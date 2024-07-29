RTÜK Başkanı Şahin: İsrail'in insanlık suçu işleyen yöneticileri affedilmeyecek

Politika

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, "Çocuk katili İsrail'in insanlık suçu işleyen yöneticilerini dünya affetmeyecek ve unutmayacak" dedi.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Hadsiz Bakan, Davos tokadının acısını unutmamış. Çocuk katili İsrail'in insanlık suçu işleyen yöneticilerini dünya affetmeyecek ve unutmayacak. Mazlumların ahında boğulacaklar. Dünya lideri, Türkiye'nin gururu Sayın Cumhurbaşkanımıza dil uzatmaya çalışan densiz çocuk katillerine ancak acıyarak bakıyoruz. Tarihin sayfalarına eli kanlı bir devlet ve millet olarak geçmeyi başardınız." - ANKARA