RTÜK, seçim yayınları ve haberleriyle ilgili yasağa uymayanlara en ağır cezayı verecek - Son Dakika
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RTÜK, seçim yayınları ve haberleriyle ilgili yasağa uymayanlara en ağır cezayı verecek

11.05.2023 12:23

RTÜK, seçime 10 gün kala başlayan yasaklara ilişkin yeni bir bildiri yayınladı. RTÜK'ün açıklamasında, "Bilindiği gibi seçime 10 gün kala başlayan yasak gereği sözlü, görsel basın ve yayın araçlarında anket, kamuoyu araştırması ve tahminler yayımlanmamaktadır" ifadelerine yer verilirken, yayın yasağına uymayan kuruluşlar hakkında en ağır yaptırımlar uygulanacağı uyarısı yapıldı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), seçim yayınları ve haberlerine ilişkin kurulların Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından ilan edildiğini hatırlatarak, yayın yasağına uymayan kuruluşlar hakkında en ağır yaptırımlar uygulanacağı belirtildi.

ANKET VE KAMUOYU ARAŞTIRMASI YAYINLAMAK YASAK

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, seçim propaganda yayınları ve seçim haberlerinin veriliş şekillerine ilişkin kuralların YSK tarafından düzenli olarak ilan edildiği belirtilerek, " 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için seçim takvimi işlerken, radyo ve televizyon yayınlarıyla ilgili olası sorunların yaşanmaması için bazı hatırlatmaların yapılması gereği hasıl olmuştur. Bilindiği gibi seçime 10 gün kala başlayan yasak gereği sözlü, görsel basın ve yayın araçlarında anket, kamuoyu araştırması ve tahminler yayımlanmamaktadır. YSK tarafından yayımlanan seçim takvimine göre, propaganda serbestliği oy verme gününden önceki gün (13 Mayıs Cumartesi) saat 18.00'de sona erecektir. Cumartesi günü mitingler saat 18.00'e kadar yayımlanabilecektir. Aynı gün yani seçimden bir gün önce saat 18.00'den sonra yapılacak tartışma programlarında ise, seçimlerde aday olmayan kişilerin örneğin gazeteci ve akademisyen gibi konukların bulunmasında sakınca yoktur" denildi.

"MANİPÜLASYON AMAÇLI YAYINLAR KESİNLİKLE YASAK"

Ayrıca YSK kararlarına göre, seçim günü saat 18.00'e kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılmasının yasak olduğunu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi: "Seçim günü saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecektir. Sandıklar kapandıktan sonra yayın serbestisi yokken seçim sonuçlarını açıklamak, gerçek dışı bilgiler vermek ve halkı yanlış yönlendirebilecek manipülasyon amaçlı yayınlar yapmak kesinlikle yasaktır. 14 Mayıs günü saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecektir. Yayın yasağına uymayan kuruluşlar hakkında en ağır yaptırımlar uygulanacaktır. Bu kurallara titizlikle riayet edilmesi Üst Kurulumuzun tüm yayıncılardan beklentisidir. YSK seçim takvimine aykırı yayınların tespiti halinde, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu gerekli önlemleri alacaktır."

RTÜK'ten seçim yayınları ve haberleriyle ilgili uyarı: Yasağa uymayanlara en ağır yaptırımlar uygulanacak
Kaynak: DHA
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Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu, Politika, Son Dakika

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SON DAKİKA: RTÜK, seçim yayınları ve haberleriyle ilgili yasağa uymayanlara en ağır cezayı verecek - Son Dakika
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