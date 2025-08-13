Robotaksi Yarışması ve TEKNOFEST Daveti - Son Dakika
13.08.2025 20:27
Bakan Kacır, TEKNOFEST'e katılım rekoru kırılmasını bekliyor, yarışmalar 17-21 Eylül'de yapılacak.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Geçtiğimiz yıl 1 milyon 650 binden fazla yarışmacıyla TEKNOFEST yarışmalarına imza atmıştık. İnanıyorum bu yıl yeni rakamları TEKNOFEST kuşağıyla birlikte kıracağız. 17-21 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştireceğimiz TEKNOFEST'e tüm milletimizi 7'den 77'ye beklediğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında, Bilişim Vadisi ve TÜBİTAK iş birliğiyle düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nde 10-13 Ağustos tarihlerinde yapılan yarışmaya 'Özgün Araç' ve 'Hazır Araç' kategorilerinde 568 başvuru yapıldı. 17 ilden ve 2 farklı ülkeden gelen 45 finalist takım, gerçek pist ortamında belirlenen görevleri tamamlamak için yarıştı. Bakan Kacır ve Bayraktar, final yarışmalarını takip ederek takımların stantlarını ziyaret etti, otonom araç projeleri hakkında öğrencilerden bilgi aldı. Yarışmada 'Özgün Araç' kategorisinde birinciye 250 bin TL, ikinciye 200 bin TL, üçüncüye 175 bin TL; 'Hazır Araç' kategorisinde ise birinciye 200 bin TL, ikinciye 175 bin TL, üçüncüye 150 bin TL ödül verileceği açıklandı.

"TEKNOFEST'e tüm milletimizi bekliyoruz"

TEKNOFEST'te katılım rekoru kırılmasını beklediklerini ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "TEKNOFEST robotaksi yarışma finallerinde Türkiye'nin teknoloji üstü Bilişim Vadisi'ndeyiz. Burası Gebze'de 500'den fazla teknoloji girişimine ev sahipliği yaptığımız Türkiye'nin en büyük teknoparklarından biri Bilişim Vadisi. 2018'den bu yana TEKNOFEST'te robotaksi araç yarışmalarını düzenliyoruz. Bu yarışmaların adresi de Bilişim Vadisi. Burası Türkiye'nin mobilete teknolojilerinin geliştiren şirketlerinin gelişimlerinin kümelendiği bir merkez. Burada yine 500'den fazla takımın başvuru yaptığı ve 50'den fazla takımın finallerde yarıştığı robotaksi yarışmasını gerçekleştirmek. Bizim için gerçekten mutluluk meselesi TEKNOFEST yıldan yıla büyüyen 81 şehrimizde heyecana ve coşkuya vesile olan dünyanın en büyük teknoloji festivali. Geçtiğimiz yıl 1 milyon 650 binden fazla yarışmacıyla TEKNOFEST yarışmalarına imza atmıştık. İnanıyorum bu yıl yeni rakamları TEKNOFEST kuşağıyla birlikte kıracağız. 17-21 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştireceğimiz TEKNOFEST'e tüm milletimizi 7'den 77'ye beklediğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.

"Tüm herkesi Next Sosyal'e bekliyoruz"

Türkiye'nin yeni sosyal medya platformu 'Next Sosyal' uygulamasına katılmaya davet eden TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bu yarışmayı 2018 yılından beri düzenliyoruz. Bilişim Vadisi ve TÜBİTAK'ın düzenlediği robotaksi yarışması. Bir yandan da hayatımıza giren otonom araçların teknolojisini geliştiriyorlar. Buradaki TEKNOFEST kuşağı dünyayı değiştirecekler. Bir yandan yıkıldığı yerden ayağa kaldıracaklar. Dünyayı daha iyiye daha güzele taşıyacaklar dost doğru değerlerle hem ülkemizi hem tüm kardeş coğrafyalar için teknoloji üretecekler bizi daha bağımsız ve müreffeh kılacaklar. TEKNOFEST kuşağının son eseri Next Sosyal Türkiye'nin sosyal mecrası. Herkesi tüm dost ve kardeş coğrafyaları Next Sosyal'e bekliyoruz. Buradaki kardeşlerimizin hepsi zaten girmişlerdi onların eseri. Onların gayretlerini başarılarını kutlamaya tebrik etmeye tüm herkesi Next Sosyal'e bekliyoruz. TEKNOFEST mavi vatan kapsamında bu yıl ilk defa Deniz Kuvvetlerimiz 'in eserleri sergilenecek. Mavi vatanda bizi bağımsız kılacak eserler sergilenecek. Sürprizler de olacak aynı zamanda 3 farklı TEKNOFEST yarışmamız da olacak. 30-31 Ağustos da İstanbul Tersanesi'nde TEKNOFEST Mavi Vatan düzenlenecek sonrasında da 17-21 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda TEKNOFEST İstanbul düzenlenecek. Herkesi bekliyoruz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

