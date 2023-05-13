Recep Tayyip Erdoğan'dan seçim öncesi önemli uyarı: Provokasyona, kışkırtmaya asla gelmeyecek, demokratik zeminden ayrılmayacağız - Son Dakika
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Recep Tayyip Erdoğan'dan seçim öncesi önemli uyarı: Provokasyona, kışkırtmaya asla gelmeyecek, demokratik zeminden ayrılmayacağız

13.05.2023 15:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe'de düzenlenen mitingde konuştu. Erdoğan, "İnşallah fitne tüccarlarına inat 85 milyon olarak yarın sandıkları bayram yerine çevireceğiz. Provokasyona, kışkırtmaya asla gelmeyecek, demokratik zeminden asla ayrılmayacağız. Bizim tökezlememizi bekleyenlere, bizi birbirimize düşürmek isteyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. Bunları yaptığımızda yarın yepyeni bir destan yazacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerine 1 gün kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da mitinglerine devam ediyor. Erdoğan, son olarak Sancaktepe'de düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

"HEPİMİZE BÜYÜK SORUMLULUKLAR DÜŞÜYOR"

Seçim günüyle ilgili provokasyonlara karşı uyarılarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Biz bundan sonra da birçok adımları yine böyle atacağız. Bunun için hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Yarın sandıklara sahip çıkmanızı istiyoruz. Daha önce hepimiz bir şey daha yapacağız. Artık önümüzde günler değil, saatler kaldı. Henüz vakit varken, halen kararsız kalan bir eşiniz, dostunuz, akrabanız, nazınızı çekecek bir arkadaşınız varsa ona mutlaka ulaşacaksınız. Bizim selamımızı söyledikten sonra 14 Mayıs'ın önemini anlatacaksınız. Kırgınlık, küskünlük varsa çözecek, bizim adımıza helallik isteyecek, oyuna talip olduğumuzu söyleyeceksiniz. Aile meselesinde CHP'ye, İyi Parti'ye, Saadet Partisi'ne gönül vermiş vatandaşlarımızın da bizimle aynı hassasiyeti taşıdığını biliyoruz. Yöneticilerinin seçim kazanmak uğruna FETÖ'cülerle, bölücülerle ve küresel güçlerle iş birliğine gitmelerinden en az bizim kadar bu insanlarımız da rahatsızlık duyuyor. Bu kardeşlerimize de ulaşmaya, saflarımıza dahil etmeye çalışacağız. İnşallah fitne tüccarlarına inat 85 milyon olarak yarın sandıkları bayram yerine çevireceğiz.

"PROVOKASYONA ASLA GELMEYECEĞİZ"

Provokasyona, kışkırtmaya asla gelmeyecek, demokratik zeminden asla ayrılmayacağız. Bizim tökezlememizi bekleyenlere, bizi birbirimize düşürmek isteyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. Bunları yaptığımızda yarın yepyeni bir destan yazacağımıza inanıyorum. Sancaktepelilere ben inanıyorum, güveniyorum. Zira yarınki seçim aynı zamanda 2024'ün de müjdecisi olacaktır. Ben Kalbi kıpır kıpır atan gençlerimize güveniyorum. Evi içeriden fethedecek olan kadınlarımıza güveniyorum. Cennet yüzlü annelerimizin bizleri yalnız bırakmayacağını biliyorum."

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Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe, 14 Mayıs, Politika, Güncel, Son Dakika

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