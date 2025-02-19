Riyad Görüşmeleri Barış İçin Umut Veriyor

Politika

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Riyad görüşmelerinin Ukrayna'da barışçıl çözüm yolunda çok çok önemli bir adım olduğunu kaydetti. Peskov, Putin-Trump görüşmesine ilişkin ise, "Putin-Trump görüşmesi Şubat ayının sonuna kadar gerçekleşebilir de gerçekleşmeyebilir de" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Diriye Sarayı'nda dün bir araya gelmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Riyad'daki görüşmeye ilişkin bugün yaptığı açıklamada, "Riyad görüşmeleri, Ukrayna'da barışçıl çözüm yolunda çok çok önemli bir adım" dedi. Peskov, Rusya ve ABD'yi kastederek, "Her iki tarafta da gerekli siyasi irade gösterildi" ifadesini kullandı.

Ukrayna ile savaşın sona erdirilmesinin yanı sıra Rusya Devblet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın merakla beklenen görüşmesine de değinen Peskov, "Putin-Trump görüşmesi Şubat ayının sonuna kadar gerçekleşebilir de gerçekleşmeyebilir de" dedi. Batı medyasında yer alan, 'Ramazan ayının Putin-Trump görüşmeleri için tarih seçimini etkileyip etkilemeyeceği' sorusunu yanıtlayan Peskov, "İnsanlar Ramazan ayında da çalışıyor. Batılı medya kuruluşları pek çok şey yazıyor ve bunların çoğu yanlış" yanıtını verdi.

Dün Riyad'da yapılan görüşmede; Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Suudi Arabistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Musad bin Muhammed Al Ayban, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz ve Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff ile Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov da yer almıştı. - MOSKOVA