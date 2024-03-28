Cumhur İttifakı AK Parti Kepez Belediye Başkan Adayı Rıza Sümer, Vatandaşlara Sandığa Gitmeleri İçin Çağrıda Bulundu

Cumhur İttifakı AK Parti Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer, 31 Mart Yerel Seçimleri için vatandaşlara sandığa gitmeleri konusunda çağrıda bulundu. Sümer, 100 avukat ve 2500 müşahitle seçim güvenliğini izleyeceklerini kaydetti.
Kepez Belediye Başkan adayı Av. Rıza Sümer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından adaylığı açıklandığı 9 Şubat 2024 tarihinden itibaren Kepez ilçesinin 68 mahallesini gezdi. Kepez'in sokaklarında, pazar yerlerinde, mahalle buluşmalarında, ev ziyaretlerinde esnaf ve vatandaşların taleplerini dinleyen Sümer, Kepez'de 20 yıldır süren istikrarın devam etmesi için vatandaşları seçim sandıklarına oy kullanmaya davet etti. Sümer, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Kepez ilçesinde yüzde 50,50 oy oranı aldıklarını hatırlatarak, "Kepez'de 20 yıllık hizmet süresi boyunca mazeret üretilmedi, tapu, imar ve mülkiyet sorunları çözüldü. Özenle inşa edilen vizyon projeler ve eserler, kentin en önemli noktalarına adeta nakış nakış işlendi, ilçemiz hak ettiği konuma emin adımlarla ilerledi, şehrimizin parlayan yıldızı haline geldi. Kıymetli vatandaşlarımız da desteğini hiçbir zaman eksik etmedi, teveccühlerini 2019 yerel seçimlerinde yüzde 50,50 oy oranı ile gösterdiler. Şimdi yeni hedeflerle yola çıkıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı, mahallelerimizi kalkındırarak başlatacağız diyerek, 100 yıllık hedefler koyan bir yönetim anlayışıyla geliyoruz. Biz hazırız, Kepez hazır. Türkiye Yüzyılı Kepez'in Yüzyılı olacak. Büyük hedefler koyarken geçmişimizden aldığımız güç,istikrar ve sağlam iradeyi referans aldık. İstikrarın sürmesi ve ilçemizi yapacağımız sosyal belediyecilik hizmetleriyle buluşturmak için, 20 yıldır olduğu gibi tek bir fire vermeden, 31 Mart'ta tüm vatandaşlarımızı oy kullanmak için sandığa davet ediyorum" diye konuştu.
Vatandaşlara teşekkür
Oy kullanmanın demokrasinin en büyük göstergelerinden biri olduğunu kaydeden Rıza Sümer, konuşmasını şu şekilde sonlandırdı:
"Hiçbir vatandaşımız 'Ben oy kullanmasam bir şey değişmez' diye düşünmemeli. Genç yaşlı demeden bütün vatandaşlarımız sandığa gidip oyunu kullanmalı. Kepez'de 100 avukat ve 2500 müşahitle seçim güvenliğini takip edeceğiz. Adaylığımızı duyurduğumuz ilk gün de söylediğimiz gibi vatandaşlarımızın kararına saygımız sonsuz. Bu seçim, ideoloji değil hizmet seçimi, ilçe sakinlerimizden bu hususu esas almalarını rica ed. Başta bizi bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, yaklaşık 2 aydır her aşamada yanımızda olan İl Başkanımız Ali Çetin'e, Antalya Milletvekillerimize, Kepez İlçe Başkanımız Mehmet Çivik'e, Kadın Kolları Başkanımız İlknur Kurt'a, Gençlik Kolları Başkanımız Eyüp Akbalık'a, Cumhur İttifakı ortağımız MHP Kepez İlçe Başkanımız Servet Ersoy'a, bizi evlerinde mahallerinde ağırlayan, dükkanlarında sokaklarda Pazar yerlerinde kucaklaştığımız, saha çalışmalarımızda yalnız bırakmayan tüm vatandaşlarımıza, ve sesimizi duyuran, projelerimizi anlatan partililerimize yürekten teşekkür ediyorum." - ANTALYA
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