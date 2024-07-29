RTÜK Başkanı Şahin: İsrail'in insanlık suçu işleyen yöneticileri affedilmeyecek - Son Dakika
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Politika

RTÜK Başkanı Şahin: İsrail'in insanlık suçu işleyen yöneticileri affedilmeyecek

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in insanlık suçu işleyen yöneticilerinin dünya tarafından affedilmeyeceğini ve unutulmayacağını belirtti. Şahin, İsrail'in çocuk katili olduğunu ve mazlumların ahında boğulacaklarını ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na dil uzatmaya çalışan İsrail'in densiz çocuk katillerine acıyarak baktıklarını söyledi.

29.07.2024 01:40
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, "Çocuk katili İsrail'in insanlık suçu işleyen yöneticilerini dünya affetmeyecek ve unutmayacak" dedi.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Hadsiz Bakan, Davos tokadının acısını unutmamış. Çocuk katili İsrail'in insanlık suçu işleyen yöneticilerini dünya affetmeyecek ve unutmayacak. Mazlumların ahında boğulacaklar. Dünya lideri, Türkiye'nin gururu Sayın Cumhurbaşkanımıza dil uzatmaya çalışan densiz çocuk katillerine ancak acıyarak bakıyoruz. Tarihin sayfalarına eli kanlı bir devlet ve millet olarak geçmeyi başardınız." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika RTÜK Başkanı Şahin: İsrail'in insanlık suçu işleyen yöneticileri affedilmeyecek - Son Dakika

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