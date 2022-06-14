İçişleri Bakanlığı, 17 Şubat'ta Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle Belediye Başkanı Semih Şahin'i geçici olarak görevden uzaklaştırmıştı. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin CHP'den ihraç edildi.
Başkan Şahin'in danışmanı olan Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı'nın, bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediği tespit edilmişti. Yapılan tespit sonucu 19 Ocak'ta Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi. Düzenlenen başarılı operasyon ile yakalanan Erdağı, mahkemeye sevk edilip tutuklanmıştı.
Öte yandan, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye meclisinde söz almak için el kaldıran bir kadın üyeye "Bana niye el sallıyorsunuz hanımefendi. El sallamak ayıp oluyor. Ben evli barklı adamım. Öyle şey olmaz" diyerek gündem olmuştu. Özcan, partisinin MYK toplantısında söz konusu sözleri sonrasında kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediye Meclisi Mayıs ayı ikinci oturumunda yapılan oylamada el kaldıran AK Parti Meclis üyesi Hacer Çınar'a, "Bana niye el sallıyorsunuz hanımefendi. El sallamak ayıp oluyor. Ben evli barklı adamım. Öyle şey olmaz" şeklinde karşılık vermişti. Özcan, sözlerinin ardından gelen tepkilere yönelik sosyal medya hesabından, "Görüyorsunuz ben orada sadece iffetimi korumaya çalışıyorum" şeklinde paylaşım yapmıştı.
Yaşanan olayların ardından meclis üyesi Hacer Çınar, avukatı aracılığıyla Bolu 1'inci Aile Mahkemesi'ne, kendisine yönelik Tanju Özcan'a karşı koruma kararı alınması için başvuru yapmış; mahkeme, belediye meclis üyesi Hacer Çınar'ın 30 gün süreyle Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan korunmasına karar vermişti.CHP'de Tanju Özcan kararı: Kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk etti
Son Dakika › Politika › Rüşvet iddiaları partideki sonunu getirdi! Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin CHP'den ihraç edildi - Son Dakika