jetinin kanat fotoğrafıdır. Bu özel jetinde utanarak bir olaydan bahsedeceğim. Murat Gülibrahimoğlu, arkadaşlarımdan M.E. ile farklı bir cinsel ilişki yaşayıp şahit olduğum bir andı" dedi.

İşte Karaca'nın kendisine gösterilen fotoğraflar için yaptığı açıklama;

  • 5 numaralı fotoğraf, Ekrem İmamoğlu'nun özel uçağı olup, bizlerin de sıklıkla yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde kullandığı arka odada cinsel amaçlı kullanılan odanın bulunduğu uçaktır. Uçakta sıklıkla Cebeci Maden Dökümü ile ilgili konuşmalar geçerdi. Buradan günlük milyon TL rakamlar kazanıldığı konuşuluyordu. Ne yazık ki Murat Gülibrahimoğlu bu paraları İBB'nin döküm sahasından kazanıp Fatih Keleş ile beraber harcıyorlardı. Uçakta İmamoğlu ile ilgili sohbetler de sıklıkla konuşulup son durum değerlendirmeleri yapılıyordu.
  • 6 numaralı fotoğraf, Ekrem'in uçağında seyahatlerimiz, kutlamalarımız olduğunun diğer bir tespitidir. 8 numaralı fotoğraf, Ekrem İmamoğlu'nun uçağında eğlenirken çektirdiğimiz İstanbul manzaralı fotoğraftır. Ne yazık ki bu paraları bizlere Murat Gülibrahimoğlu dağıtır, eğlendirirdi. Çevremdeki diğer arkadaşlarımı kendi çevrelerine aracılık edip paslardı.
  • 9 numaralı fotoğraf, Ekrem İmamoğlu'nun özel jetinde gezdiğimiz bir diğer fotoğraftır.
  • 10 numaralı fotoğraf, Ekrem İmamoğlu'nun özel jetinin kanat fotoğrafıdır. Bu özel jetinde utanarak bir olaydan bahsedeceğim. Murat Gülibrahimoğlu, arkadaşlarımdan M.E. ile farklı bir cinsel ilişki yaşayıp şahit olduğum bir andı.
  • 14 numaralı fotoğraf, İmamoğlu'nun kullandığı bizim kaçamaklar yaptığımız aynı uçaktır.
  • 15 numaralı fotoğrafta ise D.Ç. olduğunu teşhis ettim. Bu kişi İmamoğlu'nun sevgilisidir. Kendisi sadece İmamoğlu'na aitti. Bizimle arası yoktu. D.Ç., Murat ile beraber olmadı.
  • 16 numaralı fotoğraf, Murat ile ne yazık ki kumar kaçamağımızdır. Emel abla da bizim yanımızdaydı.
  • 17 numaralı fotoğraf, Murat'ın bir diğer uyuşturucu kullandığı, kullandırttığı fotoğraftır. Bu eğlencemizde Murat sürekli döküm sahası ile ilgili esprili konuşurdu.
  • 20 numaralı fotoğraf, Murat'la çıktığımız bir diğer tatilimizdi. Kendisi çakarlı araç ile beni gezdirmişti. Acil işi çıktığı için korumasına beni emanet edip gitti.
  • 30 numaralı fotoğraf özel jet içerisinde seks yapılan oda olan, arkadaşlarımın arka odada birliktelik yaşadığı, Murat Gülibrahimoğlu ile Fatih Keleş ve kadınlarla gezdiğimiz uçak olduğu teşhis ediyorum. Telefonumdaki fotoğraflar ile bu uçak aynıdır. Uyuşturucu kullandığım için derin pişmanlık yaşıyorum. Uyuşturucu madde kullanırken ilk başlarda kontrol bende hissediyordum ancak sonrasında tüm bu üzücü hayat hikayelerini yaşadım. Keşke ilk seferde buna 'dur' deseydim. Geçmişte yaşadığım kötü anlar ile uyuşturucu kullandığım için derin bir pişmanlık içerisinde olduğumu tekrardan belirtmek istiyorum.

  • Mehmet Aytekin Mehmet Aytekin:
    Ekonun paraları nerde harcadığı belli oldu yapraklar bile onu alkışlıyo 15 2 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin Mehmet Aytekin:
    Boşuna voleybol maçına götürmemiş demekki 9 2 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    Vay be daha nerelere varacak bu olay bakalım 7 0 Yanıtla
