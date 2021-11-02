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Rektör Ünal, TBMM Başkanı Şentop'u Samsun'a davet etti - Son Dakika

Rektör Ünal, TBMM Başkanı Şentop'u Samsun'a davet etti

02.11.2021 16:21
Rektör Ünal, TBMM Başkanı Şentop'u Samsun'a davet etti

Ankara'da ziyaretlerde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'u ziyaret ederek Samsun'a davet etti.

Ankara'da ziyaretlerde bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'u ziyaret ederek Samsun'a davet etti.

Ziyarette OMÜ'nün son dönemde yakaladığı tempo ve gösterdiği gelişime dair bilgiler sunan Rektör Ünal, konukseverliği ve alakasından dolayı Başkan Prof. Dr. Şentop'a şükranlarını sundu.

Belirledikleri vizyon, ürettikleri projeler, yatırım yaptıkları araştırma geliştirme (AR-GE) ve uygulamaya koydukları gelecek projeksiyonu ile OMÜ'de bir değişim ve dönüşüm yaşadıklarını vurgulayan Rektör Ünal, bu revizyonla birlikte bölge ve Türkiye'nin kalkınması ve ilerlemesine katkı sunmayı arzu ettiklerini dile getirdi.

Bilimsel devinim ve gelişimde araştırma ile uygulamanın öncü bir rol üstlendiğine dikkat çeken TBMM Başkanı Şentop da OMÜ'nün 'araştırma üniversitesi' olma girişimleri ile bu uğurdaki odak çalışmaları ve gayretlerinin pozitif sonuçlanacağına inandığını kaydetti. Karadeniz'in kalbi olan Samsun'un, OMÜ'nün ürettiği nitelikli projeler ve katma değerlerle daha da gelişeceğini belirten Başkan Şentop, OMÜ ailesine selam ve sevgilerini iletti.

"TBMM Başkanı Şentop'u Samsun ve üniversitemizde görmekten büyük bir kıvanç duyacağız"

Görüşmede Rektör Ünal, Türk milletinin esarete karşı kurtuluş mücadelesinde milli ve manevi cepheye omuz veren İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'a yönelik 2021 Aralık ayında OMÜ'de düzenlemeyi düşündükleri sempozyum hakkında bilgiler paylaşırken bu münasebetle TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u kentte ve OMÜ'de görmekten büyük bir kıvanç ve memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Samsun'da olmanın ve davete icabet etmenin kendisini çok mutlu edeceğini belirten Başkan Şentop, nazik ziyaretleri ve Mehmet Akif Ersoy'la ilgili sempozyum davetleri için Rektör Ünal ve Danışman Ekrem Altan'a teşekkür ederek OMÜ ailesine selam ve sevgilerini iletti.

TBMM Başkanlığı makamındaki ziyarete Rektör Danışmanı Ekrem Altan da eşlik etti.

Ziyaret, hediye takdimi ve fotoğraf çekimiyle noktalandı. - SAMSUN

Rektör Ünal, TBMM Başkanı Şentop'u Samsun'a davet etti
Rektör Ünal, TBMM Başkanı Şentop'u Samsun'a davet etti
Rektör Ünal, TBMM Başkanı Şentop'u Samsun'a davet etti

Mustafa Şentop, Samsun, Rektör, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Rektör Ünal, TBMM Başkanı Şentop'u Samsun'a davet etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rektör Ünal, TBMM Başkanı Şentop'u Samsun'a davet etti - Son Dakika
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