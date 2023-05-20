Recep Tayyip Erdoğan gençlere seslendi: Çizmeye çalıştıkları o karanlık tabloya aldırış etmeyin - Son Dakika
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Recep Tayyip Erdoğan gençlere seslendi: Çizmeye çalıştıkları o karanlık tabloya aldırış etmeyin

20.05.2023 11:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından gençlere yönelik bir paylaşım yaptı. Erdoğan, "Dipsiz karanlıklarda debelenenler umut veremez. Vizyonu, hayali, ideali, hedefi olmayanlar ufuk çizemez. Siyasi başarısızlıklarına sizleri de ortak etmek isteyenlerin yalanlarına, çizmeye çalıştıkları o karanlık tabloya lütfen aldırış etmeyin. Biz her zaman sizin yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. tur seçimlerine 8 gün kala sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, bu kez gençlere seslendi.

"ÇİZMEYE ÇALIŞTIKLARI KARANLIK TABLOYA ALDIRMAYIN"

Erdoğan'ın şunları söyledi: "Sevgili genç kardeşlerim, Hazreti Mevlana "Testinin içinde ne varsa, dışına da o sızar" diyor. Dipsiz karanlıklarda debelenenler umut veremez. Vizyonu, hayali, ideali, hedefi olmayanlar ufuk çizemez. Siyasi başarısızlıklarına sizleri de ortak etmek isteyenlerin yalanlarına, çizmeye çalıştıkları o karanlık tabloya lütfen aldırış etmeyin.

"21 YILDIR İKTİDARDAYIZ"

Biz her zaman sizin yanınızdayız. 21 yıldır iktidardayız. Bu 21 yıl boyunca hiçbir genç kardeşimin hayat tarzına müdahale etmediğimiz gibi, kimsenin bir başkasının kılık kıyafetine, düşünce tarzına, beklentilerine, beğenilerine karışmasına da izin vermedik. Ülkemize kazandırdığımız nice eserin, yatırımın, projenin yanı sıra fikirlerinizi rahatça ifade edebilmeniz, gençliğinizi özgürce ve doyasıya yaşayabilmeniz için de var gücümüzle çalıştık.

"HEDEFLERİMİZE EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ"

Bugün her türden sanat etkinliğinin rahatça düzenlenebildiği, uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan, sporun, müziğin, bilimin, teknolojinin hiç olmadığı kadar hayatımızın içinde yer aldığı bir Türkiye'de yaşıyoruz. Sayısı 208'e çıkan üniversitelerimizle, 96 teknopark, 316 tasarım merkezi, 1.249 AR-GE merkezimizle hedeflerimize doğru emin adımlarla yürüyoruz.

"28 MAYIS'TAN SONRA TÜRKİYE YÜZYILI'NIN İNŞASINA BAŞLIYORUZ"

1 milyonu aşkın gencimizin yarıştığı TEKNOFEST ile potansiyelinizi sergileyebileceğiniz, dünya ile rekabet edebileceğiniz platformlara sahibiz. Millî Teknoloji Hamlemiz sayesinde teknolojiyi sadece tüketen değil; tasarlayan, geliştiren ve üreten bir ülke haline geliyoruz.

Tüm bunları sizin için yaptık; sizlerin desteği, gayreti, alın ve fikir teriyle başardık. 28 Mayıs'tan sonra inşallah Türkiye Yüzyılı'nın inşasına da sizlerle birlikte başlayacağız."

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Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Recep Tayyip Erdoğan gençlere seslendi: Çizmeye çalıştıkları o karanlık tabloya aldırış etmeyin - Son Dakika


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SON DAKİKA: Recep Tayyip Erdoğan gençlere seslendi: Çizmeye çalıştıkları o karanlık tabloya aldırış etmeyin - Son Dakika
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