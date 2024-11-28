Romanya'da Oylar Yeniden Sayılacak

Politika

Romanya Anayasa Mahkemesi, 24 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turunda kullanılan oyların yeniden sayılmasına hükmetti.

Romanya'da 24 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turunda kullanılan oylar yeniden sayılacak. Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, "Oybirliğiyle, 24 Kasım Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy pusulalarının yeniden sayılması ve teyit edilmesine karar verilmiştir" denildi.

Mahkemenin, oyların yeniden sayılmasına yönelik kararı, seçimlerde yüzde 1 oranında oy alan aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Cristian Terhes'in sonuçlara itiraz etmesinin ardından geldi. Terhes, mahkemeden seçim sonuçlarının iptalini talep etti. Mahkeme ise söz konusu müracaata ilişkin kararı 29 Kasım tarihine erteleyerek, oyların yeniden sayılmasına hükmetti.

Romanya Daimi Seçim Otoritesi Başkanı Toni Grebla, oyların yeniden sayılmasına ilişkin resmi talebin kendilerine ulaşmasının ardından oy sayım ve teyit işleminin birkaç gün süreceğini zira seçimde toplam 9,46 milyon oy kullanıldığını söyledi.

Pazar günü gerçekleştirilen seçimde anketlerde tek haneli oranlarda oy alan aşırı sağcı aday Calin Georgescu, sürpriz bir sonuca imza atarak seçimin ilk turunu birinci sırada tamamlamıştı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde anketlerin ilk sırada gösterdiği Başbakan Marcel Ciolacu, seçimi üçüncü sırada yer almıştı.

Mevcut sonuçlara göre seçimde Rusya yanlısı olarak bilinen bağımsız aday Calin Georgescu, büyük bir sürprize imza atarak yüzde 22,94 oranında oyla ilk sırada yer almıştı. Romanya'yı Kurtar Birliği (USR) Başkanı Elena Lasconi ise 2,740 oy farkla Başbakan Ciolacu'nun önüne geçmiş ve yüzde 19,18 oy oranıyla seçim yarışını ikinci sırada tamamlamıştı.

Bu sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, aşırı sağcı Calin Georgescu ile merkez sağ yönelimli aday Elena Lasconi'nin yarışması bekleniyor. Romanya'da 1 Aralık'ta parlamento seçimlerinin, 8 Aralık'ta da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu düzenlenmesi planlanıyor. - BÜKREŞ