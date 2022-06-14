Rüşvet iddiaları partideki sonunu getirdi! Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin CHP'den ihraç edildi - Son Dakika
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Rüşvet iddiaları partideki sonunu getirdi! Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin CHP'den ihraç edildi

14.06.2022 12:31

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, rüşvet iddialarına kapsamında yürütülen soruşturmayla geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı. Şahin, MYK kararıyla CHP'den ihraç edildi.

İçişleri Bakanlığı, 17 Şubat'ta Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle Belediye Başkanı Semih Şahin'i geçici olarak görevden uzaklaştırmıştı. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin CHP'den ihraç edildi.

YARDIMCISININ RÜŞVET İSTEDİĞİ TESPİT EDİLMİŞTİ

Başkan Şahin'in danışmanı olan Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı'nın, bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediği tespit edilmişti. Yapılan tespit sonucu 19 Ocak'ta Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi. Düzenlenen başarılı operasyon ile yakalanan Erdağı, mahkemeye sevk edilip tutuklanmıştı.

TANJU ÖZCAN, KESİN İHRAÇ İSTEMİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Öte yandan, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye meclisinde söz almak için el kaldıran bir kadın üyeye "Bana niye el sallıyorsunuz hanımefendi. El sallamak ayıp oluyor. Ben evli barklı adamım. Öyle şey olmaz" diyerek gündem olmuştu. Özcan, partisinin MYK toplantısında söz konusu sözleri sonrasında kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

"İFFETİMİ KORUMAYA ÇALIŞIYORUM"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediye Meclisi Mayıs ayı ikinci oturumunda yapılan oylamada el kaldıran AK Parti Meclis üyesi Hacer Çınar'a, "Bana niye el sallıyorsunuz hanımefendi. El sallamak ayıp oluyor. Ben evli barklı adamım. Öyle şey olmaz" şeklinde karşılık vermişti. Özcan, sözlerinin ardından gelen tepkilere yönelik sosyal medya hesabından, "Görüyorsunuz ben orada sadece iffetimi korumaya çalışıyorum" şeklinde paylaşım yapmıştı.

KADIN ÜYE, MAHKEMEYE BAŞVURDU

Yaşanan olayların ardından meclis üyesi Hacer Çınar, avukatı aracılığıyla Bolu 1'inci Aile Mahkemesi'ne, kendisine yönelik Tanju Özcan'a karşı koruma kararı alınması için başvuru yapmış; mahkeme, belediye meclis üyesi Hacer Çınar'ın 30 gün süreyle Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan korunmasına karar vermişti.

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SON DAKİKA: Rüşvet iddiaları partideki sonunu getirdi! Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin CHP'den ihraç edildi - Son Dakika
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